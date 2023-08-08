https://ukraina.ru/20230808/1048549323.html

Битва за Китай. Поднебесная укрепляет свое влияние в мире и никого не предала

Битва за Китай. Поднебесная укрепляет свое влияние в мире и никого не предала - 08.08.2023 Украина.ру

Битва за Китай. Поднебесная укрепляет свое влияние в мире и никого не предала

Эти события на международной арене случились почти параллельно, и именно так их и нужно рассматривать и анализировать. После переговоров в Джидде усилия по установления мира на Украине все быстрее переходят в битву за Китай

2023-08-08T09:48

2023-08-08T09:48

2023-08-08T11:47

эксклюзив

китай

зарубежье

россия

си цзиньпин

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Точнее, за то, какую роль КНР будет играть в этом процессе и — это самое главное! — на чьей стороне. Китай отвечает: на своей, на китайской!Китайский план не украинскийПекин официально прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии. «Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй по приглашению посетил Джидду... провел обширный обмен мнениями со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, изложил позицию и предложения Китая, выслушал мнения и предложения других стран, добившись большего международного консенсуса. Китай продолжит расширять консенсус и взаимное доверие, добиваться формирования наибольшего общего согласия, чтобы вносить вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса», — сказано от имени китайского МИД.При этом Китай подчеркнул: у него есть свой план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов, обнародованный 24 февраля 2023 года. Из него Китай и будет исходить:1. Уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, примат международного права без «двойных стандартов».2. Отказ от «менталитета холодной войны», уважение интересов безопасности отдельных стран, отказ от усиления и расширения военных блоков.3. Прекращение огня.4. Начало мирных переговоров.5. Разрешение гуманитарного кризиса.6. Защита гражданских лиц и военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом.7. Обеспечение безопасности атомных электростанций.8. Снижение стратегических рисков, недопущение использования химического, биологического или ядерного оружия.9. Гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.10. Отказ от односторонних санкций.11. Обеспечение стабильности цепочек производства и поставок для защиты мировой экономики.12. Содействие послевоенному восстановлению Украины.Такой вот план. Это реально консенсусный по содержанию документ. Во-первых, он разительно отличается от так называемой «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, который с подачи стоящего за его спиной алчного Запада предлагает решать все проблемы за счет России.Во-вторых, так или иначе он основывается на международном праве и принципах ООН, а также в той или иной форме повторяет пункты планов других миротворцев, последним из которых уже в Джидде стала Саудовская Аравия, а до этого были Бразилия, страны Африки и т. д.Запад против Пекина после ДжиддыКомментарий МИД КНР появился вовремя, потому что ряд влиятельных западных стран начал разгонять волну и оживлять пропагандистский симулякр о том, что Китай-де прибыл в Джидду и тем самым отвернулся от России.Британская газета Financial Times, подводя итоги так называемых «мирных переговоров по Украине» в Джидде (Саудовская Аравия), которые закончились фактическим провалом этого самого коллективного Запада и Киева, со ссылкой на каких-то европейских чиновников сообщила, что Китай был «конструктивен» и готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны на Украине. И — это самое важное! — опять без России, которую не пригласили ни в Джидду, ни раньше в июне сего года на аналогичную сходку в Копенгагене.Более того, Financial Times один европейский дипломат якобы сказал, что Китай «стремится показать, что он не Россия», а «само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной».А агентство Bloomberg со ссылкой на французского дипломата сообщило, что присутствие России на таких саммитах, как в Копенгагене, в Джидде или на третьей аналогичной встрече, если она состоится, необязательно, так как на этом не настаивают другие страны, которых считают ситуативными союзниками Москвы. «Ни одна из стран "глобального Юга", представленных на консультациях в Джидде, не запрашивала присутствие России на следующем раунде переговоров, которые, как хотелось бы, пройдут до саммита лидеров G20 в Нью-Дели в сентябре», — передало агентство.Это, ясное дело, не совсем так. Мексика вообще не поехала в Джидду из-за отсутствия там России, Бразилия уверена, что такие вопросы можно решить только с Москвой, а Саудовская Аравия обязалась передать в Москву информацию обо всем, что было в Джидде. А теперь вот и Китай официально сообщил, что хочет привлечь к украинскому урегулированию ВСЕ, повторяю, все страны, а значит, и Россию.И это притом что на саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится 9–10 сентября 2023 года в Индии, в городе Нью-Дели, однозначно украинская тема не будет главной. Более того, стараниями организатора — Индии — на мероприятие не будет приглашен фюрер украинского народа Зеленский. А если кто-то попытается «обхрюкать» эту тему до саммита, то это случится не только без России, но и без Китая, Мексики, Бразилии и, возможно, с Индией и Саудовской Аравией, которые, как видим, не против участия Москвы в украинской судьбе.