https://ukraina.ru/20230806/1048503161.html

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Прикарпатье и Закарпатье, Тимошенко во Львове

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Прикарпатье и Закарпатье, Тимошенко во Львове - 06.08.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Прикарпатье и Закарпатье, Тимошенко во Львове

На фоне заявления спикера Верховной Рады о возможности выборов во время военного положения в стране поездки Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко на Западную Украину произвели впечатление начала избирательной кампании.

2023-08-06T08:31

2023-08-06T08:31

2023-08-06T08:53

эксклюзив

украина

западная украина

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Владимир Зеленский дважды за неделю посетил регионПрезидент Украины на прошлой неделе посетил сразу две области Западной Украины – Ивано-Франковскую и Закарпатскую. В обоих случаях формальным поводом для визитов было участие в совещаниях по общенациональным и даже геополитическим вопросам, однако местные проблемы тоже были учтены, особенно во время приезда в Закарпатье. Поездки вызвали очередной всплеск слухов о подготовке к выборам.В понедельник, 31 июля, Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковск, где состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. В нем приняли участие также глава Офиса президента Андрей Ермак и высшие руководители Украины – председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, а также министры, представители областных военных администраций и главы территориальных общин Прикарпатья и соседних областей.Всего в заседании непосредственно приняли участие 98 членов Конгресса, и ещё более 1500 участников в онлайн-формате – среди них глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори.Выступая на заседании, президент Украины, кроме международной политики и защиты энергетической структуры, много говорил о бюджетных расходах на государственном и местном уровнях. Он акцентировал, что бюджет – это всегда зеркало приоритетов государства, области, каждого общества, "и сейчас приоритет во всех сферах – это оборона Украины"."Украинские воины и весь наш народ должны чувствовать, что украинские общины считают именно оборону нашим приоритетом, как я сегодня отметил. Все вы видите приоритеты и нужды боевых бригад, других наших подразделений, в которых служат воины из ваших общин, из каждого города и села Украины", – сказал Зеленский. Фактически это было неприкрытое требование к общинам направить часть своих бюджетов не на местные проекты, которые в последнее время вызывают скандалы, а на оборону.Правда, присутствующие на заседании губернаторы и мэры пытались доказать, что они и так многое делают для укрепления обороноспособности страны. "Несмотря на стандартные мероприятия, которые мы каждый год осуществляем, мы обеспечиваем резервным автономным питанием критические объекты инфраструктуры. Хочу заверить, что все наши учреждения – больницы, важные социальные объекты – снабжены полностью генераторами для того, чтобы мы могли работать бесперебойно", – сказала глава Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук."Одна из самых больших статей бюджета Львова – это поддержка ВСУ. В этом году это будет больше 1 миллиарда гривен. Также это поддержка медицины, особенно реабилитации, ведь во Львове есть несколько мощных реабилитационных инициатив. Несколько уровней системы мы выстроили для наших больниц. У них первая категория питания, но есть система дизель-генерации, и еще есть запасная система дизель-генерации" – похвастался мэр Львова Андрей Садовый.Понятно, что на фоне названных им сумм обещание премьера Шмыгаля в рамках подготовки к зиме выделить регионам коммунальную технику стоимостью в 50 миллионов гривен, да и то только в случае получения средств от "международных партнеров", выглядело бледно. То есть "пряников" местным властям Киев на заседании в Ивано-Франковске не предлагал, ограничившись намеком на "кнут" в случае недостаточного финансирования оборонных проектов.Очевидно, в Офисе президента реакцию регионов "считали", и уже во время визита в Закарпатскую область, где Зеленский проводил совещание с послами Украины, он много говорил о развитии экономики. Президент выразил уверенность, что край будет "одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста". В качестве одного из залогов этого было названо начало разработки месторождения соли, которое якобы может обеспечить всю Украину кухонной и технической солью.Проект добычи соли на Тереблянском месторождении находится на контроле губернатора Закарпатья Виктора Микиты, который на встрече с президентом передал тому несколько кусков соли. Местные СМИ писали о "первой партии соли", хотя речь шла именно о необработанных кристаллах. При этом об одном из крупнейших в бывшем СССР солеруднике в закарпатском Солотвино, уничтоженном во времена независимой Украины, никто не упоминал.Закарпатские комментаторы считают, что место проведения совещания послов было выбрано не только благодаря близости региона к странам ЕС, в аэропорты которых украинские дипломаты могли прилететь, а оттуда через несколько часов добраться до Ужгорода. Дело в том, что в политикуме края в последнее время снова начали нарастать конфликты. Одним из признаков этого стал выход местного депутата-мажоритарщика Верховной Рады Игоря Кривошеева из президентской партии "Слуга народа" (СН).