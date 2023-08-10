Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника"

Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине

Встреча стран в Джидде не привела к каким-либо значимым антироссийским результатам. По крайней мере, обнародованные результаты являются весьма скромными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько