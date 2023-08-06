"Сделали все, что могли": Макгрегор рассказал о том, как США могут откреститься от Украины
Ответственность за неизбежный провал украинской армии Вашингтон планирует списать на Киев, чтобы не "потерять лицо". Об этом 5 августа в передаче на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
Ответственность за неизбежный провал украинской армии Вашингтон планирует списать на Киев, чтобы не "потерять лицо". Об этом 5 августа в передаче на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
"Существует желание отвлечь внимание от этого неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание. Они в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: "ну, послушайте, мы сделали всё, что могли, мы дали этим украинцам всё, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема", - объяснил он.
Украина стала "катастрофой для США", считает он, но власти попробуют не допустить этой мысли в сознании американцев.
Чтобы выйти из ситуации, в которую Вашингтон попал, недооценив Россию, власти США пожертвовали всем украинским народом, заявил Макгрегор.
09:16Ростислав Ищенко: Ликвидация Украины – это вопрос времени, а не принципаЕсть еще люди, которые считают, что надо еще немножко потерпеть - и, все-таки, Запад Россию победит. На Украине таких людей достаточно много, потому что вся соль украинства заключалась в низкопоклонстве перед Западом., отмечает политолог Ростислав Ищенко.