https://ukraina.ru/20230808/1048533112.html

"Хотят нас сделать крепостными?". Украинские эксперты обсуждают, сколько людей останется в Украине

"Хотят нас сделать крепостными?". Украинские эксперты обсуждают, сколько людей останется в Украине - 08.08.2023 Украина.ру

"Хотят нас сделать крепостными?". Украинские эксперты обсуждают, сколько людей останется в Украине

Бурную реакцию на Украине вызвало брошенное как будто бы мимоходом предложение исполнительного директора "Украинского института будущего", бывшего журналиста и нардепа Вадима Денисенкозапретить украинским мужчинам выезд за границу в течение трех лет после окончания конфликта. По мнению Денисенко, иначе украинцы рискуют не сохраниться как нация.

2023-08-08T04:57

2023-08-08T04:57

2023-08-08T04:57

эксклюзив

сво

украина

демография

политика

экономика

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101754/09/1017540937_0:178:2969:1848_1920x0_80_0_0_1d4e2e1dd8aca11e11a1859da03cdbee.jpg

"Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу ещё как минимум на три года. Иначе мы просто не сохранимся как нация", — написал Денисенко в своем аккаунте в запрещенной в РФ соцсети.Ранее "Институт будущего" (некоторые наблюдатели считают эту организацию "соросятской") обнародовал такие данные: после начала СВО Украину покинули около 8,6 млн граждан - и до сих пор не вернулись. Из 29 млн оставшихся в стране граждан работает не более 9,5 млн человек, а если исключить бюджетные рабочие места, то останется около 6-7 млн человек.При этом коэффициент фертильности упал ниже 1, в то время как для обеспечения воспроизводства населения и увеличения его численности, коэффициент должен быть более 2, указывают в организации. И ссылаются на аналитиков, указывающих, что в ближайшие годы количество пенсионеров на Украине вдвое превысит количество трудоспособных граждан.Возможно, именно эти цифры вызвали беспокойство у Денисенко и заставили его выступить с соответствующим предложением. По мнению политолога, если открыть границы сразу после завершения конфликта, то Украина тут же лишится еще одного миллиона граждан.Реакция на предложение Денисенко была достаточно бурная. Под его постом в соцсети – тысячи комментариев, преобладают возмущенные. В украинских пабликах это предложение тоже резко критикуют. Так, один из участников боевых действий Федор Головко задает опрос – что, для украинцев уже готовят введение крепостного права?Такой же вопрос задает в своем блоге политолог Юрий Романенко (кстати, один из учредителей того же "Института будущего"), назвавший предложение запретить выезд мужчинам после войны "опасным бредом". При этом Романенко считает, что Денисенко написал свой пост не просто так, а вполне просчитав последствия. Но тогда выходит, что воевали как бы за свою свободу, а "в финале получается, что феодальная элита боится, что народец разбежится…", констатировал эксперт.Он напомнил, что и ранее предупреждал о возможных будущих попытках "закрепостить население". По мнению Романенко, эта идея "сидит в подкорке" у элиты. И пост Денисенко – это зондаж общественного мнения, так как госполитика, которая сейчас проводится в сфере экономики – "это просто полный тупорылый трэш". Эксперт продолжил: и потому-то "они (хозяева Украины – Ред.) судорожно думают о том, как сделать так, чтобы люди просто отсюда не свалили, поскольку многие действительно имеют такие чемоданные настроения".Политолог Андрей Ермолаев, выступая на ютуб-канале "Дикий live", отметил, что инициативы запрета выезда вызовут протест, в первую очередь, среди "людей войны", которые, по его мнению, воюют как раз за "открытый мир". И "если кто-то хотел вызвать джинна протеста людей войны, он уже его вызвал", - сказал эксперт, добавив, что такие ограничения не пройдут.А издание ZAXID.NET в связи с этим скандалом напоминает, что совершеннолетний сын экс-нардепа Денисенко все это время живет в Европе, путешествует и даже – о ужас – ведет русскоязычный блог.Отметим, что издание Украина.ру подробно рассказывало об "Институте будущего" и собравшейся там компании.Словом, идея "нового крепостничества" пока "не зашла". Но это не значит, что она не будет реализована, если, конечно, после завершения конфликта вообще останется украинское государство в той или иной форме. Впрочем, в таком случае у властей в таком государстве – и у тех, кто этим властям будет давать команды - могут быть совсем иные цели. Например, их целью может ведь быть как раз сокращение населения Украины, а вовсе не восстановление его до когда-то имевшихся 52-х миллионов.Как рассказала в своем блоге вынужденная покинуть страну украинская журналистка Диана Панченко, "украинцы теперь по всему миру, 12 миллионов – опять же, это статистика, которую мы не можем наверняка проверить – за границей" (отметим, массовый выезд начался еще до начала СВО – Ред.)."По окончанию войны выедет еще огромное число людей. И вот украинцы будут рассредоточены по всему миру – как ромы, например. Где-то ассимилируются, где-то не ассимилируются… И огромная часть Украины будет за границей", - предрекла Диана Панченко. Он отметила также, что, по статистике ООН, больше всего украинцев уехали в Россию – об этом в Киеве не принято говорить – "и тоже понятно, почему".Отвечая на вопрос зрителей, когда беженцам можно будет возвращаться на Украину, журналистка ответила, что, по ее мнению, не скоро – война продлится долго. Понятно, что это не будет способствовать росту населения. А чем все закончится? Сейчас никто этого не скажет, но, по мнению Панченко, "Украина уже проиграла - у нас нет экономики и, еще хуже, у нас нет суверенности, мы сегодня просто зависим от того, что скажет Запад, мы потеряли идентичность…".Стоит отметить, что будущие ограничения в передвижении планируются отнюдь не только для украинцев. Историк Андрей Фурсов, разбирая глобальный "проект Шваба", указывает, в частности, что "туризм станет роскошью, доступной только богатым". А сама эта оседлая жизнь "будет проходить "под колпаком" — ежечасным социально-информационным контролем". Не очень веселый прогноз.Но вернемся к Украине. Боевые действия продолжаются, об окончании конфликта говорить действительно рано. Между тем, внутренние процессы в стране вызывают все больше вопросов у рядовых украинцев. Об этом сказал украинский политолог Андрей Вигиринский, комментируя коррупционные истории с военкомами. По его словам, сейчас власти говорят гражданам, что они расслабились, нужно быть более мобилизованными – но возникает вопрос, "как соотносить вещи с мобилизацией и вещи, связанные с личным обогащением, связанные с военкомами?"."Мы должны быть мобилизованными ради защиты государства. Хорошо. Но государство олицетворяют политики, которые демонстрируют, что они не совсем работают в интересах государства", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту.По словам Вигиринского, в результате в сознании "у людей возникает вилка – то есть, мы работаем во имя государства, ограничиваем себя, остаёмся в этой стране, пытаемся выжить, работать". Но при этом граждане видят, что есть политическая надстройка, которая, судя по всему, или не контролирует работу системы, либо на первое место ставит личное обогащение.А опытный политолог, бывший советник двух украинских президентов Олег Соскин в очередном выпуске своего видеоблога констатировал, что киевскому режиму Запад не предоставил нужного для наступления оружия – и потому "воевать нечем", потому огромные потери. Политолог призвал Зеленского ознакомиться со страницами украинской истории, узнать, что сделали с теми или иными деятелями – с Петлюрой, Бандерой, Коновальцем... И призвал его срочно остановиться, отменить военное положение в стране, "пока не поздно". Простым же украинцам же эксперт не раз советовал бежать без оглядки - чтобы остаться живыми.

https://ukraina.ru/20211205/1032787372.html

https://ukraina.ru/20230707/1047869628.html

https://ukraina.ru/20230623/1047492813.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, демография, политика, экономика, эксперты