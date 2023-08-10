Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника" - 10.08.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника"
Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника" - 10.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника"
В мире хорошо понимают, что Украина – это вопрос российской безопасности и выживания страны в целом. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-10T07:45
2023-08-10T07:45
новости
украина
границы
демилитаризация
сво
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СВО начиналась во многом из-за недопущения Украины в НАТО и недопущения дальнейшей милитаризации Украины ради большого переустройства мира. Истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорожку к мирному плану, рассказал Скоробогатый.Если мирная платформа будет учитывать эти вопросы, которые поставила Москва, это будет гораздо более важной победой, чем контроль украинских территорий, добавил эксперт.Если удастся договориться с властями Украины о ее переустройстве в новых границах, то Россия будет уважать эти новые границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков именно это и имел в виду в своем недавнем интервью, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048574926.html
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новости, украина, границы, демилитаризация, сво
Новости, Украина, границы, демилитаризация, СВО

Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника"

07:45 10.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Читать в
В мире хорошо понимают, что Украина – это вопрос российской безопасности и выживания страны в целом. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
СВО начиналась во многом из-за недопущения Украины в НАТО и недопущения дальнейшей милитаризации Украины ради большого переустройства мира. Истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорожку к мирному плану, рассказал Скоробогатый.
Если мирная платформа будет учитывать эти вопросы, которые поставила Москва, это будет гораздо более важной победой, чем контроль украинских территорий, добавил эксперт.
"Дело же не в том, что Украина отойдет за новые границы, а мы получим нового зубастого противника. Наверняка в новом мирном договоре будет учтен вопрос о демилитаризации Украины. Иначе непонятно, зачем вообще затевалась СВО", - подчеркнул Скоробогатый.
Если удастся договориться с властями Украины о ее переустройстве в новых границах, то Россия будет уважать эти новые границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков именно это и имел в виду в своем недавнем интервью, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 10.08.2023
07:19
Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине Встреча стран в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, обнародованные результаты являются весьма скромными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
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Заголовок открываемого материала
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07:50Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта
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07:50САУ "Коалиция- СВ". Оружие, которое изменит ход спецоперации
07:45Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника"
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07:30Эксперт рассказал, какие сценарии готовит Россия для Украины после выхода из обороны
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07:15Михаил Мягков: ВСУ на пике своей мощи, но Россия связала их, чтобы устроить им новую "Вислу" и "Одер"
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