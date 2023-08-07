Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления на населенный пункт Урожайное (на границе Запорожья и ДНР) утопили один из своих танков Т-72. Об этом 7 августа сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
Украинские войска атаковали Урожайное со стороны Старомайорского, форсировав реку Мокрые Ялы. Разведка заметила несколько танков и бронемашин, а также два взвода пехоты.
В итоге один танк был поврежден российским дроном-камикадзе, из-за чего он остановился и затонул в реке.
По данным замначальника Росгвардии по ДНР Ходаковского штурм Урожайного со стороны ВСУ не принес результата, враг понес потери техники и живой силы. Всего противник потерял до четырех бронемашин и три танка.
1 августа, 15:08У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградятГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка с позывным "Алеша", отразивший атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении в июне текущего года. Об этом 1 августа сообщили в оборонном ведомстве