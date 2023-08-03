В Латвии – новый президент. И новая русофобия - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048399138.html
В Латвии – новый президент. И новая русофобия
В Латвии – новый президент. И новая русофобия - 03.08.2023 Украина.ру
В Латвии – новый президент. И новая русофобия
На недавних президентских выборах в Латвии победил политик, в свое время позиционировавший себя "не русофобом". Однако теперь ситуация изменилась
2023-08-03T13:05
2023-08-03T13:05
эксклюзив
латвия
президент
русофобия
украина
эдгарс ринкевичс
россия
нато
зарубежье
беларусь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048402786_347:86:1718:857_1920x0_80_0_0_ebf3d4c1a209468053a84a83a7804efa.jpg
Ни любви, ни ненавистиЗаканчивается первый месяц пребывания на посту президента Латвийской Республики Эдгардса Ринкевичса. И это уже достаточный срок, чтобы оценить направление его первых шагов.Ринкевичс (Ринкевич) принадлежит к правоцентристкой партии Vienotība ("Единство"), в прошлом был депутатом Сейма, Государственным секретарем Министерства обороны Латвии, главой канцелярии президента республики и Министром иностранных дел (2011-2023).Но русскоязычным гражданам Латвии прежде всего интересно отношение нового президента к их правам, а также в целом к России и Белоруссии. Дело в том, что еще в 2013 году Ринкевичс в одном из своих интервью заявил: "Я не русофил и не русофоб". И действительно, будучи главой МИД, он первым из официальных представителей Латвии совершил визит в Белоруссию после президентских выборов 2010 года, которые тогда раскритиковал Запад. При этом Эдгардс Ринкевичс выступал и против бойкота и экономических санкций в отношении Белоруссии, и немало способствовал размораживанию отношений с президентом Александром Лукашенко. Говорил он тогда и об осторожном отношении к запретам "тоталитарной символики". Оговаривая, что эти вопросы, особенно что касается наград, должны внимательно рассматривать эксперты и историки.А на вопрос корреспондентки о том, почему депутаты от "Национального объединения" в Сейме назвали его "русофилом", Ринкевичс ответил: "Я не русофил и не русофоб, я представляю интересы Латвии и считаю, что она состоит в добрососедских отношениях со всеми странами. И базируются они на принципах взаимной выгоды и уважения. Это нормально, когда в отношениях соседей бывают приливы и отливы". Вероятно, в формате "приливов и отливов" сам Ринкевич был и замом главы делегации по вступлению Латвии в НАТО, и одним из организаторов первого официального визита президента Затлерса в Москву.Впрочем, преувеличивать "русофилию" латышского политика не стоит – впереди были выборы в Сейм, и не исключено, что такими заявлениями Эдгардс Ринкевичс просто хотел добавить себе популярности как у русскоязычных избирателей, так и у умеренно настроенных этнических латышей. И действительно, в 2014 году Ринкевичс был избран депутатом парламента.Но, возможно, за прагматичными высказываниями и делами министра могли стоять реальные интересы латвийского бизнеса. Например, владельцев портовых терминалов, заинтересованных в белорусском и российском транзите.Комплекс "удавшегося" государстваОднако политические ветры меняются быстро. Эдгарс Ринкевичс чутко реагировал на текущую конъюктуру в ЕС, на отношение к России после "Евромайдана" и спровоцированных им событий. Свою предвыборную кампанию 2018 года Ринкевичс вел уже под иным лозунгом: "Вопреки Кремлю Латвия есть и будет удавшимся государством". Надо сказать, что позиция "вопреки" кому-то – достаточно слабая. Но, к сожалению, в современной Прибалтике сложилась ситуация, если этот "кто-то" – Россия, подобный тезис считается обязательным пропуском в большую политику.А 24 мая 2021 года в время чемпионата мира по хоккею, перенесенного по политическим соображениям из Минска в Ригу, Ринкевичс участвовал в снятии флага Белоруссии и замене его бело-красно-белым флагом белорусской националистической оппозиции. За это в Белоруссии на него было заведено уголовное дело. Еще одним результатом такого поведения действующего (!) главы МИД стала приостановка работы Посольства РБ в Латвии.