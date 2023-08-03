"Чудовищные преступления": Володин призвал Запад компенсировать ущерб африканским государствам
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 3 августа в своем телеграм-канале призвал компенсировать африканским государствам ущерб, нанесенный во время колониализма
"США, Британия и Франция должны компенсировать африканским государствам нанесенный ущерб… За период колониализма США и вышеперечисленные государства Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 миллионов человек, которые стали рабами. Эти депортации обескровили Африку", - написал он.
Одна Британия перевезла 3 миллиона рабов через Атлантический океан в XVI–XIX веках, историки называют это, "возможно, самым чудовищным преступлением за всю ее историю", отметил Володин.
"Время идет, но колониальные интересы США и ряда западных стран никуда не исчезли. Меняются только методы… продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов. Страны Африки для них — лишь источник сырьевых ресурсов", - указал он.
По его словам, морские порты и добывающие предприятия находятся в собственности неоколонизаторов. Законодательство многих африканских стран в области добычи природных ресурсов "по-прежнему не освобождено от пережитков колониальной системы".
Поэтому африканские государства имеют нулевой или отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет своего существования.
"Это ведет к нищете и потере суверенитета", - заверил спикер Госдумы.
Политик считает, что ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб.
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