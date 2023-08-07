https://ukraina.ru/20230807/1048516925.html

Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке

Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке - 07.08.2023 Украина.ру

Украинские военные при попытке наступления утопили свой танк в реке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления на населенный пункт Урожайное (на границе Запорожья и ДНР) утопили один из своих танков Т-72. Об этом 7 августа сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

2023-08-07T07:54

2023-08-07T07:54

2023-08-07T07:54

танк

река

атака

новости

всу

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Украинские войска атаковали Урожайное со стороны Старомайорского, форсировав реку Мокрые Ялы. Разведка заметила несколько танков и бронемашин, а также два взвода пехоты. В итоге один танк был поврежден российским дроном-камикадзе, из-за чего он остановился и затонул в реке.По данным замначальника Росгвардии по ДНР Ходаковского штурм Урожайного со стороны ВСУ не принес результата, враг понес потери техники и живой силы. Всего противник потерял до четырех бронемашин и три танка.

https://ukraina.ru/20230801/1048403738.html

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танк, река, атака, новости, всу