В качестве министра иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принимал активное участие также в создании группы поддержки Украины в составе Латвии, Эстонии, Чехии и Польши.Инаугурация и мировая идеологияБудучи избранным президентом, Ринкевичс продолжал и делать антироссийские заявления. 26 июня он призвал граждан Латвии покинуть Россию и Белоруссию, ссылаясь на действия ЧВК "Вагнер". С учетом того, что конфликт уже был разрешен к исходу 24 июня, то в это время даже гипотетической угрозы латвийцам в РФ не существовало. Скорее, просто использовался любой повод для осложнения отношений.Все точки над "i" Ринкевичс расставил в своей инаугурационной речи при вступлении в должность президента Латвии 8 июля. В ней он заявил: "Миру, Европе и нашему региону угрожает имперская Россия и режим Лукашенко. Внешняя политика нашей страны не имеет и не будет иметь времени на ошибки. Нам и впредь нужно будет действовать быстро, решительно и мудро". Интересен был тезис нового президента, что "внутреннюю" безопасность нельзя отделять от внешней. При этом последние события говорят о том, что в области внутренней безопасности силовые структуры уже действуют "решительно и быстро".Рефреном речи звучали ритуальные слова о борьбе с "русским империализмом" и его некой "злой мировой идеологией". Что имеется в виду под последним – совершенно непонятно. Ведь современная РФ, в отличие от СССР, никому не навязывает и не предлагает никакой "мировой идеологии". Может, наоборот – оговорка по Фрейду? В последние десятилетия именно в Россию и другие постсоветские государства активно импортировалась вполне определенная глобальная идеология. В одних странах, как Латвия, она вполне восторжествовала, в России ей начали сопротивляться.Президент Латвии также поблагодарил всех латышских "патриотов", помогающих Украине. Характерно, что в рядах ВСУ воюют и латышские наемники. При этом во время произнесения речи рядом с Ринкевичсом стояли два флажка – Латвии и Украины. Зеленский одним из первых поздравил Ринкевичса с избранием.Также в свойственной западным политикам утонченной лицемерной манере президент Ринкевичс заявил, что права человека и свобода слова и СМИ – должны быть в приоритете, особенно сейчас, "когда идет борьба с российской пропагандой". И это говорится в то время, когда в Латвии судят по политически мотивированным делам русскоязычных блогеров и журналистов.Переформатирование здравого смыслаОднако и кое-какие "пряники" для русскоязычных граждан Латвии в канцелярии президента тоже припасены. Так, там неофициально заявили, что рассматривают вопрос о восстановлении Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвийской республики. Этот совет нацменьшинств был упразднен при прошлом президенте Эгиле Левитсе. Сам Левитс – репатриант из ФРГ еврейско-латышского происхождения, сын бывшего наркома Латвийской ССР.В Латвии уже начались общественные дискуссии по поводу восстановления Консультативного совета при новом президенте. В качестве примера, для чего нужен такой диалог с властью, бывшие члены совета нацменьшинств приводят снос советских памятников, происходящий без учета мнения жителей. Возможно, в целях стабилизации напряженной ситуации в Латвии власти пойдут на определенное повышение уровня контактов с лидерами этнических диаспор, включая русскоговорящих.В своей инаугурационной речи Ринкевичс упомянул и о развитии в Латвии "инклюзивности". Новый президент республики является вторым в мире главой государства – открытым гомосексуалистом. При этом сама Латвийская республика не присоединилась до сих пор к известной "гендерной" Стамбульской конвенции, вероятно – из-за преобладания в обществе национал-консервативных настроений.Президент Латвии по Конституции имеет ограниченные полномочия, но, безусловно, может более серьезно влиять на политику за счет поддерживающей его парламентской коалиции. Но с этим у Ринкевичса – тоже не все просто. При голосовании в Сейме, где в Латвии выбирают президента, ему удалось победить только в третьем туре, с минимальным перевесом в один голос. При этом такие коалиционные партнеры блока Ринкевичса "Новое единство" (образован с участием партии "Единство" и ряда региональных партий), как "Национальное объединение" и "Объединенный список", за него не голосовали. Зато кандидатуру нового президента поддержали ранее находившиеся в парламентской оппозиции партия "Союз зеленых и крестьян" и "Прогрессисты". Таким образом победа Ринкевичса привела его собственную партийную коалицию к кризису. По неофициальным данным, сейчас ведутся переговоры о включении в правительство "зеленых-крестьян" и левоцентристов-"прогрессистов".