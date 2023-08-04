https://ukraina.ru/20230804/1048480499.html

Где ударит "Вагнер", чего ждать после весны-2024 и будет ли выгодным для нас мирный договор - Алёхин

Где ударит "Вагнер", чего ждать после весны-2024 и будет ли выгодным для нас мирный договор - Алёхин - 04.08.2023 Украина.ру

Где ударит "Вагнер", чего ждать после весны-2024 и будет ли выгодным для нас мирный договор - Алёхин

Социальный технолог, военный волонтер, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо России для победы и о том, что изменилось... Украина.ру, 04.08.2023

2023-08-04T13:33

2023-08-04T13:33

2023-08-04T13:33

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фронт

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Социальный технолог, военный волонтер, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо России для победы и о том, что изменилось на фронте с начала СВО: 00:28 – Как пауза в боевых действиях скажется на ходе СВО? 04:24 – О мотивации российской армии; 08:38 – Что России необходимо для наступления? 19:00 – О процессе боевой адаптации; 23:45 – Чего ожидать к следующей весне? 29:30 – Об информационной гигиене.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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