Что после войны. Украинские эксперты о том, кто будет строить новую Украину - пакистанцы и вьетнамцы
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Украина, провозглашенная в 1991 году, ушла безвозвратно, страну надо будет выстраивать заново, формулируя новый общественный договор между гражданами и властью, считают эксперты. Если, конечно, будет кому его формулировать после окончания конфликта.
В украинских пабликах и в СМИ продолжают обсуждать скандальное предложение исполнительного директора "Института будущего" Вадима Денисенко запретить выезд за границу для украинских мужчин еще на три года после завершения конфликта. Это вызвало бурную реакцию, о которой мы уже писали.
Но дело не только в возможном запрете выезда, в ходе возникшей общественной дискуссии на вопрос смотрят шире. Так, известный украинский политолог Кость Бондаренко в интервью каналу "Новини.LIVE" напомнил, что демографические проблемы никакими административными запретами не решить, как показывает мировой опыт, бэби-бума можно ожидать только тогда, когда улучшается социально-экономическая ситуация в стране.
По словам политолога, высказанное Денисенко предложение – это не только его идея, эта мысль бытует в головах многих украинских политиков, чиновников, в том числе и многих членов правительства – "нужно что-то сделать, потому что все поутикают (поубегают – Ред.) из страны".
"Но давайте говорить о других моментах. Для того, чтобы остались люди в Украине, нужно, чтобы были рабочие места в Украине. В Украине абсолютно разрушенная экономика. Представьте себе, что завтра с фронта вернутся сотни тысяч людей, которые привыкли держать в руках оружие, а которым некуда будет просто пойти потом работать, негде будет зарабатывать деньги", - обрисовал эксперт перспективы.
Бондаренко добавил, что будет много безработных, которых не удастся обеспечить работай, еще раз подчеркнув, что "экономика разрушена дотла". По его словам, надеяться на то, что Запад будет помогать – наивны, после завершения конфликта Украине скажут: "ну, вы теперь сами как-то выкарабкивайтесь".
"Приедут, помимо прочего, представители из BlackRock и других компаний, которые подумают, нужны им на работе украинцы или, возможно, привезти пакистанцев или вьетнамцев, что дешевле будет", - предсказал политолог.
Вчера, 04:57"Хотят нас сделать крепостными?" Украинские эксперты обсуждают, сколько людей останется на УкраинеБурную реакцию на Украине вызвало брошенное как будто бы мимоходом предложение исполнительного директора "Украинского института будущего", бывшего журналиста и нардепа Вадима Денисенко запретить украинским мужчинам выезд за границу в течение трех лет после окончания конфликта. По мнению Денисенко, иначе украинцы рискуют не сохраниться как нация
По словам Бондаренко, в интеллектуальной среде уже ведут дискуссии о том, какой должна быть Украина после войны, он сам видел несколько аналитических записок на эту тему.
"Потому что та Украина, которая была провозглашена в 1991 году – закончилась в феврале 2022 года. Все. Ее нет, той Украины. Будет абсолютно другая Украина", - подчеркнул эксперт. Он продолжил: "очевидно, что нужна новая Конституция, очевидно, что нужна абсолютно новая форма власти в Украине, новый общественный договор – то, что принимается народом и то, что принимается властью, каким образом народ и власть взаимодействуют между собою".
Бондаренко отметил, что нужно и стратегическое видение развития страны – куда движемся. Он подчеркнул, что у Украины уже не будет той экономики, что была до войны, она разрушена – и надо подумать, что будет теми локомотивами, которые будут вытягивать эту новую экономику. Впрочем, тут можно предположить, что об этом подумают в BlackRock…
Что касается идеи Денисенко, то, в случае ее реализации, не захотят ли граждане разорвать общественный договор самым радикальным образом? По мнению политолога, именно так и случится. Он пояснил: потому, что и так терпят, пока война – терпят, что не работает Конституция, что "ломаются через колено целый ряд гражданских свобод" - нет ни свободы слова, ни права выбора, ни права собраний.
