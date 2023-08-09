https://ukraina.ru/20230809/1048560231.html

Что после войны. Украинские эксперты о том, кто будет строить новую Украину - пакистанцы и вьетнамцы

Что после войны. Украинские эксперты о том, кто будет строить новую Украину - пакистанцы и вьетнамцы - 09.08.2023 Украина.ру

Что после войны. Украинские эксперты о том, кто будет строить новую Украину - пакистанцы и вьетнамцы

Украина, провозглашенная в 1991 году, ушла безвозвратно, страну надо будет выстраивать заново, формулируя новый общественный договор между гражданами и властью, считают эксперты. Если, конечно, будет кому его формулировать после окончания конфликта.

2023-08-09T04:29

2023-08-09T04:29

2023-08-09T04:29

эксклюзив

сво

украина

демография

гражданские свободы

экономика

политика

эксперты

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В украинских пабликах и в СМИ продолжают обсуждать скандальное предложение исполнительного директора "Института будущего" Вадима Денисенко запретить выезд за границу для украинских мужчин еще на три года после завершения конфликта. Это вызвало бурную реакцию, о которой мы уже писали.Но дело не только в возможном запрете выезда, в ходе возникшей общественной дискуссии на вопрос смотрят шире. Так, известный украинский политолог Кость Бондаренко в интервью каналу "Новини.LIVE" напомнил, что демографические проблемы никакими административными запретами не решить, как показывает мировой опыт, бэби-бума можно ожидать только тогда, когда улучшается социально-экономическая ситуация в стране.По словам политолога, высказанное Денисенко предложение – это не только его идея, эта мысль бытует в головах многих украинских политиков, чиновников, в том числе и многих членов правительства – "нужно что-то сделать, потому что все поутикают (поубегают – Ред.) из страны"."Но давайте говорить о других моментах. Для того, чтобы остались люди в Украине, нужно, чтобы были рабочие места в Украине. В Украине абсолютно разрушенная экономика. Представьте себе, что завтра с фронта вернутся сотни тысяч людей, которые привыкли держать в руках оружие, а которым некуда будет просто пойти потом работать, негде будет зарабатывать деньги", - обрисовал эксперт перспективы.Бондаренко добавил, что будет много безработных, которых не удастся обеспечить работай, еще раз подчеркнув, что "экономика разрушена дотла". По его словам, надеяться на то, что Запад будет помогать – наивны, после завершения конфликта Украине скажут: "ну, вы теперь сами как-то выкарабкивайтесь"."Приедут, помимо прочего, представители из BlackRock и других компаний, которые подумают, нужны им на работе украинцы или, возможно, привезти пакистанцев или вьетнамцев, что дешевле будет", - предсказал политолог.По словам Бондаренко, в интеллектуальной среде уже ведут дискуссии о том, какой должна быть Украина после войны, он сам видел несколько аналитических записок на эту тему."Потому что та Украина, которая была провозглашена в 1991 году – закончилась в феврале 2022 года. Все. Ее нет, той Украины. Будет абсолютно другая Украина", - подчеркнул эксперт. Он продолжил: "очевидно, что нужна новая Конституция, очевидно, что нужна абсолютно новая форма власти в Украине, новый общественный договор – то, что принимается народом и то, что принимается властью, каким образом народ и власть взаимодействуют между собою".Бондаренко отметил, что нужно и стратегическое видение развития страны – куда движемся. Он подчеркнул, что у Украины уже не будет той экономики, что была до войны, она разрушена – и надо подумать, что будет теми локомотивами, которые будут вытягивать эту новую экономику. Впрочем, тут можно предположить, что об этом подумают в BlackRock…Что касается идеи Денисенко, то, в случае ее реализации, не захотят ли граждане разорвать общественный договор самым радикальным образом? По мнению политолога, именно так и случится. Он пояснил: потому, что и так терпят, пока война – терпят, что не работает Конституция, что "ломаются через колено целый ряд гражданских свобод" - нет ни свободы слова, ни права выбора, ни права собраний.И, если война закончится, а украинцам скажут, что этих прав у них все равно не будет, не будет даже права на передвижение – тогда "это приведет к огромному взрыву… и просто сметет нынешнюю власть", считает Бондаренко.Как отмечает телеграм-канал "Наблюдатель", украинские власти дают понять, что к идее Денисенко они отношения не имеют. Однако в украинских СМИ прошла информация, что тема ограничения выезда мужчин за границу после окончания войны обсуждалась в Кабмине еще несколько месяцев назад."Сама идея с пролонгацией нынешних ограничений прав и свобод граждан на послевоенный период (если она действительно рассматривается властями) - крайне показательна. Так как показывает, что у людей и у властей могут быть совершенно разные планы на жизнь после войны", - считают авторы канала. И отмечают, что "однозначно негативная реакция людей на предложение о запрете на выезд после войны показала, что народ на такое мандат власти давать не хочет".Кроме того, в последнее время довольно активно поднимают вопрос - "кто будет восстанавливать Украину после войны", добавляя сюда темы демографии. "Наблюдатель" отмечает, что обсуждать все это сейчас можно лишь теоретически, поскольку никто не знает, когда и чем закончится конфликт, в каком состоянии к тому времени будет украинская экономика и – "будут ли реальны перспективы интеграции в ЕС".По предположению авторов канала, если Украине удастся быстро вступить в ЕС, то тогда "в страну потекут инвестиции, будут создаваться новые рабочие места с хорошими зарплатами, то не составит большого труда вернуть на родину миллионы беженцев - они сами будут собирать чемоданы и возвращаться".А если нет? "Если же инвестиций не будет, а Украина останется коррумпированной страной с непонятными перспективами, то основу экономики будут составлять лишь те отрасли и производства, которые выживут во время войны (например - сельское хозяйство и переработка агропродукции, добыча полезных ископаемых и прочее). И для обслуживания такой "ужавшейся" экономики даже тех людей, которые сейчас остались жить в Украине, может быть слишком много", - констатирует "Наблюдатель".Но до любого из этих вариантов надо еще дожить. Никто сейчас не скажет, каковы перспективы прекращения – или, напротив, разрастания – конфликта. CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников выдает версию, что РФ будто бы затягивает конфликт до президентских выборов в США, ожидая проигрыша Байдена и возвращения Трампа.В связи с этим координатор международных проектов украинского Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник напоминает, что "россияне однажды уже пили шампанское, когда Трамп победил на выборах, но потом были в нем разочарованы"."Поэтому не факт, что на этот раз условный Трамп – он или другой кандидат, который придет в случае проигрыша Байдена, – сразу начнет дружить с Россией", - сказал Мельник в интервью изданию "Обозреватель.ua".Перерастет ли украинский конфликт в Третью мировую? На самом деле ситуация крайне опасная. Как отметил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, президент США не может остановить войну на Украине, поскольку это дает возможность перед выборами списывать на войну все проблемы, но может эту "выплеснуть", превратить в мировую – с непредсказуемыми последствиями."Байден, будучи в отчаянном положении, может пойти на эскалацию, чтобы отвлечь внимание от своих проблем", - сказал эксперт в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману. Он также отметил, что результаты опросов показывают опасную тенденцию: треть американцев считают, что можно посылать на войну солдат США. По словам Лозанского, "это ещё не 70%, но всё равно показатель - и Байден может это использовать".

https://ukraina.ru/20230808/1048533112.html

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https://ukraina.ru/20230808/1048557409.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, демография, гражданские свободы, экономика, политика, эксперты