https://ukraina.ru/20230723/1048190369.html

Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на спортивные объекты и "силовая" мобилизация

Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на спортивные объекты и "силовая" мобилизация - 23.07.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на спортивные объекты и "силовая" мобилизация

Если ремонт дорог или строительство школ воспринимается жителями региона более или менее нормально, то попытки потратить десятки миллионов гривен на спортивные объекты вызвали на прошлой неделе громкие скандалы.

2023-07-23T12:08

2023-07-23T12:08

2023-07-23T12:08

западная украина за неделю

эксклюзив

украина

западная украина

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В регионе хотят построить масштабные спортивные объекты, невзирая на военное положениеНесмотря на военное положение в стране, бюджеты общин Западной Украины стабильно растут. Во-первых, в регион переехало немало реальных предприятий и просто богатых людей с Юго-Востока, во-вторых – часть бюджетных расходов сейчас покрывают города-побратимы и спонсоры с Запада. Поэтому неудивительно, что местные власти хотят срочно вложить свободные средства в строительство, которое дает наибольший коррупционный процент.Однако если ремонт дорог или строительство школ в нынешнее время воспринимается жителями и журналистами более-менее нормально, то попытки потратить десятки миллионов гривен на спортивные объекты вызвали на прошлой неделе громкие скандалы.В частности, выяснилось, что в карпатском курортном поселке Славско во Львовской области решили потратить почти 10,3 миллиона гривен на строительство новой спортивной площадки для игры в мини-футбол. Как шутят во львовском сегменте социальных сетей, пока поселок назывался Славское, его жители и подумать не могли о таком счастье (голосование Верховной Рады за изменение названия населенного пункта состоялось 29 июня этого года).Однако на самом деле тендер на строительство спортплощадки ожидаемой стоимостью 10,84 млн грн Славский поселковый совет объявил еще в начале июня. Единственным участником и, соответственно, победителем стал предприниматель Блащак Роман Петрович, готовый выполнить необходимые работы за 10,26 млн грн. До конца текущего года он должен обустроить синтетическое поле для мини-футбола с трибунами, установить уличные тренажеры, беговые дорожки, столы для настольного тенниса, разбить газонную часть. При этом согласно анализу издания "Наши Деньги. Львов", только на стройматериалах Славская община переплатит по крайней мере 1,2 млн грн – при том, что в целом на стройматериалы заложено 6,1 млн грн.Но эти суммы – сущие мелочи по сравнению с проектом властей города Каменка-Бугская Львовской области, который насчитывает менее 11 тысяч жителей. Городской совет планирует заказать строительство нового спортивного комплекса за 117,3 миллиона гривен, и уже опубликовал объявление о намерении заключить соглашение с львовским ООО "Технологии климата и автоматизация систем". При этом стоимость отдельных материалов и оборудования, которые будут использованы во время работы, существенно отличается от рыночных цен.Идея строительства спортивного комплекса возникла задолго до начала СВО, средства на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы для строительства спортивного комплекса были выделены ещё в 2021 году, поясняют в Каменка-Бугском городском совете. При этом основная часть средств на его строительство будет выделена из областного бюджета в рамках "Комплексной программы развития физической культуры и спорта Львовщины на 2021-2025 годы", а местный бюджет будет финансировать лишь незначительную часть работ."Каменка-Бугский городской совет не определяет цены на материалы для строительства, они просчитываются проектной организацией, а сам проект прошел государственную экспертизу" – объясняют местные чиновники, которых сделали крайними в этой ситуации. При этом никаких комментариев со стороны Львовской областной военной администрации (ОВА) пока нет.Скандалы по поводу неожиданных расходов местных бюджетов на спортивные объекты возникают не только во Львовской области. Так, в Закарпатье в селе Золотарёво хотят построить футбольное поле за 42,6 миллиона гривен. Заказать его решили в отделе образования, культуры, молодежи, спорта и туризма исполнительного комитета Драговского сельского совета Хустского района Закарпатской области.Об этом стало известно из объявления на украинском портале госзакупок Prozorro. Отмечается, что торги назначены на 24 июля 2023, участники ещё продолжают подавать свои заявки. Закончить строительство планируется к 31 декабря 2024 года.По информации Хустской районной военной администрации, в селе Золотарёво сейчас 4270 жителей. То есть строительство стадиона обойдется почти в 10 тысяч гривен в расчете на каждого жителя, от младенцев до бабушек и дедушек."Силовая" мобилизация становится обычным явлениемПри этом жители Западной Украины мужского пола в мобилизационном возрасте сейчас заняты совсем другим видом "спорта" – скоростным бегом от сотрудников ТЦК (Территориальных центров комплектования Минобороны, то есть военкоматов). Те в ответ применяют в отношении будущих защитников отечества силовые приемы.Так, 19 июля в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой люди в военной форме заталкивают мужчину в гражданской одежде в автомобиль. Автор публикации отметил, что это произошло в райцентре Глубокая Черновицкой области. Вероятно, сотрудники тамошнего ТЦК таким образом "вручили" мужчине повестку.