Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке - 07.08.2023 Украина.ру
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Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке
Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке - 07.08.2023 Украина.ру
Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления на населенный пункт Урожайное (на границе Запорожья и ДНР) утопили один из своих танков Т-72. Об этом 7 августа сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
2023-08-07T07:54
2023-08-07T07:54
танк
река
атака
новости
всу
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Украинские войска атаковали Урожайное со стороны Старомайорского, форсировав реку Мокрые Ялы. Разведка заметила несколько танков и бронемашин, а также два взвода пехоты. В итоге один танк был поврежден российским дроном-камикадзе, из-за чего он остановился и затонул в реке.По данным замначальника Росгвардии по ДНР Ходаковского штурм Урожайного со стороны ВСУ не принес результата, враг понес потери техники и живой силы. Всего противник потерял до четырех бронемашин и три танка.
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танк, река, атака, новости, всу
танк, река, атака, Новости, ВСУ

Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке

07:54 07.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления на населенный пункт Урожайное (на границе Запорожья и ДНР) утопили один из своих танков Т-72. Об этом 7 августа сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
Украинские войска атаковали Урожайное со стороны Старомайорского, форсировав реку Мокрые Ялы. Разведка заметила несколько танков и бронемашин, а также два взвода пехоты.
В итоге один танк был поврежден российским дроном-камикадзе, из-за чего он остановился и затонул в реке.
По данным замначальника Росгвардии по ДНР Ходаковского штурм Урожайного со стороны ВСУ не принес результата, враг понес потери техники и живой силы. Всего противник потерял до четырех бронемашин и три танка.
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 15:08
У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградятГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка с позывным "Алеша", отразивший атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении в июне текущего года. Об этом 1 августа сообщили в оборонном ведомстве
 
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