Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048434496.html
Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье
Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье - 03.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье
Для полного контроля России над Черноморским побережьем ей необходимо разминировать обширный район от Николаева до Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T04:45
2023-08-03T04:45
новости
черное море
мины
контроль
россия
одесса
николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102475/31/1024753134_0:449:2047:1600_1920x0_80_0_0_db98fa3548582457117df66ba56dac47.jpg
В идеале России необходимо взять контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы. Но сначала сапёрные войска РФ должны разминировать обширную береговую территорию, рассказал эксперт.По всему побережью от Николаева до Одессы установлено большое количество подводных боеприпасов, которые стоят на минрепах. Некоторые из мин оторвались и ушли. Часть морских мин была уничтожена ВС РФ, добавил Дандыкин.Также появилась информация о подготовке британцами украинского десанта на Крым. SAS (особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа для операций на полуострове, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048433754.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102475/31/1024753134_0:257:2047:1792_1920x0_80_0_0_28324ffb64f467b6f4765cc5b00ee3c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, мины, контроль, россия, одесса, николаев
Новости, Черное море, мины, контроль, Россия, Одесса, Николаев

Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье

04:45 03.08.2023
 
© РИА Новости . Свет / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Свет
Перейти в фотобанк
Читать в
Для полного контроля России над Черноморским побережьем ей необходимо разминировать обширный район от Николаева до Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
В идеале России необходимо взять контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы. Но сначала сапёрные войска РФ должны разминировать обширную береговую территорию, рассказал эксперт.
По всему побережью от Николаева до Одессы установлено большое количество подводных боеприпасов, которые стоят на минрепах. Некоторые из мин оторвались и ушли. Часть морских мин была уничтожена ВС РФ, добавил Дандыкин.
"Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска. Я не знаю насчет "Нептунов" (украинская противокорабельная ракета "Нептун". - Ред.), но Польша собирается поставить им береговой ракетный комплекс. Эту угрозу нельзя недооценивать", - подчеркнул эксперт.
Также появилась информация о подготовке британцами украинского десанта на Крым. SAS (особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа для операций на полуострове, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пограничные сторожевые корабли береговой охраны России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Вчера, 16:22
Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФКиевский режим попытался атаковать морским беспилотником корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт. Беспилотный катер был уничтожен, сообщили в Минобороны РФ
 
НовостиЧерное мореминыконтрольРоссияОдессаНиколаев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны
08:29Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
08:09Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром
08:00Полководец Румянцев: опала и реабилитация победителя при Кагуле и Кунерсдорфе
07:56Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
07:41У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
07:24Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
07:13Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей
07:00Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию
05:55"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии
05:45"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ
05:25"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
05:25Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"
05:17"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт
05:14Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
05:11Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы
04:59Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
04:57Как Украина превращается в "страну пионеров и пенсионеров". У Киева нет хороших решений, только плохие
04:45Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье
04:43Что будет после Украины. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике
Лента новостейМолния