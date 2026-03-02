Курбанов: Армия Эпштейна атакует Ближний Восток, а затем Россию - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260302/kurbanov-armiya-epshteyna-atakuet-blizhniy-vostok-a-zatem-rossiyu-1076266848.html
Курбанов: Армия Эпштейна атакует Ближний Восток, а затем Россию
Курбанов: Армия Эпштейна атакует Ближний Восток, а затем Россию - 02.03.2026 Украина.ру
Курбанов: Армия Эпштейна атакует Ближний Восток, а затем Россию
США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары в субботу, 28 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о планах по... Украина.ру, 02.03.2026
2026-03-02T17:55
2026-03-02T17:55
видео
иран
ближний восток
россия
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076266681_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_becbf5d3589cff7ecc427fc98a35c274.png
США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары в субботу, 28 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о планах по уничтожению всего иранского руководства. Так, в рамках проведенных операций были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генерального штаба Абдул-Рахим Мусави, бывший начальник Генерального штаба Хосейн Салами, глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид, командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде и командующий корпусом "Сирия — Ливан" сил "Аль-Кудс" Хосейн Махдави. Параллельно с военными, под огнем оказываются и гражданские объекты, на что Европа смотрит без осуждения. Сколько еще будет продолжаться эскалация, почему Россия может оказаться в зоне риска, как события на Ближнем Востоке повлияют на СВО и куда пойдут многомиллиардные российские инвестиции, выделенные в 2025 году Ирану? На эти и другие вопросы в интервью "Украина.ру" ответил политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
иран
ближний восток
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076266810_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_9b94a5a5fa9960962364f927f4300897.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иран, ближний восток, россия, дональд трамп, украина.ру, видео
Видео, Иран, Ближний Восток, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру

Курбанов: Армия Эпштейна атакует Ближний Восток, а затем Россию

17:55 02.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары в субботу, 28 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о планах по уничтожению всего иранского руководства. Так, в рамках проведенных операций были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генерального штаба Абдул-Рахим Мусави, бывший начальник Генерального штаба Хосейн Салами, глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид, командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде и командующий корпусом "Сирия — Ливан" сил "Аль-Кудс" Хосейн Махдави. Параллельно с военными, под огнем оказываются и гражданские объекты, на что Европа смотрит без осуждения.
Сколько еще будет продолжаться эскалация, почему Россия может оказаться в зоне риска, как события на Ближнем Востоке повлияют на СВО и куда пойдут многомиллиардные российские инвестиции, выделенные в 2025 году Ирану? На эти и другие вопросы в интервью "Украина.ру" ответил политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоИранБлижний ВостокРоссияДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:45Массовая гибель детей в Иране, рывок цен на газ и нефть. Новости к этому часу
18:20Пентагон запустил тотализатор: угадай, сколько продлится операция против Ирана. Итоги 2 марта
18:02Вашингтон давит, Тегеран отвечает. Курбанов о рисках для России от "армии Эпштейна"
17:59Итоги 02.03.26: война на Ближнем Востоке, срыв переговоров и принудительная эвакуация детей на Украине
17:55Курбанов: Армия Эпштейна атакует Ближний Восток, а затем Россию
17:48Генсек НАТО рассказал об операции США в Иране, Мадрид перечит Вашингтону. Новости к этому часу
17:28ВС РФ прорвались к важному укрепрайону западнее Покровска
17:11От Харькова до Одессы: карта взрывов за последние часы
17:01США хоронят многополярный мир. Как гегемон строит новый мировой порядок
16:43Армия США убила жену лидера Ирана и признаёт свои потери, Китай поддержал Иран. Новости к этому часу
16:20Дедушка современной артиллерии. Как с помощью "Рапиры" наши бойцы уничтожают врагов России
16:13Обстановка на Славянском направлении: зона боёв расширяется
16:05"Антивоенный комитет России"* признан террористическим движением - ВС РФ
16:00"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили
15:47Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации населения
15:25Руководство Израиля под ракетными ударами, Трамп разочарован. Новости к этому часу
14:50Возгорание на топливном терминале в Новороссийске ликвидировано. Главные новости к этому часу
14:43Мартовские переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби могут быть перенесены из-за войны - Зеленский
14:37Бельгия захватила в Северном море танкер. Основания: "теневой флот России" и "связь с Ираном"
14:21Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США
Лента новостейМолния