https://ukraina.ru/20230803/1048452083.html

Буш против ВСУ. Британская разведка рассказала, что мешает наступлению Украины

Буш против ВСУ. Британская разведка рассказала, что мешает наступлению Украины - 03.08.2023 Украина.ру

Буш против ВСУ. Британская разведка рассказала, что мешает наступлению Украины

Спустя два месяца после начала наступления ВСУ западные издания одно за другим рассказывают о его безрадостных результатах

2023-08-03T14:11

2023-08-03T14:11

2023-08-03T14:27

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"Украинское контрнаступление, которое началось ровно 60 дней назад, в течение минувшей недели перешло в интенсивную фазу c массированными попытками прорыва ВСУ в Запорожской области и в целом на юге Украины. Но даже при огромных потерях Украина смогла, увы, вернуть себе лишь 240 квадратных километров территории – по размерам на этой земле едва уместится наш немецкий город Дуйсбург.Украинские ударные силы продвигаются вперед со скоростью улитки. А ведь время работает не на них: приближается сезон дождей, который начнется в октябре, а может, и намного раньше", – пишет об этих неудачах Die Welt.Пытаясь объяснить эти неудачи, западные журналисты обычно рассуждают об ошибках украинского командования, указывают на недостаточную подготовку штурмовых частей и глубоко эшелонированные оборонительные порядки российских войск.Однако на этом фоне выделяется особое мнение британской разведки. По мнению ее аналитиков, атакам украинской армии мешают кустарники и сорные травы, которые разрослись на полях сражений, и сдерживают победную поступь наступающих батальонов."Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в течение восемнадцати месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей", – сообщается на официальном твиттере британской спецслужбы.Это сообщение похоже на неудачную шутку. Однако, на самом деле, его посыл прозрачен и очевиден.Британские разведчики пытаются найти оправдание неудачам на фронте, снимая ответственность с украинской армии и западных военных специалистов, которые помогают ей на всех этапах планирования и осуществления операций.При этом они стараются не похвалить российскую оборону. В своих прошлых сводках эти аналитики называли российскую армию небоеспособной и не хотят расписываться в несостоятельности собственных прогнозов.В этой ситуации британским ученым-разведчикам приходится придумывать собственную альтернативную реальность, рассказывая, что украинским солдатам мешает буш – как называется на английском кустарник.Попытки свалить все неприятности на кусты вызвали в твиттере целый поток насмешек. Западные блогеры называют эту версию откровенно нелепой, и написали по этому поводу множество аргументов, которые можно привести в сокращенном тезисном виде.На видеокадрах их запорожских степей хорошо заметно, что там не появились рощи или леса. Такие трансформации ландшафта происходят медленно, в течение много лет. Потому что березы и сосны не растут со скоростью грибов, даже во время солнечного и влажного лета.Поля покрыты обычной травой, которая не мешала воевать ни во время Гражданской, ни во время Великой Отечественной войн.Никакие сорняки и кустарники не могут служить помехой современным танкам и боевым машинам пехоты, вроде немецких "Леопардов" или американских "Брэдли", которые еще недавно пропагандировались на Украине как лучшая в мире техника.А современные средства разминирования заранее рассчитаны на работу в поле и позволяют эффективно обезвреживать укрытые в траве мины.Наконец, пользователи напоминают: наличие зеленых насаждений всегда играет на руку наступающей стороне. Потому что они защищают от обстрела и дают возможность скрытно приблизиться к окопам противника.В отсутствии "зеленки" наступать просто нельзя – особенно на ровной, как тарелка, степи, где невозможно укрыться от наблюдающих с высоты беспилотников.Украинские военные сами стараются маскировать свою технику, цепляя к ней срубленные деревья. Так что разросшиеся кусты скорее должны считаться союзниками Вооруженных сил Украины.Британские офицеры, которые решили переквалифицироваться в ботаники, явно не продумали свою оригинальную версию, потому что она противоречит элементарной логике.Однако нарратив о победивших украинцев кустах, остановивших стремительное продвижение к берегам Азовского моря, скорее всего, будут продвигать дальше – по причине отсутствия более вменяемых аргументов. Тем более, что он полностью соответствует модным рассуждениям на тему изменения климата.Кроме того, такие приемы уже не раз применялась пропагандой в прошедших войнах.Мемуары полководцев Великой армии объясняли поражение Наполеона суровыми климатическими условиями, породив знаменитый миф о Генерале Морозе.Между тем, основные боевые действия этой военной кампании в основном проходили в теплое время года. А во время стремительного отступления французов, проходившего поздней осенью, погода была достаточно теплой.Достаточно сказать, что река Березина еще не покрылась льдом, и это не позволило Наполеону переправлять по нему войска, которые к тому времени уже понесли катастрофические потери – в боях против кадровых частей русской армии и атакующих со всех сторон партизан."Французская армия при выступлении своем из Москвы состояла, по списку французского главного штаба, отбитому нами во время преследования, из ста десяти тысяч человек свежего войска, а по словам всех историков кампании, представляла только сорок пять тысяч по прибытии своем к берегам Березины.Как же подумать, чтобы стодесятитысячная армия могла лишиться шестидесяти пяти тысяч человек единственно от трех- или пятисуточных морозов, тогда как гораздо сильнейшие морозы в 1795 году в Голландии, в 1807 году во время Эйлавской кампании, продолжавшиеся около двух месяцев, и в 1808 году в Испании, среди Кастильских гор, в течение всей зимней кампании, скользили, так сказать, по поверхности французской армии, не проникая в средину её, и отстали от ней, не разрушив ни её единства, ни устройства?" – спрашивал знаменитый боевой генерал и поэт Денис Давыдов, который посвятил разоблачению этой легенды специально написанную статью.Спустя много лет ее вновь использовала нацистская пропаганда. Оправдывая поражение под Москвой, министерство Геббельса тоже попыталось свалить его на морозы. Но в ноябре 1941 года аномальная морозная погода продержалась возле советской столицы всего три дня, после чего температура поднялась до показателей обычной погодной нормы.Более того, согласно воспоминаниям Константина Рокоссовского, во время битвы за Москву заморозки играли на руку атакующим подразделениям вермахта, помогая им ускорить наступление и обойти советские оборонительные порядки."17 ноября противник продолжал наступление, вводя всё новые части. Холода сковали болота, и теперь немецкие танковые и моторизованные соединения – основная ударная сила врага – получили бо́льшую свободу действий. Мы это сразу почувствовали. Вражеское командование стало использовать танки вне дорог", – вспоминал советский маршал.Таким образом, британская разведка не придумала ничего нового.Рассказывая о тормозящих наступление сорняках, она использует типичные пропагандистские приемы, обвиняя в своих проблемах внешние обстоятельства непреодолимой силы. И продолжает этим старую историческую традицию.Хотя такие утверждения заставляют вспомнить хорошо известную на разных языках пословицу – про то, что больше всего мешает плохому танцору.

https://ukraina.ru/20230803/1048445088.html

https://ukraina.ru/20230727/1048309947.html

https://ukraina.ru/20221110/1040677574.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, великобритания, контрнаступление, климат, климатические аномалии, разведка, эксперты