https://ukraina.ru/20230809/1048545280.html

Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны

Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны - 09.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны

Украина ничего не может сделать на поле боя, поэтому прибегает к резонансным акциям с атакой дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-08-09T06:30

2023-08-09T06:30

2023-08-09T06:30

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всу

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Обнаружить морские дроны можно с помощью вертолётов, которые входят в состав палубной авиации БДК. Но при этом необходимо увеличить бдительность, рассказал специалист.Стандартные пушки, которые устанавливаются на борту кораблей ВМФ бьют на 25 километров, а морские дроны тихоходны и хорошо заметны, добавил он.ВСУ ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким резонансным акциям, которые могут сместить фокус общественного внимания на Западе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048423512.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, дроны, одесса, очаков, атака