https://ukraina.ru/20230805/1048458175.html

Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье

Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье - 05.08.2023 Украина.ру

Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в Запорожье

Поступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-08-05T07:00

2023-08-05T07:00

2023-08-05T07:00

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купянск

запорожье

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На Купянском направлении ВС РФ активно применяют "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом поразить их при помощи РСЗО и авиации. Только потом туда заходит штурмовая пехота, рассказал блогер.Это позднесоветская наступательная тактика. В СССР предполагалось, что мы будем закидывать противника тактическими ядерными боеприпасами с небольшим радиусом поражения, но с высокой фугасной частью. Понятно, что ВС РФ это не применяют, а пользуются обычным вооружением, добавил Живов.К сожалению, пока нельзя проверить эту информацию. Но если это правда, то наступление под Купянском приведет к серьезным результатам для СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048344496.html

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новости, купянск, запорожье, наступление, вс рф, всу