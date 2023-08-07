Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО - 07.08.2023 Украина.ру
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Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО
Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО - 07.08.2023 Украина.ру
Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО
Варшава уверенно идет по следам Киева, стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-07T04:45
2023-08-07T04:45
новости
белоруссия
польша
сво
россия
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При определённых условиях Россия может всерьез задуматься над тем, чтобы привлечь Белоруссию к прямому участию в СВО. Пока её армия немногочисленная, поскольку население республики меньше населения Москвы, рассказал политолог.Ситуация пока тоже не назрела. Но противники толкают Белоруссию к тому, что она будет вынуждена принять участие в СВО для самозащиты. Более того, поляки создают новые воинские подразделения у белорусской границы, добавил Кочетков.Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, то станет "серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048482678.html
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новости, белоруссия, польша, сво, россия
Новости, Белоруссия, Польша, СВО, Россия

Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО

04:45 07.08.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
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Варшава уверенно идет по следам Киева, стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
При определённых условиях Россия может всерьез задуматься над тем, чтобы привлечь Белоруссию к прямому участию в СВО. Пока её армия немногочисленная, поскольку население республики меньше населения Москвы, рассказал политолог.
Ситуация пока тоже не назрела. Но противники толкают Белоруссию к тому, что она будет вынуждена принять участие в СВО для самозащиты. Более того, поляки создают новые воинские подразделения у белорусской границы, добавил Кочетков.
"Это говорит о том, что Польша готовится к агрессивным действиям одна вместе с другими странами НАТО. И, возможно, что на каком-то участке нам придется наносить превентивные удары в целях самозащиты", - подчеркнул политолог.
Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, то станет "серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
4 августа, 14:34
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Заголовок открываемого материала
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