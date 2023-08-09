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Украинцам предложат "альтернативную" службу

Украинцам предложат "альтернативную" службу - 09.08.2023 Украина.ру

Украинцам предложат "альтернативную" службу

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566 за авторством депутата Георгия Мазурашу. Согласно его задумке, страну должны защищать "мотивированные патриоты", а остальные граждане, подлежащие мобилизации, должны работать в тылу на пользу фронта. Об этом 9 августа сообщило издание "РБК-Украина"

2023-08-09T10:58

2023-08-09T10:58

2023-08-09T10:58

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Если закон будет принят, те, кто не хочет или не может воевать, но подлежит мобилизации, должны будут призываться на работы на предприятия оборонного сектора.Тему мотивации в рядах украинских войск ранее поднимал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он отмечал, что мотивировать людей идти воевать нужно прежде всего финансово."Если платить от 5-10 тысяч долларов, как это делают в ЧВК, тогда профессионалы пойдут воевать, появится очередь желающих. Для выполнения боевых задач 400 тысяч человек хватит, около 1% от населения Украины. Получаем в месяц затрат на 2-4 млрд долларов, эти цифры надо находить в бюджете, остальное все не работает", - сказал он.Кроме того, Свитан заявил, что "будущему военному надо предложить хороший соцпакет, в том числе землю в Крыму после победы".Тем временем с Украины все чаще звучат заявления, что в стране практически не осталось мужчин. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства".Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще в СМИ появляется информация о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей, а в военкоматах царит коррупция.На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230807/1048525100.html

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