Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье
© Филипп Прокудин/Украина.руДНР артиллерия военнослужащие народная милиция НМ
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Поступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
На Купянском направлении ВС РФ активно применяют "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом поразить их при помощи РСЗО и авиации. Только потом туда заходит штурмовая пехота, рассказал блогер.
Это позднесоветская наступательная тактика. В СССР предполагалось, что мы будем закидывать противника тактическими ядерными боеприпасами с небольшим радиусом поражения, но с высокой фугасной частью. Понятно, что ВС РФ это не применяют, а пользуются обычным вооружением, добавил Живов.
"Важно, чтобы наступление было технически и организационно продумано. Мы должны считаться с потерями. Украина с потерями не считается. Она просто завалила Запорожье трупами. Нам так воевать не надо", - подчеркнул Живов.
К сожалению, пока нельзя проверить эту информацию. Но если это правда, то наступление под Купянском приведет к серьезным результатам для СВО, заключил собеседник издания.
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31 июля, 05:30Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направленииКиев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин