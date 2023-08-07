"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области - 07.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230807/1048529337.html
"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области
"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области - 07.08.2023 Украина.ру
"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области
На минувшей неделе тяжелые бои шли на Купянском направлении в районе Харькова. Об этом 7 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада"
2023-08-07T13:42
2023-08-07T13:42
купянское направление
новости
бои
минобороны
украина
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8ae30ebd0f97903299c8e0ccdf3326cb.jpg.webp
"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее... Противостояние было очень жесткое. У них (ВС РФ - ред.) такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении, потери противника превысили 100 человек.
https://ukraina.ru/20230805/1048499986.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8e813adb9a12c463833f7d54578aca9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
купянское направление, новости, бои, минобороны, украина, харьковская область
Купянское направление, Новости, бои, Минобороны, Украина, Харьковская область

"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области

13:42 07.08.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
На минувшей неделе тяжелые бои шли на Купянском направлении в районе Харькова. Об этом 7 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада"
"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее... Противостояние было очень жесткое. У них (ВС РФ - ред.) такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении, потери противника превысили 100 человек.
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 14:40
ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ 5 августа
 
Купянское направлениеНовостибоиМинобороныУкраинаХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге
14:13То же самое, что и в освобожденных регионах": как сейчас живёт Шебекино. Видео
14:13Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернатор
13:50Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны России
13:49Игорь Телегин: Украинская власть хотела, чтобы мы сидели по норам и не высовывались, но не получилось
13:42"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области
13:41Суд вынес приговор военнослужащему ВСУ за преступления против жителей Мариуполя
13:37Данилко не смог забыть о русских, задирая юбку
13:23Мир после Хиросимы и Нагасаки. Уроки японского для Украины
13:05Скандал с греко-католическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августа
13:01Ростислав Ищенко о том, куда ведет западный атеистический наци-либерализм
13:01МИД КНР оценил переговоры в Саудовской Аравии по Украине
12:53Захарова назвала условия для "устойчивого урегулирования" украинского конфликта
12:48Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из Донецка
12:35На Украине гремит скандал из-за российского флага на упаковке мороженого
12:26Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии
12:07Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват
12:03Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео
11:53Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
11:45"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP
Лента новостейМолния