Но при любых конфигурациях правящей верхушки, будь там перевес у либеральных или консервативных сил, нынешняя приверженность Латвии НАТО, ее политике эскалации и милитаризации, останется неизменной. Лишь при общем изменении политического фона в сторону разрядки у латышских политиков может включиться более прагматичный и взвешенный подход в отношении с РФ и Белоруссией, который в прошлом временами все же демонстрировал и нынешний президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
https://ukraina.ru/20220812/1037575240.html
https://ukraina.ru/20230615/1047236120.html
https://ukraina.ru/20230729/1048331576.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Георгий Василевский
Георгий Василевский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048402786_211:0:1920:1282_1920x0_80_0_0_98e4c363cd45d7690897c2bad9862f16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, латвия, президент, русофобия, украина, эдгарс ринкевичс , россия, нато, зарубежье, беларусь
Эксклюзив, Латвия, президент, Русофобия, Украина, Эдгарс Ринкевичс , Россия, НАТО, Зарубежье, Беларусь

В Латвии – новый президент. И новая русофобия

13:05 03.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Saeima
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© commons.wikimedia.org / Saeima
Читать в
Георгий Василевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
На недавних президентских выборах в Латвии победил политик, в свое время позиционировавший себя "не русофобом". Однако теперь ситуация изменилась
Ни любви, ни ненависти
Заканчивается первый месяц пребывания на посту президента Латвийской Республики Эдгардса Ринкевичса. И это уже достаточный срок, чтобы оценить направление его первых шагов.
Ринкевичс (Ринкевич) принадлежит к правоцентристкой партии Vienotība ("Единство"), в прошлом был депутатом Сейма, Государственным секретарем Министерства обороны Латвии, главой канцелярии президента республики и Министром иностранных дел (2011-2023).
Но русскоязычным гражданам Латвии прежде всего интересно отношение нового президента к их правам, а также в целом к России и Белоруссии.
Дело в том, что еще в 2013 году Ринкевичс в одном из своих интервью заявил: "Я не русофил и не русофоб". И действительно, будучи главой МИД, он первым из официальных представителей Латвии совершил визит в Белоруссию после президентских выборов 2010 года, которые тогда раскритиковал Запад.
При этом Эдгардс Ринкевичс выступал и против бойкота и экономических санкций в отношении Белоруссии, и немало способствовал размораживанию отношений с президентом Александром Лукашенко.
Говорил он тогда и об осторожном отношении к запретам "тоталитарной символики". Оговаривая, что эти вопросы, особенно что касается наград, должны внимательно рассматривать эксперты и историки.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа 2022, 08:36
Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме
А на вопрос корреспондентки о том, почему депутаты от "Национального объединения" в Сейме назвали его "русофилом", Ринкевичс ответил:
"Я не русофил и не русофоб, я представляю интересы Латвии и считаю, что она состоит в добрососедских отношениях со всеми странами. И базируются они на принципах взаимной выгоды и уважения. Это нормально, когда в отношениях соседей бывают приливы и отливы".
Вероятно, в формате "приливов и отливов" сам Ринкевич был и замом главы делегации по вступлению Латвии в НАТО, и одним из организаторов первого официального визита президента Затлерса в Москву.
Впрочем, преувеличивать "русофилию" латышского политика не стоит – впереди были выборы в Сейм, и не исключено, что такими заявлениями Эдгардс Ринкевичс просто хотел добавить себе популярности как у русскоязычных избирателей, так и у умеренно настроенных этнических латышей.
