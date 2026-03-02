https://ukraina.ru/20260302/itogi-020326-voyna-na-blizhnem-vostoke-sryv-peregovorov-i-prinuditelnaya-evakuatsiya-detey-na-ukraine-1076266995.html
Итоги 02.03.26: война на Ближнем Востоке, срыв переговоров и принудительная эвакуация детей на Украине
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: сегодня мир на Ближнем Востоке оказался на грани катастрофы - Израиль и США нанесли масштабные удары по Ирану, а ЦАХАЛ заявил о ликвидации ключевых фигур в иранском руководстве.Экономика мира сразу отреагировала на военные действия: стоимость марки Brent подскочила на 13% — до $82,37 за баррель, подорожали драгметаллы — золото и серебро, а инвесторы стремительно уходят в защищенные активы.Тем временем Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации детей из зон потенциальных боевых действий, а переговоры между Украиной, США и РФ, запланированные на 5-6 марта в Абу-Даби, под угрозой переноса.
