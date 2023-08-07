https://ukraina.ru/20230807/1048529337.html

"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области

"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области - 07.08.2023 Украина.ру

"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской области

На минувшей неделе тяжелые бои шли на Купянском направлении в районе Харькова. Об этом 7 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада"

2023-08-07T13:42

2023-08-07T13:42

2023-08-07T13:42

купянское направление

новости

бои

минобороны

украина

харьковская область

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"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее... Противостояние было очень жесткое. У них (ВС РФ - ред.) такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении, потери противника превысили 100 человек.

https://ukraina.ru/20230805/1048499986.html

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купянское направление, новости, бои, минобороны, украина, харьковская область