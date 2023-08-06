Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Прикарпатье и Закарпатье, Тимошенко во Львове
08:31 06.08.2023 (обновлено: 08:53 06.08.2023)
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
© Фото : коллаж Украина.Ру
На фоне заявления спикера Верховной Рады о возможности выборов во время военного положения в стране поездки Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко на Западную Украину произвели впечатление начала избирательной кампании.
Владимир Зеленский дважды за неделю посетил регион
Президент Украины на прошлой неделе посетил сразу две области Западной Украины – Ивано-Франковскую и Закарпатскую. В обоих случаях формальным поводом для визитов было участие в совещаниях по общенациональным и даже геополитическим вопросам, однако местные проблемы тоже были учтены, особенно во время приезда в Закарпатье. Поездки вызвали очередной всплеск слухов о подготовке к выборам.
В понедельник, 31 июля, Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковск, где состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. В нем приняли участие также глава Офиса президента Андрей Ермак и высшие руководители Украины – председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, а также министры, представители областных военных администраций и главы территориальных общин Прикарпатья и соседних областей.
Всего в заседании непосредственно приняли участие 98 членов Конгресса, и ещё более 1500 участников в онлайн-формате – среди них глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори.
Выступая на заседании, президент Украины, кроме международной политики и защиты энергетической структуры, много говорил о бюджетных расходах на государственном и местном уровнях. Он акцентировал, что бюджет – это всегда зеркало приоритетов государства, области, каждого общества, "и сейчас приоритет во всех сферах – это оборона Украины".
"Украинские воины и весь наш народ должны чувствовать, что украинские общины считают именно оборону нашим приоритетом, как я сегодня отметил. Все вы видите приоритеты и нужды боевых бригад, других наших подразделений, в которых служат воины из ваших общин, из каждого города и села Украины", – сказал Зеленский. Фактически это было неприкрытое требование к общинам направить часть своих бюджетов не на местные проекты, которые в последнее время вызывают скандалы, а на оборону.
Правда, присутствующие на заседании губернаторы и мэры пытались доказать, что они и так многое делают для укрепления обороноспособности страны. "Несмотря на стандартные мероприятия, которые мы каждый год осуществляем, мы обеспечиваем резервным автономным питанием критические объекты инфраструктуры. Хочу заверить, что все наши учреждения – больницы, важные социальные объекты – снабжены полностью генераторами для того, чтобы мы могли работать бесперебойно", – сказала глава Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук.
"Одна из самых больших статей бюджета Львова – это поддержка ВСУ. В этом году это будет больше 1 миллиарда гривен. Также это поддержка медицины, особенно реабилитации, ведь во Львове есть несколько мощных реабилитационных инициатив. Несколько уровней системы мы выстроили для наших больниц. У них первая категория питания, но есть система дизель-генерации, и еще есть запасная система дизель-генерации" – похвастался мэр Львова Андрей Садовый.
Понятно, что на фоне названных им сумм обещание премьера Шмыгаля в рамках подготовки к зиме выделить регионам коммунальную технику стоимостью в 50 миллионов гривен, да и то только в случае получения средств от "международных партнеров", выглядело бледно. То есть "пряников" местным властям Киев на заседании в Ивано-Франковске не предлагал, ограничившись намеком на "кнут" в случае недостаточного финансирования оборонных проектов.
6 апреля, 17:32Мэр Львова Садовой: история канонической УПЦ в городе завершиласьИстория канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове завершилась. Такое заявление 6 апреля после захвата церкви Георгия Победоносца и сноса храма святого равноапостольного князя Владимира сделал мэр города Андрей Садовой, пишут местные СМИ
Очевидно, в Офисе президента реакцию регионов "считали", и уже во время визита в Закарпатскую область, где Зеленский проводил совещание с послами Украины, он много говорил о развитии экономики. Президент выразил уверенность, что край будет "одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста". В качестве одного из залогов этого было названо начало разработки месторождения соли, которое якобы может обеспечить всю Украину кухонной и технической солью.
Проект добычи соли на Тереблянском месторождении находится на контроле губернатора Закарпатья Виктора Микиты, который на встрече с президентом передал тому несколько кусков соли. Местные СМИ писали о "первой партии соли", хотя речь шла именно о необработанных кристаллах. При этом об одном из крупнейших в бывшем СССР солеруднике в закарпатском Солотвино, уничтоженном во времена независимой Украины, никто не упоминал.
Закарпатские комментаторы считают, что место проведения совещания послов было выбрано не только благодаря близости региона к странам ЕС, в аэропорты которых украинские дипломаты могли прилететь, а оттуда через несколько часов добраться до Ужгорода. Дело в том, что в политикуме края в последнее время снова начали нарастать конфликты. Одним из признаков этого стал выход местного депутата-мажоритарщика Верховной Рады Игоря Кривошеева из президентской партии "Слуга народа" (СН).
26 июля, 10:58Зеленский прокомментировал "мальдивскую" провинность "Слуги народа" и своего бывшего партнера по бизнесуДепутат, уехавший во время войны с Украины на иностранный пляж - предатель. Такое заявление вечером 25 июля сделал Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале, комментируя историю с мальдивским отдыхом "Слуги народа" и своего бизнес-партнера Юрия Аристов
Формальным поводом выхода стал протест против деятельности депутатов Верховной Рады от СН Николая Тищенко (в свое время возглавлял Закарпатскую организацию партии и называл себя "префектом президента") и Даниила Гетьманцева (главы налогового комитета парламента, фискальные идеи которого вызывают массовое недовольство предпринимателей).
Поскольку во фракции "Слуга народа" находятся ещё несколько мажоритарщиков от Закарпатья, в Киеве решили проверить, насколько глава ОВА контролирует ситуацию в крае – потому что подобный конфликт с депутатами парламента привел к отставке предыдущего губернатора. Судя по публичным похвалам в адрес Виктора Микиты, президент остался доволен, особенно после визита в Берегово, "столицу" закарпатских венгров.
Во время встречи с Владимиром Зеленским представители венгерской общины не поднимали вопроса о запрете учиться и общаться на родном языке, и вообще всячески подчеркивали свой патриотизм. Именно в Берегово прошла церемония награждения военнослужащих 128-й штурмовой бригады и 101-й бригады территориальной обороны, сформированных в Закарпатье, в том числе этнических венгров. Очевидно, это призвано было отвлечь внимание от того, что шесть пленных закарпатцев, которых Москва передала Будапешту, отказались возвращаться на Украину, несмотря на угрозы их семьям.
С военными президент встречался и в Ивано-Франковске, где он посетил раненых в военном госпитале. Зеленский усиленно демонстрировал свою близость к народу, что на фоне недавнего заявления спикера ВР Стефанчука о возможности выборов во время военного положения производило впечатление начала избирательной кампании. Конечно, местные СМИ об этом не писали, однако комментариев на эту тему в социальных сетях региона хватало.
Юлия Тимошенко напомнила о себе во Львове
Очевидно, к выборам готовится и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая на минувшей неделе посетила Львов. Она провела пресс-конференцию, побывала в эфире нескольких местных телеканалов, встретилась с мэром Львова и провела закрытое совещание с руководством местной партийной организации. При этом никакой привязки к региону заявления Тимошенко во Львове не имели, она сосредоточилась на вопросах общенационального характера.
Во-первых, лидер "Батькивщины" продолжила начатую ещё в зале Верховной Рады кампанию против принятого в первом чтении законопроекта, разрешающего выращивание в Украине марихуаны, назвав его угрозой национальной безопасности.
Она отметила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса для лечения тяжелобольных разрешили в Украине уже давно, и это не требует нового законодательства. "Прикрываясь гуманной целью облегчить страдания тяжелораненых военных, правительство хочет скрыть свою непрофессионализм и превратить Украину в наркоплантацию в центре Европы", – заявила Тимошенко.
Она добавила, что упомянутый законопроект без ограничений разрешает выращивание на территории Украины медицинской марихуаны частными корпорациями, занимающимися наркотическими веществами, а также производить из этого наркосодержащего растения препараты без какого-либо особого контроля. "Этот закон о том, что Украина будет засеяна и наполнена наркотической марихуаной!" – возмутилась Тимошенко.
Она предложила другой вариант разрешения ситуации. "Мы внесли постановление Верховной Рады Украины, которое обязывает правительство немедленно закупить лекарства на основе марихуаны для обезболивания больных. Также мы подали законопроект о том, что вопрос выращивания наркотической марихуаны нужно решать на всеукраинском референдуме после войны", – резюмировала она.
Кроме того, Юлия Тимошенко заявила, что её команда не согласится со стратегией правительства, предусматривающей использование ресурсов Украины в пользу Европы.
"Мы сейчас много говорим о возрождении после победы. Но его все понимают по-разному. Премьер-министр в своих социальных сетях сказал дословно: после консультаций с ЕС, ЕБРР, с Офисом реформ определена стратегия Украины как ресурсного центра Европы. Бытовым языком это означает, что Украина интересна Европе как ресурсный центр, сырьевой придаток мощных, развитых экономик", – отметила лидер "Батькивщины".
Она также назвала примеры законодательных решений, свидетельствующих, по её мнению, о попытках правительства разбазарить национальное наследие Украины. Среди них – законопроект о марихуане, разгосударствление последнего миллиона гектаров плодородной сельскохозяйственной земли, объединение оператора газотранспортной системы Украины с неизвестным ООО, акционирование "Энергоатома". Юлия Тимошенко заверила, что будет бороться за развитие Украины как сильной и субъектной страны на европейской и мировой аренах.
Все эти заявления были сделаны полностью в формате предвыборной кампании. О подготовке Юлии Тимошенко к выборам свидетельствует и её встреча с мэром Львова Андреем Садовым, давно дистанцировавшимся от своего бывшего политического проекта – партии "Самопомощь".
При этом ряд львовских телеграмм-каналов сообщили, что на самом деле Садовый планирует принять участие в следующих выборах как представитель "Украинской команды". Именно таким будто будет новое название партии УДАР Виталия Кличко, которая провела тайный съезд 4 августа под Киевом. "Кошельком" этой политической силы на Львовщине считают депутата-мажоритарщика Верховной Рады Андрея Кота. Он сейчас входит во фракцию "Доверие", однако имеет давние связи с Кличко – как и сам Садовый.