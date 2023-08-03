https://ukraina.ru/20230803/1048464428.html

Кристиан Галиндо: Мои земляки ехали "защищать свободу Украины" за деньги, а в ответ получили травлю ВСУ

Кристиан Галиндо: Мои земляки ехали "защищать свободу Украины" за деньги, а в ответ получили травлю ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру

Кристиан Галиндо: Мои земляки ехали "защищать свободу Украины" за деньги, а в ответ получили травлю ВСУ

В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру колумбийский политолог и журналист Кристиан Артуро Галиндо объяснил, что происходит на Украине с колумбийскими наемниками и почему они так сильно разочарованы действиями вооруженных сил Украины (ВСУ)

2023-08-03T18:32

2023-08-03T18:32

2023-08-03T21:02

интервью

колумбия

украина

россия

латинская америка

сша

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

густаво петро

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— Кристиан, на днях в испаноязычном сегменте интернета наделало много шума видео конфронтации между колумбийскими наёмниками и украинскими силовиками. Там можно увидеть нескольких колумбийцев, и один из них кричит, что двадцать пять его соотечественников из отряда погибли. То есть можно утверждать, что колумбийских наёмников в рядах ВСУ довольно много. Почему они едут воевать за ВСУ, и много ли таких граждан Колумбии на Украине?— Хотел бы подчеркнуть, что речь идёт именно о наёмниках, сражающихся за деньги. Их обманом заманили на Украину, посулив хорошие условия, но эти обещания не выполняются.— В чём именно их обманывают?— Колумбийские солдаты хорошо известны как весьма умелые бойцы. Ведь внутренний конфликт в Колумбии длится более 60 лет. Начиная с периода правления президента Альваро Урибе им не слишком много платят, компенсируя недостаток денег избытком националистически-милитаристской пропаганды. Поэтому многие военные уходят из армии, но у них нет гражданских специальностей, и, будучи экспертами в военном деле, они вербуются для участия в конфликтах в качестве наёмников для других стран — Африки, государств Ближнего Востока.С начала спецоперации (СВО) американцы, хорошо зная, что в странах Латинской Америки имеется военный потенциал, развернули пропагандистскую кампанию через сотрудничающих с ними военных представителей этих стран — с целью вовлечения латиноамериканцев в конфликт на Украине на стороне киевского режима.— Насколько США могут влиять на политику Колумбии и на настроения в колумбийском обществе?— К сожалению, Латинская Америка является сферой американских интересов, как говорят американцы, их "задним двором". Это отражается даже в том, что вы, русские, называете "американцами" только граждан США, в то время как Америка — это целая часть света, включающая два континента. Правые, консервативные силы Латинской Америки практически всегда обслуживали интересы США.Последним крайне правым правительством Колумбии было предыдущее правительство Ивана Дуке. У этого президента были тесные отношения с Дональдом Трампом, он поддержал его предвыборную кампанию. Когда на выборах победил Джо Байден, Дуке поспешил выслужиться перед победителем, поскольку очень боялся, что Байден не будет помогать его правительству в наказание за приверженность Трампу.Поэтому в последние месяцы своего президентства, совпавшие с началом СВО, Дуке начал активно продвигать идею участия латиноамериканских военных в украинском конфликте на стороне Киева, но не на официальном уровне, а в качестве наёмников. В результате высшие чины командования колумбийских вооружённых сил начали оказывать влияние на отставных колумбийских военнослужащих, советуя им ехать сражаться на Украину и обещая, что им там хорошо заплатят.— Есть ли у вас информация о том, сколько колумбийцев туда отправились?— Естественно, я не знаю точного числа, но год назад мне сказали, что на Украине воюют более 30 колумбийцев. Сейчас цифры сильно выросли: их там определённо больше 100 человек — может быть, и несколько сотен.— Вернёмся к нашумевшему видео, где, помимо конфронтации, есть эпизод, когда один из колумбийцев говорит о постоянных унижениях со стороны ВСУ. Как вы его прокомментируете?