Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье - 05.08.2023 Украина.ру
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Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье
Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье - 05.08.2023 Украина.ру
Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье
Поступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-05T07:00
2023-08-05T07:00
новости
купянск
запорожье
наступление
вс рф
всу
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На Купянском направлении ВС РФ активно применяют "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом поразить их при помощи РСЗО и авиации. Только потом туда заходит штурмовая пехота, рассказал блогер.Это позднесоветская наступательная тактика. В СССР предполагалось, что мы будем закидывать противника тактическими ядерными боеприпасами с небольшим радиусом поражения, но с высокой фугасной частью. Понятно, что ВС РФ это не применяют, а пользуются обычным вооружением, добавил Живов.К сожалению, пока нельзя проверить эту информацию. Но если это правда, то наступление под Купянском приведет к серьезным результатам для СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048344496.html
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новости, купянск, запорожье, наступление, вс рф, всу
Новости, Купянск, Запорожье, наступление, ВС РФ, ВСУ

Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье

07:00 05.08.2023
 
© Филипп Прокудин/Украина.руДНР артиллерия военнослужащие народная милиция НМ
ДНР артиллерия военнослужащие народная милиция НМ
© Филипп Прокудин/Украина.ру
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Поступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
На Купянском направлении ВС РФ активно применяют "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом поразить их при помощи РСЗО и авиации. Только потом туда заходит штурмовая пехота, рассказал блогер.
Это позднесоветская наступательная тактика. В СССР предполагалось, что мы будем закидывать противника тактическими ядерными боеприпасами с небольшим радиусом поражения, но с высокой фугасной частью. Понятно, что ВС РФ это не применяют, а пользуются обычным вооружением, добавил Живов.
"Важно, чтобы наступление было технически и организационно продумано. Мы должны считаться с потерями. Украина с потерями не считается. Она просто завалила Запорожье трупами. Нам так воевать не надо", - подчеркнул Живов.
К сожалению, пока нельзя проверить эту информацию. Но если это правда, то наступление под Купянском приведет к серьезным результатам для СВО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Бойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 05:30
Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направленииКиев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
НовостиКупянскЗапорожьенаступлениеВС РФВСУ
 
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