Мужчина в гражданском сопротивлялся и не давал закрыть двери авто, но два человека в военной форме таки запихнули его в авто насильно. При этом двое полицейских, стоявших рядом, никак не вмешивались в происходящее. "Это не вручение повестки. Это похищение человека. Ещё и в присутствии полиции. Черновицкая область. Сегодня", – написал в комментарии автор публикации.На следующий день в Черновицком областном ТЦК заявили, что будут проверять действия военнослужащих после инцидента с гражданским лицом. В пресс-службе ТЦК отметили, что на видео видна часть происшествия, поэтому неизвестно, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих. "Руководством Черновицкого областного ТЦК выясняются обстоятельства данного случая и назначена проверка" – говорится в сообщении.Полиция Черновицкой области на инцидент вообще не отреагировала, однако, даже если бы это произошло, полицейские все равно не конфликтовали бы с военными. К примеру, ещё на прошлой неделе в сети появилось видео, на котором работники Тернопольского ТЦК в грубой форме вытаскивали мужчин мобилизационного возраста из рейсового автобуса "Тернополь-Микулинцы". Один из забираемых мужчин просил у работников военкомата дать позвонить, однако те грубо сказали "зачем". Видео заканчивается тем, что мужчина в военной форме бьет коленом в живот задерживаемого, употребляя нецензурную лексику.После этого пресс-секретарь Тернопольской полиции Сергей Крета заявил журналистам, что видео стражи порядка видели, и уже внесли соответствующие сведения в Единый журнал учета о совершении преступлений и правонарушений. Впрочем, по его словам, к полицейским никто не обращался. Хотя после этого заявления прошла уже неделя, никакой реакции правоохранителей на демонстративную жестокость военных до сих пор нет.На Волыни обостряется конфликт между крестьянами и пограничникамиНа Волыни в селе, которое находится возле украинско-польской границы, обостряется скандал из-за обустройства забора из колючей проволоки типа "егоза". В селе Бережцы люди выступают категорически против такого забора, который пограничники устанавливают рядом с их дворами. Люди переживают за скот, который может попасть в колючую ловушку.Формально граница между Украиной и Польшей проходит по середине реки Западный Буг, протекающей неподалеку. Но пограничники в своё время перенесли инженерно-технические сооружения и провели контрольно-следовую полосу под селом, всего в нескольких метрах от огородов селян. И если раньше здесь была просто колючая проволока, а на отдельных участках вообще не было заграждений, то теперь устанавливают забор из "егозы"."Все люди, живущие на нашей улице, абсолютно против той изгороди, которую тянут под нашими домами. Это же тянут пружину с лезвиями, скот сильно калечится об неё. Людей даже никто не спрашивает – пришли, сделали и до свидания, а вы люди терпите", – заявила журналистам волынской телекомпании "Аверс" жительница села Бережцы Ольга Шпак.Староста села Иван Самолюк заявил, что "егоза" запрещена всеми конвенциями. "Я знаю, что больше всего болит этим людям. Если дотянут сюда вот это, что мы видели – так называемую "егозу" – барашек тёти Нины вскочит на неё, и будет свежина", – убежден он.Пограничники отмечают, что забор из "егозы" устанавливают из-за того, что на упомянутой территории активизировалась контрабанда. В то же время жители села убеждены, что есть более цивилизованные способы борьбы с незаконным перемещением товара.Следует заметить, что когда инженерно-технические сооружения перенесли от реки под село, то по ту сторону забора остались земельные паи местных жителей. Теперь, чтобы попасть на свой участок, они должны иметь специальный пропуск. Кроме того, нужно позвонить на пограничную заставу, чтобы их пропустили.Владельцы паёв специально под пастбище выделили по шесть соток. Животных перегоняют через полосу, и они пасутся по ту сторону. Если установят "егозу", то, говорят люди, может быть беда. В позапрошлом году между селами Бережцы и Высоцк в подобной изгороди запутался олень, и животное в муках погибло. Были заявления в правоохранительные органы, но виновного в смерти животного так и не определили. При этом пограничники после установки забора грозят вообще запретить выпас скота за ним."На упомянутом участке людей пропускают только для проведения сельскохозяйственных работ. Что касается домашних животных, то содержание и выпас скота в пределах пограничной полосы возможно только в местах, определенных местными государственными администрациями по согласованию с пограничным отрядом. Как раз по местам выпаса скота из этой общины мы не получили списка и определенных мест, где производится выпас скота. Поэтому просим соблюдать определенные требования и соответственно следить за своими домашними животными", – заявила пресс-секретарь Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.При этом пограничники отметили, что линия инженерно-технических сооружений проходит на расстоянии от 500 до 1500 метров от государственной границы, потому что река Западный Буг разливается, и обустройство границы будет продолжаться. Будет ли забор из "егозой" установлен только под лесом, или её будут тянуть и рядом с домашними хозяйствами, и будет ли у крестьян возможность выпаса скота на собственной земле, – пока не известно.

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https://ukraina.ru/20230623/1047497665.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, западная украина