— Совершенно очевидно, что колумбийцы думали, что на Украине их тепло встретят, как союзников в борьбе за свободу. А реальность оказалась другой. Они там нужны в качестве "пушечного мяса". Колумбиец из видео говорит, что он инструктор, что 25 его соотечественников из части погибли, что он сам был ранен осколком. Но украинские военные его оскорбляют, травят слезоточивым газом.Кстати, это не единственное подобное видео. В прошлом году колумбийские наёмники записали ролик, где также говорили о плохом обращении так называемой принимающей украинской стороны. Упоминали еще и про то, что ВСУ платят меньше обещанного.— Вызвало ли последнее видео колумбийцев какую-либо реакцию на их родине?— К сожалению, в Колумбии люди слабо информированы о происходящем [на Украине], но это видео широко разошлось среди общества и вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Потому что люди думают, что колумбийцы поехали на Украину бороться за свободу, а из ролика становится ясно, что те, кого они вроде бы поехали защищать, плохо с ними обращаются.Кроме того, презрительное отношение военных ВСУ к колумбийцам подтверждает националистический и даже нацистский настрой украинских военных. Хорошо известно, что нацисты рассматривают латиноамериканскую культуру как низшую, потому что в Латинской Америке широко распространено смешение разных рас. Видео противоречит распространённому нарративу о благородном украинском правительстве, ставшем жертвой агрессии, поскольку показывает лживость его обещаний.— Отреагировало ли колумбийское правительство на травлю своих граждан на Украине?— Пока нет, но в обществе высказывается мнение, что правительство должно высказаться по поводу происходящего. Конечно, это сложный вопрос, поскольку они не военнослужащие, а наёмники, и поехали туда по своей воле. Но, с другой стороны, правительство обязано защищать своих граждан в любом случае.— Не все колумбийцы, принимавшие участие в украинском конфликте, сражались на стороне киевского режима. Вы лично знали Алексиса Кастильо, который с 2014 года воевал как доброволец в рядах ополчения Донбасса и погиб в бою осенью прошлого года. Расскажите, почему он поехал защищать Донбасс?— Алексис родился в Колумбии, но вырос в Испании, где стал сторонником идей интернационализма, оказания помощи тем, кто стал жертвой несправедливости. Он видел многочисленные кадры с неонацистами на Украине, сцены убийств невинных людей, и в конце концов принял решение поехать на Донбасс, чтобы сражаться с неонацизмом.Многие называли его наёмником, но это ложь. Когда в 2014 году Алексис вступил в ополчение Донбасса, ему как ополченцу там ничего не платили. Только уже когда оформились структуры ДНР и Алексис вступил в её вооружённые силы, он начал получать обычное солдатское жалованье.Все время, пока Алексис защищал Донбасс, до самой гибели, он организовывал гуманитарные караваны в республику, чтобы помочь населению. И все, кто знал его, особенно в Макеевке, где он жил, вспоминают с большой теплотой этого парня, который всем и всегда помогал, хотя родился очень далеко от этих мест.— Откуда шла гуманитарная помощь, которую он организовывал?— Из Испании, где он раньше жил, из Италии, из других стран Европы, из России.— Знаете ли вы о других латиноамериканцах, которые сейчас воюют на стороне России?— Я нахожусь в контакте с одним мексиканцем и одним бразильцем. Есть ещё люди, но их немного. Однако все больше латиноамериканцев прибывают с намерением помочь России. — Президент Колумбии Густаво Петро отказался передавать киевскому режиму оружие российского производства, имеющееся в распоряжении Колумбии. Что об этом думают сами колумбийцы?— Мнения в Колумбии разделились. Крайне правые силы с подачи экс-президента Дуке ведут активную пропаганду в пользу такой операции. Они напирают на то, что такая операция была бы выгодна для обороноспособности страны, поскольку США, дескать, заменят отправленные ВСУ вооружения на новые американские. Такое предложение озвучивала генерал Лора Ричардсон, возглавляющая Южное командование армии США.Все левые и левоцентристские силы страны, в том числе и те, которые не поддерживают Россию в её конфликте с правительством Украины, выступают за решение правительства Петро не поставлять оружие Киеву.Надо заметить, что Петро в своей предвыборной программе много говорил о мире, и сейчас у его правительства есть лозунги всеобщего мира и Колумбии как "мирной державы", "державы жизни". Поэтому оно не может поддержать такой процесс, как поставки оружия воюющей стороне конфликта.Из Вашингтона на Петро оказывают давление, в том числе были угрозы перестать поддерживать социальные программы колумбийского правительства, если он не поддержит Киев. И надо сказать, что в Колумбии очень опасаются возможных санкций США, поскольку её экономика очень зависит от американской.Кроме того, есть и давление на неправительственном уровне. Украинское националистическое лобби в США установило контакты с проживающими в этой стране латиноамериканцами правых взглядов, которые воздействуют на общественное мнение стран Латинской Америки через интеллектуалов, актёров, музыкантов. Многие из них сформировали группу ¡Aguanta Ucrania! ("Держись, Украина!"), которая якобы отстаивает демократические ценности; группа активно работает, чтобы правительства стран Латинской Америки встали бы на сторону киевского режима, что пошло бы на пользу исключительно США, а заодно поссорило бы эти страны с Россией. В конкретном случае Колумбии речь идёт о кампании против правительства Петро с целью заставить его изменить политику по отношению к конфликту.— Кстати, о каком оружии идёт речь? Это только российские вооружения, которые находятся на балансе Колумбии?— В первую очередь речь идет о военно-транспортных вертолётах. У Колумбии имеются десятки вертолётов Ми-17 и Ми-8, которые были приобретены у России. Кроме того, есть и другое российское оружие, в основном стрелковое, которое было конфисковано правительством у различных преступных группировок и находится на хранении. Представьте себе, его довольно много, и наши правые очень хотели бы отправить его на Украину.— Что в Колумбии знают про Зеленского? Как к нему относятся в ведущих СМИ?— Рассказывают, что он был актёром и с помощью телесериала продемонстрировал, какие социальные программы необходимы Украине. Таким, образом ему создают имидж эдакого героя. Ну а колумбийцы, которые знают про него немного больше, связывают его с их родной страной, имея в виду употребление кокаина.Кроме того, они знают, что Зеленского поддерживают украинские олигархи, что у сына Байдена имеются интересы на Украине, и что украинский президент продолжает быть актёром — только играет он в пользу США. Ведь именно по указанию госдепа Америки Зеленский пошёл на обострение конфликта с РФ, а в Вашингтоне, воспользовавшись ситуацией, ещё больше подчиняют себе экономику Европы и Латинской Америки. Некоторые СМИ повторяют пропагандистские утверждения о том, что Зеленский не может опираться на неонацистов, потому что он еврей.Однако немногие просвещённые колумбийцы не попадаются на эту пропаганду, они знают, что одно дело — вопросы религии, а другое — прикрываясь религией, безнаказанно совершать преступные действия. [В испанском языке понятия "еврей" и "иудей" обозначаются одним и тем же словом, поэтому, когда латиноамериканцы слышат, что Зеленский еврей, они думают, что он практикующий иудей. — Ред.]— Как вы считаете, чего не хватает российской информационной политике, чтобы донести до Латинской Америки правду о происходящем на Украине?— Российское правительство открыло двери иностранным журналистам, поэтому латиноамериканские СМИ и правительства могут посылать их в Россию. Но российскому правительству следовало бы через контакты на государственном уровне приглашать журналистов из Латинской Америки, чтобы они могли разобраться в ситуации.— Знают ли в Колумбии, почему Россия начала спецоперацию? Знают ли, например, о не соблюденных Западом и Украиной Минских соглашениях?— Нет. Для среднего латиноамериканца конфликт начался полтора года назад. Когда колумбийцам говорят, что конфликт идёт с 2014 года, часто не верят или говорят, что это российская пропаганда. Я в Колумбии с этим столкнулся. Мне просто говорят "ты врёшь", хотя я сам был в Донецке в 2016 году.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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