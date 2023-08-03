Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье
Для полного контроля России над Черноморским побережьем ей необходимо разминировать обширный район от Николаева до Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
В идеале России необходимо взять контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы. Но сначала сапёрные войска РФ должны разминировать обширную береговую территорию, рассказал эксперт.
По всему побережью от Николаева до Одессы установлено большое количество подводных боеприпасов, которые стоят на минрепах. Некоторые из мин оторвались и ушли. Часть морских мин была уничтожена ВС РФ, добавил Дандыкин.
"Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска. Я не знаю насчет "Нептунов" (украинская противокорабельная ракета "Нептун". - Ред.), но Польша собирается поставить им береговой ракетный комплекс. Эту угрозу нельзя недооценивать", - подчеркнул эксперт.
Также появилась информация о подготовке британцами украинского десанта на Крым. SAS (особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа для операций на полуострове, заключил собеседник издания.
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