https://ukraina.ru/20230808/1048545037.html

Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске

Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске - 08.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске

Украина на протяжении многих лет тайно разрабатывала безэкипажные катера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-08-08T04:15

2023-08-08T04:15

2023-08-08T04:15

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новороссийск

грузия

катера

дроны

атаки

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Безэкипажные надводные дроны разрабатывались Украиной на протяжении многих лет. Они тайно собирались в мастерских в районе Одессы, Черноморска и Очакова, рассказал Ераносян.Украиной был накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, грубо говоря, это может быть прогулочный катер. Такие катера полностью отследить невозможно, добавил Ераносян.Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролируются НАТО. Рядом находится российская база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер мог запустить дрон на очень небольшом расстоянии от российских портов и военных баз, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048523473.html

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новости, новороссийск, грузия, катера, дроны, атаки, одесса