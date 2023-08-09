Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны - 09.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны
Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны - 09.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны
Украина ничего не может сделать на поле боя, поэтому прибегает к резонансным акциям с атакой дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-08-09T06:30
2023-08-09T06:30
новости
всу
дроны
одесса
очаков
атака
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Обнаружить морские дроны можно с помощью вертолётов, которые входят в состав палубной авиации БДК. Но при этом необходимо увеличить бдительность, рассказал специалист.Стандартные пушки, которые устанавливаются на борту кораблей ВМФ бьют на 25 километров, а морские дроны тихоходны и хорошо заметны, добавил он.ВСУ ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким резонансным акциям, которые могут сместить фокус общественного внимания на Западе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048423512.html
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452
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новости, всу, дроны, одесса, очаков, атака
Новости, ВСУ, дроны, Одесса, Очаков, атака

Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны

06:30 09.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в регионах России
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Украина ничего не может сделать на поле боя, поэтому прибегает к резонансным акциям с атакой дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Обнаружить морские дроны можно с помощью вертолётов, которые входят в состав палубной авиации БДК. Но при этом необходимо увеличить бдительность, рассказал специалист.
Стандартные пушки, которые устанавливаются на борту кораблей ВМФ бьют на 25 километров, а морские дроны тихоходны и хорошо заметны, добавил он.
"Дроны могут выпускаться под прикрытием гражданских судов и со стороны Одессы, Очакова, Черноморска и грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Это силы, которые работают в тандеме с украинскими спецслужбами и курируются Великобританией", - подчеркнул Ераносян.
ВСУ ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким резонансным акциям, которые могут сместить фокус общественного внимания на Западе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 05:45
"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУЧтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
НовостиВСУдроныОдессаОчаковатака
 
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