И действительно, в 2014 году Ринкевичс был избран депутатом парламента.
Но, возможно, за прагматичными высказываниями и делами министра могли стоять реальные интересы латвийского бизнеса. Например, владельцев портовых терминалов, заинтересованных в белорусском и российском транзите.
Комплекс "удавшегося" государства
Однако политические ветры меняются быстро. Эдгарс Ринкевичс чутко реагировал на текущую конъюктуру в ЕС, на отношение к России после "Евромайдана" и спровоцированных им событий.
Свою предвыборную кампанию 2018 года Ринкевичс вел уже под иным лозунгом: "Вопреки Кремлю Латвия есть и будет удавшимся государством".
Надо сказать, что позиция "вопреки" кому-то – достаточно слабая. Но, к сожалению, в современной Прибалтике сложилась ситуация, если этот "кто-то" – Россия, подобный тезис считается обязательным пропуском в большую политику.
А 24 мая 2021 года в время чемпионата мира по хоккею, перенесенного по политическим соображениям из Минска в Ригу, Ринкевичс участвовал в снятии флага Белоруссии и замене его бело-красно-белым флагом белорусской националистической оппозиции. За это в Белоруссии на него было заведено уголовное дело.
Еще одним результатом такого поведения действующего (!) главы МИД стала приостановка работы Посольства РБ в Латвии.
В качестве министра иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принимал активное участие также в создании группы поддержки Украины в составе Латвии, Эстонии, Чехии и Польши.
Периметр России обзор
15 июня, 10:29
Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПо периметру России
Инаугурация и мировая идеология
Будучи избранным президентом, Ринкевичс продолжал и делать антироссийские заявления. 26 июня он призвал граждан Латвии покинуть Россию и Белоруссию, ссылаясь на действия ЧВК "Вагнер".
С учетом того, что конфликт уже был разрешен к исходу 24 июня, то в это время даже гипотетической угрозы латвийцам в РФ не существовало. Скорее, просто использовался любой повод для осложнения отношений.
Все точки над "i" Ринкевичс расставил в своей инаугурационной речи при вступлении в должность президента Латвии 8 июля. В ней он заявил:
"Миру, Европе и нашему региону угрожает имперская Россия и режим Лукашенко. Внешняя политика нашей страны не имеет и не будет иметь времени на ошибки. Нам и впредь нужно будет действовать быстро, решительно и мудро".
Интересен был тезис нового президента, что "внутреннюю" безопасность нельзя отделять от внешней. При этом последние события говорят о том, что в области внутренней безопасности силовые структуры уже действуют "решительно и быстро".
Рефреном речи звучали ритуальные слова о борьбе с "русским империализмом" и его некой "злой мировой идеологией". Что имеется в виду под последним – совершенно непонятно. Ведь современная РФ, в отличие от СССР, никому не навязывает и не предлагает никакой "мировой идеологии".
Может, наоборот – оговорка по Фрейду? В последние десятилетия именно в Россию и другие постсоветские государства активно импортировалась вполне определенная глобальная идеология. В одних странах, как Латвия, она вполне восторжествовала, в России ей начали сопротивляться.
Президент Латвии также поблагодарил всех латышских "патриотов", помогающих Украине. Характерно, что в рядах ВСУ воюют и латышские наемники. При этом во время произнесения речи рядом с Ринкевичсом стояли два флажка – Латвии и Украины. Зеленский одним из первых поздравил Ринкевичса с избранием.
Также в свойственной западным политикам утонченной лицемерной манере президент Ринкевичс заявил, что права человека и свобода слова и СМИ – должны быть в приоритете, особенно сейчас, "когда идет борьба с российской пропагандой". И это говорится в то время, когда в Латвии судят по политически мотивированным делам русскоязычных блогеров и журналистов.
Переформатирование здравого смысла
Однако и кое-какие "пряники" для русскоязычных граждан Латвии в канцелярии президента тоже припасены. Так, там неофициально заявили, что рассматривают вопрос о восстановлении Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвийской республики.