Формальным поводом выхода стал протест против деятельности депутатов Верховной Рады от СН Николая Тищенко (в свое время возглавлял Закарпатскую организацию партии и называл себя "префектом президента") и Даниила Гетьманцева (главы налогового комитета парламента, фискальные идеи которого вызывают массовое недовольство предпринимателей).Поскольку во фракции "Слуга народа" находятся ещё несколько мажоритарщиков от Закарпатья, в Киеве решили проверить, насколько глава ОВА контролирует ситуацию в крае – потому что подобный конфликт с депутатами парламента привел к отставке предыдущего губернатора. Судя по публичным похвалам в адрес Виктора Микиты, президент остался доволен, особенно после визита в Берегово, "столицу" закарпатских венгров.Во время встречи с Владимиром Зеленским представители венгерской общины не поднимали вопроса о запрете учиться и общаться на родном языке, и вообще всячески подчеркивали свой патриотизм. Именно в Берегово прошла церемония награждения военнослужащих 128-й штурмовой бригады и 101-й бригады территориальной обороны, сформированных в Закарпатье, в том числе этнических венгров. Очевидно, это призвано было отвлечь внимание от того, что шесть пленных закарпатцев, которых Москва передала Будапешту, отказались возвращаться на Украину, несмотря на угрозы их семьям.С военными президент встречался и в Ивано-Франковске, где он посетил раненых в военном госпитале. Зеленский усиленно демонстрировал свою близость к народу, что на фоне недавнего заявления спикера ВР Стефанчука о возможности выборов во время военного положения производило впечатление начала избирательной кампании. Конечно, местные СМИ об этом не писали, однако комментариев на эту тему в социальных сетях региона хватало.Юлия Тимошенко напомнила о себе во ЛьвовеОчевидно, к выборам готовится и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая на минувшей неделе посетила Львов. Она провела пресс-конференцию, побывала в эфире нескольких местных телеканалов, встретилась с мэром Львова и провела закрытое совещание с руководством местной партийной организации. При этом никакой привязки к региону заявления Тимошенко во Львове не имели, она сосредоточилась на вопросах общенационального характера.Во-первых, лидер "Батькивщины" продолжила начатую ещё в зале Верховной Рады кампанию против принятого в первом чтении законопроекта, разрешающего выращивание в Украине марихуаны, назвав его угрозой национальной безопасности.Она отметила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса для лечения тяжелобольных разрешили в Украине уже давно, и это не требует нового законодательства. "Прикрываясь гуманной целью облегчить страдания тяжелораненых военных, правительство хочет скрыть свою непрофессионализм и превратить Украину в наркоплантацию в центре Европы", – заявила Тимошенко.Она добавила, что упомянутый законопроект без ограничений разрешает выращивание на территории Украины медицинской марихуаны частными корпорациями, занимающимися наркотическими веществами, а также производить из этого наркосодержащего растения препараты без какого-либо особого контроля. "Этот закон о том, что Украина будет засеяна и наполнена наркотической марихуаной!" – возмутилась Тимошенко.Она предложила другой вариант разрешения ситуации. "Мы внесли постановление Верховной Рады Украины, которое обязывает правительство немедленно закупить лекарства на основе марихуаны для обезболивания больных. Также мы подали законопроект о том, что вопрос выращивания наркотической марихуаны нужно решать на всеукраинском референдуме после войны", – резюмировала она.Кроме того, Юлия Тимошенко заявила, что её команда не согласится со стратегией правительства, предусматривающей использование ресурсов Украины в пользу Европы."Мы сейчас много говорим о возрождении после победы. Но его все понимают по-разному. Премьер-министр в своих социальных сетях сказал дословно: после консультаций с ЕС, ЕБРР, с Офисом реформ определена стратегия Украины как ресурсного центра Европы. Бытовым языком это означает, что Украина интересна Европе как ресурсный центр, сырьевой придаток мощных, развитых экономик", – отметила лидер "Батькивщины".Она также назвала примеры законодательных решений, свидетельствующих, по её мнению, о попытках правительства разбазарить национальное наследие Украины. Среди них – законопроект о марихуане, разгосударствление последнего миллиона гектаров плодородной сельскохозяйственной земли, объединение оператора газотранспортной системы Украины с неизвестным ООО, акционирование "Энергоатома". Юлия Тимошенко заверила, что будет бороться за развитие Украины как сильной и субъектной страны на европейской и мировой аренах.Все эти заявления были сделаны полностью в формате предвыборной кампании. О подготовке Юлии Тимошенко к выборам свидетельствует и её встреча с мэром Львова Андреем Садовым, давно дистанцировавшимся от своего бывшего политического проекта – партии "Самопомощь".При этом ряд львовских телеграмм-каналов сообщили, что на самом деле Садовый планирует принять участие в следующих выборах как представитель "Украинской команды". Именно таким будто будет новое название партии УДАР Виталия Кличко, которая провела тайный съезд 4 августа под Киевом. "Кошельком" этой политической силы на Львовщине считают депутата-мажоритарщика Верховной Рады Андрея Кота. Он сейчас входит во фракцию "Доверие", однако имеет давние связи с Кличко – как и сам Садовый.

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, западная украина