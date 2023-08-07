Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина - 07.08.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина
Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина - 07.08.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина
Польша влезает в огромные долги, полагая, что будет расплачиваться за счет Украины или за счет победы над Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-07T04:15
2023-08-07T04:15
новости
украина
польша
южная корея
кредиты
россия
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Сейчас Польша берет огромные кредиты у Южной Кореи. Дошло до того, что корейское министерство финансов оказалось в затруднительном положении, у них просто не оказалось такого количества денег для Варшавы, рассказал Кочетков.Варшава взяла у Сеула такое огромное количество кредитов и попросила следующие, что у южнокорейских банкиров под рукой просто не оказалось столько денег, добавил политолог.Варшава уверенно идет по следам Киева, залезая в финансовую кабалу и стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, южная корея, кредиты, россия
Новости, Украина, Польша, Южная Корея, кредиты, Россия

Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина

04:15 07.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польша влезает в огромные долги, полагая, что будет расплачиваться за счет Украины или за счет победы над Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Сейчас Польша берет огромные кредиты у Южной Кореи. Дошло до того, что корейское министерство финансов оказалось в затруднительном положении, у них просто не оказалось такого количества денег для Варшавы, рассказал Кочетков.
Варшава взяла у Сеула такое огромное количество кредитов и попросила следующие, что у южнокорейских банкиров под рукой просто не оказалось столько денег, добавил политолог.
"Польша влезает в огромные долги, полагая, что она будет расплачиваться или за счет Украины, или за счет победы над Россией, или за счет помощи США", - подчеркнул Кочетков.
Варшава уверенно идет по следам Киева, залезая в финансовую кабалу и стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 04:41
Алексей Живов: Пока ВСУ грызут позиции России под Артемовском, "Вагнер" готов идти на Польшу и на Киев Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян.
 
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