И, если война закончится, а украинцам скажут, что этих прав у них все равно не будет, не будет даже права на передвижение – тогда "это приведет к огромному взрыву… и просто сметет нынешнюю власть", считает Бондаренко.
Как отмечает телеграм-канал "Наблюдатель", украинские власти дают понять, что к идее Денисенко они отношения не имеют. Однако в украинских СМИ прошла информация, что тема ограничения выезда мужчин за границу после окончания войны обсуждалась в Кабмине еще несколько месяцев назад.
26 июля, 16:18Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страныКогда несколько дней назад появилась информация о том, что искусственный интеллект (ИИ) предложил Киеву сдаться России сейчас, чтобы не потерять 38% территории Украины, которая была под контролем до начала СВО, многие подумали: а он не так уж и глуп, этот ИИ
"Сама идея с пролонгацией нынешних ограничений прав и свобод граждан на послевоенный период (если она действительно рассматривается властями) - крайне показательна. Так как показывает, что у людей и у властей могут быть совершенно разные планы на жизнь после войны", - считают авторы канала. И отмечают, что "однозначно негативная реакция людей на предложение о запрете на выезд после войны показала, что народ на такое мандат власти давать не хочет".
Кроме того, в последнее время довольно активно поднимают вопрос - "кто будет восстанавливать Украину после войны", добавляя сюда темы демографии. "Наблюдатель" отмечает, что обсуждать все это сейчас можно лишь теоретически, поскольку никто не знает, когда и чем закончится конфликт, в каком состоянии к тому времени будет украинская экономика и – "будут ли реальны перспективы интеграции в ЕС".
По предположению авторов канала, если Украине удастся быстро вступить в ЕС, то тогда "в страну потекут инвестиции, будут создаваться новые рабочие места с хорошими зарплатами, то не составит большого труда вернуть на родину миллионы беженцев - они сами будут собирать чемоданы и возвращаться".
А если нет? "Если же инвестиций не будет, а Украина останется коррумпированной страной с непонятными перспективами, то основу экономики будут составлять лишь те отрасли и производства, которые выживут во время войны (например - сельское хозяйство и переработка агропродукции, добыча полезных ископаемых и прочее). И для обслуживания такой "ужавшейся" экономики даже тех людей, которые сейчас остались жить в Украине, может быть слишком много", - констатирует "Наблюдатель".
Но до любого из этих вариантов надо еще дожить. Никто сейчас не скажет, каковы перспективы прекращения – или, напротив, разрастания – конфликта. CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников выдает версию, что РФ будто бы затягивает конфликт до президентских выборов в США, ожидая проигрыша Байдена и возвращения Трампа.
В связи с этим координатор международных проектов украинского Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник напоминает, что "россияне однажды уже пили шампанское, когда Трамп победил на выборах, но потом были в нем разочарованы".
Вчера, 13:15"На Украине заканчиваются мужики": пленные украинцы рассказали о результатах коррупции в военкоматахНа Украине заканчиваются мужчины, остаются только те, у кого есть деньги, чтобы откупиться. Об этом заявили пленные украинцы. Видео с их признаниями 8 августа разместил в своем Телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
"Поэтому не факт, что на этот раз условный Трамп – он или другой кандидат, который придет в случае проигрыша Байдена, – сразу начнет дружить с Россией", - сказал Мельник в интервью изданию "Обозреватель.ua".
Перерастет ли украинский конфликт в Третью мировую? На самом деле ситуация крайне опасная. Как отметил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, президент США не может остановить войну на Украине, поскольку это дает возможность перед выборами списывать на войну все проблемы, но может эту "выплеснуть", превратить в мировую – с непредсказуемыми последствиями.
"Байден, будучи в отчаянном положении, может пойти на эскалацию, чтобы отвлечь внимание от своих проблем", - сказал эксперт в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману. Он также отметил, что результаты опросов показывают опасную тенденцию: треть американцев считают, что можно посылать на войну солдат США. По словам Лозанского, "это ещё не 70%, но всё равно показатель - и Байден может это использовать".