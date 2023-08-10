Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника"
В мире хорошо понимают, что Украина – это вопрос российской безопасности и выживания страны в целом. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
СВО начиналась во многом из-за недопущения Украины в НАТО и недопущения дальнейшей милитаризации Украины ради большого переустройства мира. Истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорожку к мирному плану, рассказал Скоробогатый.
Если мирная платформа будет учитывать эти вопросы, которые поставила Москва, это будет гораздо более важной победой, чем контроль украинских территорий, добавил эксперт.
"Дело же не в том, что Украина отойдет за новые границы, а мы получим нового зубастого противника. Наверняка в новом мирном договоре будет учтен вопрос о демилитаризации Украины. Иначе непонятно, зачем вообще затевалась СВО", - подчеркнул Скоробогатый.
Если удастся договориться с властями Украины о ее переустройстве в новых границах, то Россия будет уважать эти новые границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков именно это и имел в виду в своем недавнем интервью, заключил собеседник издания.
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