Этот совет нацменьшинств был упразднен при прошлом президенте Эгиле Левитсе. Сам Левитс – репатриант из ФРГ еврейско-латышского происхождения, сын бывшего наркома Латвийской ССР.
В Латвии уже начались общественные дискуссии по поводу восстановления Консультативного совета при новом президенте. В качестве примера, для чего нужен такой диалог с властью, бывшие члены совета нацменьшинств приводят снос советских памятников, происходящий без учета мнения жителей.
Возможно, в целях стабилизации напряженной ситуации в Латвии власти пойдут на определенное повышение уровня контактов с лидерами этнических диаспор, включая русскоговорящих.
В своей инаугурационной речи Ринкевичс упомянул и о развитии в Латвии "инклюзивности". Новый президент республики является вторым в мире главой государства – открытым гомосексуалистом. При этом сама Латвийская республика не присоединилась до сих пор к известной "гендерной" Стамбульской конвенции, вероятно – из-за преобладания в обществе национал-консервативных настроений.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
29 июля, 05:15
Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУЕсли ВСУ потерпят серьезное поражение, и какой-то из стран НАТО придется напрямую воевать с Россией, то США попытаются втянуть в этот конфликт не Польшу, а Латвию, Эстонию и Литву. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
Президент Латвии по Конституции имеет ограниченные полномочия, но, безусловно, может более серьезно влиять на политику за счет поддерживающей его парламентской коалиции. Но с этим у Ринкевичса – тоже не все просто.
При голосовании в Сейме, где в Латвии выбирают президента, ему удалось победить только в третьем туре, с минимальным перевесом в один голос.
При этом такие коалиционные партнеры блока Ринкевичса "Новое единство" (образован с участием партии "Единство" и ряда региональных партий), как "Национальное объединение" и "Объединенный список", за него не голосовали.
Зато кандидатуру нового президента поддержали ранее находившиеся в парламентской оппозиции партия "Союз зеленых и крестьян" и "Прогрессисты". Таким образом победа Ринкевичса привела его собственную партийную коалицию к кризису.
По неофициальным данным, сейчас ведутся переговоры о включении в правительство "зеленых-крестьян" и левоцентристов-"прогрессистов".
Но при любых конфигурациях правящей верхушки, будь там перевес у либеральных или консервативных сил, нынешняя приверженность Латвии НАТО, ее политике эскалации и милитаризации, останется неизменной.
Лишь при общем изменении политического фона в сторону разрядки у латышских политиков может включиться более прагматичный и взвешенный подход в отношении с РФ и Белоруссией, который в прошлом временами все же демонстрировал и нынешний президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
 
ЭксклюзивЛатвияпрезидентРусофобияУкраинаЭдгарс РинкевичсРоссияНАТОЗарубежьеБеларусь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта
13:21Песков опроверг слова Борреля о российском зерне
13:20Украинское зерно не попадёт в Польшу - министр сельского хозяйства Телус
13:17"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине
13:15Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео
13:05В Латвии – новый президент. И новая русофобия
13:01Опасные кусты, беспилотники над Калужской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 августа
13:00Леонид Хазанов о двойных стандартах металлургов-олигархов: Арест активов "Метинвеста" был вполне ожидаем
12:34"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP
12:31"Кремль знал": Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост
12:30В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор
12:07"Хуже, чем смоленская катастрофа": МВД Польши обвинило Лукашенко в подыгрывании Туску
12:01Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP
11:58Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов
11:47"Чудовищные преступления": Володин призвал Запад компенсировать ущерб африканским государствам
11:41В Минобороны Украины объяснили выбор нового спикера-трансгендера
11:37Новые указания Зеленского послам, забытые раненые и черная траспланталогия. Что происходит в Закарпатье
11:37Песков предрек России быстрое развитие
11:34Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области
11:31Данилов подтвердил причастность СБУ к атакам на Крымский мост
Лента новостейМолния