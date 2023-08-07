Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина
Польша влезает в огромные долги, полагая, что будет расплачиваться за счет Украины или за счет победы над Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Сейчас Польша берет огромные кредиты у Южной Кореи. Дошло до того, что корейское министерство финансов оказалось в затруднительном положении, у них просто не оказалось такого количества денег для Варшавы, рассказал Кочетков.
Варшава взяла у Сеула такое огромное количество кредитов и попросила следующие, что у южнокорейских банкиров под рукой просто не оказалось столько денег, добавил политолог.
"Польша влезает в огромные долги, полагая, что она будет расплачиваться или за счет Украины, или за счет победы над Россией, или за счет помощи США", - подчеркнул Кочетков.
Варшава уверенно идет по следам Киева, залезая в финансовую кабалу и стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией, заключил собеседник издания.
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3 августа, 04:41Алексей Живов: Пока ВСУ грызут позиции России под Артемовском, "Вагнер" готов идти на Польшу и на Киев Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян.