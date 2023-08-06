https://ukraina.ru/20230806/1048507024.html

"Сделали все, что могли": Макгрегор рассказал о том, как США могут откреститься от Украины

"Сделали все, что могли": Макгрегор рассказал о том, как США могут откреститься от Украины - 06.08.2023 Украина.ру

"Сделали все, что могли": Макгрегор рассказал о том, как США могут откреститься от Украины

Ответственность за неизбежный провал украинской армии Вашингтон планирует списать на Киев, чтобы не "потерять лицо". Об этом 5 августа в передаче на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

2023-08-06T11:05

2023-08-06T11:05

2023-08-06T11:05

новости

украина

сша

дуглас макгрегор

вашингтон

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Ответственность за неизбежный провал украинской армии Вашингтон планирует списать на Киев, чтобы не "потерять лицо". Об этом 5 августа в передаче на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас МакгрегорУкраина стала "катастрофой для США", считает он, но власти попробуют не допустить этой мысли в сознании американцев.Чтобы выйти из ситуации, в которую Вашингтон попал, недооценив Россию, власти США пожертвовали всем украинским народом, заявил Макгрегор.

https://ukraina.ru/20230806/1048503570.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, дуглас макгрегор, вашингтон