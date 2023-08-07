https://ukraina.ru/20230807/1048488735.html

Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО

Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО - 07.08.2023 Украина.ру

Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО

Варшава уверенно идет по следам Киева, стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-07T04:45

2023-08-07T04:45

2023-08-07T04:45

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При определённых условиях Россия может всерьез задуматься над тем, чтобы привлечь Белоруссию к прямому участию в СВО. Пока её армия немногочисленная, поскольку население республики меньше населения Москвы, рассказал политолог.Ситуация пока тоже не назрела. Но противники толкают Белоруссию к тому, что она будет вынуждена принять участие в СВО для самозащиты. Более того, поляки создают новые воинские подразделения у белорусской границы, добавил Кочетков.Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, то станет "серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048482678.html

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новости, белоруссия, польша, сво, россия