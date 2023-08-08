https://ukraina.ru/20230808/1048545037.html
Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске
Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске - 08.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске
Украина на протяжении многих лет тайно разрабатывала безэкипажные катера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-08-08T04:15
2023-08-08T04:15
2023-08-08T04:15
новости
новороссийск
грузия
катера
дроны
атаки
одесса
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Безэкипажные надводные дроны разрабатывались Украиной на протяжении многих лет. Они тайно собирались в мастерских в районе Одессы, Черноморска и Очакова, рассказал Ераносян.Украиной был накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, грубо говоря, это может быть прогулочный катер. Такие катера полностью отследить невозможно, добавил Ераносян.Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролируются НАТО. Рядом находится российская база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер мог запустить дрон на очень небольшом расстоянии от российских портов и военных баз, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048523473.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новороссийск, грузия, катера, дроны, атаки, одесса
Новости, Новороссийск, Грузия, катера, дроны, атаки, Одесса
Эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать военно-морскую базу в Новороссийске
Украина на протяжении многих лет тайно разрабатывала безэкипажные катера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Безэкипажные надводные дроны разрабатывались Украиной на протяжении многих лет. Они тайно собирались в мастерских в районе Одессы, Черноморска и Очакова, рассказал Ераносян.
"Дроны "Микола" якобы украинского производства, но самостоятельно они бы их не произвели, потому что двигатель там австрийский, а в разработке участвовали норвежские специалисты и британская SBS (Special Boat Service), это служба подводных диверсантов", - уточнил эксперт.
Украиной был накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, грубо говоря, это может быть прогулочный катер. Такие катера полностью отследить невозможно, добавил Ераносян.
Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролируются НАТО. Рядом находится российская база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер мог запустить дрон на очень небольшом расстоянии от российских портов и военных баз, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь