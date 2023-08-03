https://ukraina.ru/20230803/1048434496.html

Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье

Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье - 03.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье

Для полного контроля России над Черноморским побережьем ей необходимо разминировать обширный район от Николаева до Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-03T04:45

2023-08-03T04:45

2023-08-03T04:45

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черное море

мины

контроль

россия

одесса

николаев

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В идеале России необходимо взять контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы. Но сначала сапёрные войска РФ должны разминировать обширную береговую территорию, рассказал эксперт.По всему побережью от Николаева до Одессы установлено большое количество подводных боеприпасов, которые стоят на минрепах. Некоторые из мин оторвались и ушли. Часть морских мин была уничтожена ВС РФ, добавил Дандыкин.Также появилась информация о подготовке британцами украинского десанта на Крым. SAS (особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа для операций на полуострове, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230802/1048433754.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, мины, контроль, россия, одесса, николаев