Пути товарища СиИ уж совсем интересную и символичную информацию подсуетилось и со ссылкой на опрос исследовательского центра Pew Research Center выдало то же агентство Bloomberg, которое проанализировало правительственные отчеты о встречах руководителя Китая Си Цзиньпина с зарубежными лидерами. Цифры просто занимательные:— в период с 2013 по 2019 год он совершал в среднем 14 зарубежных поездок в год. Для сравнения: бывший президент США Дональд Трамп за время пребывания у власти (январь 2017 года — январь 2021-го) в среднем был за границей по 12 раз ежегодно;— в связи с ковидом за весь 2020 год Си посетил одну страну, и поездка продлилась два дня, а в 2021-м он не выезжал за пределы Китая;— в 2022 году после перерыва он посетил пять стран и провел за границей 13 дней;— в 2023 году за полгода товарищ Си провел только два дня за пределами своей страны — 20–22 марта, когда совершал визит в Россию и встречался с ее президентом Владимиром Путиным;— в этом же году Си встретился в Пекине с представителями 36 стран, включая Францию, Эритрею и США. Хотя до пандемии он встречался в среднем с 48 людьми.Все! Все ездили к нему, к товарищу Си! И теперь он вроде бы собирается лично посетить 22–24 августа сего года саммит БРИКС в ЮАР, куда президент этой страны Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций. И 34 страны на сегодня дали свое согласие приехать, понаблюдать и поговорить. И надо ли говорить о том, что если президент Путин в ЮАР не поедет лично, то к кому будет приковано все внимание...Российский ядерный зонтикПоэтому попробуем быть объективными. И понять, что Китай никого и нигде не предавал, потому что никому не присягал хранить верность. Фраза же про то, что «между Россией и Китаем не союз, а больше чем союз», — это красивая и максимально точная формулировка ситуативного союза, основанного на жесткой прагматике в политике двух государств. Такой союз на договоренностях и вынужденной ситуации может быть прочнее, чем подписанный на бумаге и сданный на хранение депозитариям.Выгодно двум странам по жизни идти в союзничестве — они это делают. Системно, целенаправленно, всесторонне. Невыгодно или выгода истончается — разбежались по национальным квартирам. И хорошо, если вражда и конкуренция не разъединяют потом бывших союзников. Между СССР и Китаем, кстати, такое было, хотят перед этим экстаз, сопли умиления и слезы тупой радости вызвала песня «Москва — Пекин», известная по первой строчке «Русский с китайцем — братья навек...», которая стала крылатой.Дружбу это подточил советский лидер Никита Хрущев. Но понадобилось почти 60 лет, чтобы в Пекине поняли, какие антикитайские полудурки дорвались до власти в США. И что полудурки эти в борьбе за гегемонию в мире могут сжечь и весь Китай. Как конкурента. А Китай только-только вышел на собственную орбиту и набрал на ней такой темп, что практически покончил с вековой нищетой большинства китайцев.Но не суть. В этом процессе конкурентных неблаговидных «терок» Китай и понял, что в эти годы (месяцы, недели, дни) ближе союзника, чем Россия, которая тоже встает с колен и бросает вызов беспощадной неоколониальной американской гегемонии, у него нет. Экономическая мощь КНР, (по некоторым данным) уже первая в мире, плюс ядерная мощь России, самая передовая в мире (без всяких оговорок), — это вам не фунт изюма, как сказали бы какие-нибудь проницательно наблюдательные англосаксы.Тем более что эти самые англосаксы, ведомые ушлыми американцами, настойчиво мастырят межкитайскую войну между КНР и Китайской Республикой на Тайване. Чтобы использовать островное государство против Китая, как они в Европе используют Украину против России. Для чего регион буквально нашпиговывается не только политической агрессией в риторике и планах государств, но и вооружением самого разного свойства.Тут опора на Россию, под ее «ядерным зонтиком» Китаю — самое то, что нужно. И альтернативы у него нет, что само по себе привязка такая, что лучше и не сыщешь. Если, конечно, не планировать сдаться США. А Китай этого явно не планирует.В мире есть один КитайС другой стороны, ни у кого не должно быть сомнений, что того, кто ему не нужен или является ему, скажем мягко, недругом, Китай предаст и бросит в топку собственных интересов не задумываясь. Особенно если у него будет такая возможность — не заметить кого-то безболезненно для себя. Потому что это логика существования многотысячелетнего Китайского государства, исповедующего лозунг «В мире один Китай».Многие думают, что касается он только территориальной целостности Китая, что помогло ему по принципу «Одна страна — две системы» вернуть в 1997 году Гонконг и в 1999 году Макао и сейчас помогает приманивать здоровые силы на Тайване, где обретается постгоминьдановская Китайская Республика.Это так и не совсем так. Лозунг «В мире есть один Китай» касается и философии, и практики, в соответствии с которым многие тысячи лет китайцы гласно или негласно, в зависимости от ситуации и мощи Китая, считают себя единственными сыновьями Поднебесной империи, а всех остальных — «варварами», у которых нет другого выхода, как быть наставленными на путь истинный именно китайцами. «Один Китай» в том смысле, что никого другого может и не быть.Чтобы далеко не ходить, напомню, что по китайским традициям, «Поднебесная империя» — это целая цивилизация, система гособразований и народов, которая находится под контролем китайского императора. Но "Поднебесной империей" называлась не только китайская земля, но и земля «варваров» — территории, не входившие в состав Китая. Если говорить простыми словами, то, по китайским традиционным понятиям, «Поднебесная» — это вся территория под небом, подконтрольная китайскому правителю. И вообще, весь мир вообще является данником Китая, просто некоторые «заморские варвары» еще настолько невежественны, что пока не знают об этом. А мало ли какие территории и какой китайский правитель считает «своими».Не понимать или не обращать внимания на это — много не понимать в Китае и китайцах вообще.Зарубка на памятьКитайская государственность, по подсчетам не только китайских ученых, непрерывно существует 4500 лет. И потому она может позволить себе выжидать. И пережидать невзгоды, ассимилируя своих врагов. И кого только китайцы не ассимилировали и не китаизировали в своем «котле». Хотя сегодня все чинно, благородно и в высшей степени толерантно и консенсусное — жизнь такая.Но кто, кроме китайцев, готов ждать еще 4500 лет?

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эксклюзив, китай, зарубежье, россия, си цзиньпин