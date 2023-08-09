Украинцам предложат "альтернативную" службу
© AP / Roman Chop
© AP / Roman Chop
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566 за авторством депутата Георгия Мазурашу. Согласно его задумке, страну должны защищать "мотивированные патриоты", а остальные граждане, подлежащие мобилизации, должны работать в тылу на пользу фронта. Об этом 9 августа сообщило издание "РБК-Украина"
"Попытка принуждением и угрозами мобилизовать граждан на военную службу негативно сказывается на экономике, приводит к ненужному социальному напряжению. Если внести предложенные изменения, военнослужащие смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, а другие граждане, без потребности убегать и прятаться от повесток, будут работать на экономику", - пояснил свою идею инициатор законопроекта.
Если закон будет принят, те, кто не хочет или не может воевать, но подлежит мобилизации, должны будут призываться на работы на предприятия оборонного сектора.
Тему мотивации в рядах украинских войск ранее поднимал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он отмечал, что мотивировать людей идти воевать нужно прежде всего финансово.
"Если платить от 5-10 тысяч долларов, как это делают в ЧВК, тогда профессионалы пойдут воевать, появится очередь желающих. Для выполнения боевых задач 400 тысяч человек хватит, около 1% от населения Украины. Получаем в месяц затрат на 2-4 млрд долларов, эти цифры надо находить в бюджете, остальное все не работает", - сказал он.
Кроме того, Свитан заявил, что "будущему военному надо предложить хороший соцпакет, в том числе землю в Крыму после победы".
Тем временем с Украины все чаще звучат заявления, что в стране практически не осталось мужчин. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".
Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства".
7 августа, 12:07Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноватУкраинские военкоматы убивают больных. С таким заголовком 7 июля выпустил пост одесский телеграм-канал "Дерибасівська". Публикация посвящена 29-летнему жителю поселка Ширяево, который был призван вопреки эпилепсии, и умер от приступа в первую же ночь, проведенную в военной части
Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще в СМИ появляется информация о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей, а в военкоматах царит коррупция.
На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.