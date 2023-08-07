https://ukraina.ru/20230807/1048479718.html

Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина

Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина - 07.08.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина

Польша влезает в огромные долги, полагая, что будет расплачиваться за счет Украины или за счет победы над Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-07T04:15

2023-08-07T04:15

2023-08-07T04:15

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украина

польша

южная корея

кредиты

россия

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Сейчас Польша берет огромные кредиты у Южной Кореи. Дошло до того, что корейское министерство финансов оказалось в затруднительном положении, у них просто не оказалось такого количества денег для Варшавы, рассказал Кочетков.Варшава взяла у Сеула такое огромное количество кредитов и попросила следующие, что у южнокорейских банкиров под рукой просто не оказалось столько денег, добавил политолог.Варшава уверенно идет по следам Киева, залезая в финансовую кабалу и стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, южная корея, кредиты, россия