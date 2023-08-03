https://ukraina.ru/20230803/1048399138.html

В Латвии – новый президент. И новая русофобия

В Латвии – новый президент. И новая русофобия - 03.08.2023 Украина.ру

В Латвии – новый президент. И новая русофобия

На недавних президентских выборах в Латвии победил политик, в свое время позиционировавший себя "не русофобом". Однако теперь ситуация изменилась

2023-08-03T13:05

2023-08-03T13:05

2023-08-03T13:05

эксклюзив

латвия

президент

русофобия

украина

эдгарс ринкевичс

россия

нато

зарубежье

беларусь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048402786_347:86:1718:857_1920x0_80_0_0_ebf3d4c1a209468053a84a83a7804efa.jpg

Ни любви, ни ненавистиЗаканчивается первый месяц пребывания на посту президента Латвийской Республики Эдгардса Ринкевичса. И это уже достаточный срок, чтобы оценить направление его первых шагов.Ринкевичс (Ринкевич) принадлежит к правоцентристкой партии Vienotība ("Единство"), в прошлом был депутатом Сейма, Государственным секретарем Министерства обороны Латвии, главой канцелярии президента республики и Министром иностранных дел (2011-2023).Но русскоязычным гражданам Латвии прежде всего интересно отношение нового президента к их правам, а также в целом к России и Белоруссии. Дело в том, что еще в 2013 году Ринкевичс в одном из своих интервью заявил: "Я не русофил и не русофоб". И действительно, будучи главой МИД, он первым из официальных представителей Латвии совершил визит в Белоруссию после президентских выборов 2010 года, которые тогда раскритиковал Запад. При этом Эдгардс Ринкевичс выступал и против бойкота и экономических санкций в отношении Белоруссии, и немало способствовал размораживанию отношений с президентом Александром Лукашенко. Говорил он тогда и об осторожном отношении к запретам "тоталитарной символики". Оговаривая, что эти вопросы, особенно что касается наград, должны внимательно рассматривать эксперты и историки.А на вопрос корреспондентки о том, почему депутаты от "Национального объединения" в Сейме назвали его "русофилом", Ринкевичс ответил: "Я не русофил и не русофоб, я представляю интересы Латвии и считаю, что она состоит в добрососедских отношениях со всеми странами. И базируются они на принципах взаимной выгоды и уважения. Это нормально, когда в отношениях соседей бывают приливы и отливы". Вероятно, в формате "приливов и отливов" сам Ринкевич был и замом главы делегации по вступлению Латвии в НАТО, и одним из организаторов первого официального визита президента Затлерса в Москву.Впрочем, преувеличивать "русофилию" латышского политика не стоит – впереди были выборы в Сейм, и не исключено, что такими заявлениями Эдгардс Ринкевичс просто хотел добавить себе популярности как у русскоязычных избирателей, так и у умеренно настроенных этнических латышей. И действительно, в 2014 году Ринкевичс был избран депутатом парламента.Но, возможно, за прагматичными высказываниями и делами министра могли стоять реальные интересы латвийского бизнеса. Например, владельцев портовых терминалов, заинтересованных в белорусском и российском транзите.Комплекс "удавшегося" государстваОднако политические ветры меняются быстро. Эдгарс Ринкевичс чутко реагировал на текущую конъюктуру в ЕС, на отношение к России после "Евромайдана" и спровоцированных им событий. Свою предвыборную кампанию 2018 года Ринкевичс вел уже под иным лозунгом: "Вопреки Кремлю Латвия есть и будет удавшимся государством". Надо сказать, что позиция "вопреки" кому-то – достаточно слабая. Но, к сожалению, в современной Прибалтике сложилась ситуация, если этот "кто-то" – Россия, подобный тезис считается обязательным пропуском в большую политику.А 24 мая 2021 года в время чемпионата мира по хоккею, перенесенного по политическим соображениям из Минска в Ригу, Ринкевичс участвовал в снятии флага Белоруссии и замене его бело-красно-белым флагом белорусской националистической оппозиции. За это в Белоруссии на него было заведено уголовное дело. Еще одним результатом такого поведения действующего (!) главы МИД стала приостановка работы Посольства РБ в Латвии.В качестве министра иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принимал активное участие также в создании группы поддержки Украины в составе Латвии, Эстонии, Чехии и Польши.Инаугурация и мировая идеологияБудучи избранным президентом, Ринкевичс продолжал и делать антироссийские заявления. 26 июня он призвал граждан Латвии покинуть Россию и Белоруссию, ссылаясь на действия ЧВК "Вагнер". С учетом того, что конфликт уже был разрешен к исходу 24 июня, то в это время даже гипотетической угрозы латвийцам в РФ не существовало. Скорее, просто использовался любой повод для осложнения отношений.Все точки над "i" Ринкевичс расставил в своей инаугурационной речи при вступлении в должность президента Латвии 8 июля. В ней он заявил: "Миру, Европе и нашему региону угрожает имперская Россия и режим Лукашенко. Внешняя политика нашей страны не имеет и не будет иметь времени на ошибки. Нам и впредь нужно будет действовать быстро, решительно и мудро". Интересен был тезис нового президента, что "внутреннюю" безопасность нельзя отделять от внешней. При этом последние события говорят о том, что в области внутренней безопасности силовые структуры уже действуют "решительно и быстро".Рефреном речи звучали ритуальные слова о борьбе с "русским империализмом" и его некой "злой мировой идеологией". Что имеется в виду под последним – совершенно непонятно. Ведь современная РФ, в отличие от СССР, никому не навязывает и не предлагает никакой "мировой идеологии". Может, наоборот – оговорка по Фрейду? В последние десятилетия именно в Россию и другие постсоветские государства активно импортировалась вполне определенная глобальная идеология. В одних странах, как Латвия, она вполне восторжествовала, в России ей начали сопротивляться.Президент Латвии также поблагодарил всех латышских "патриотов", помогающих Украине. Характерно, что в рядах ВСУ воюют и латышские наемники. При этом во время произнесения речи рядом с Ринкевичсом стояли два флажка – Латвии и Украины. Зеленский одним из первых поздравил Ринкевичса с избранием.Также в свойственной западным политикам утонченной лицемерной манере президент Ринкевичс заявил, что права человека и свобода слова и СМИ – должны быть в приоритете, особенно сейчас, "когда идет борьба с российской пропагандой". И это говорится в то время, когда в Латвии судят по политически мотивированным делам русскоязычных блогеров и журналистов.Переформатирование здравого смыслаОднако и кое-какие "пряники" для русскоязычных граждан Латвии в канцелярии президента тоже припасены. Так, там неофициально заявили, что рассматривают вопрос о восстановлении Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвийской республики. Этот совет нацменьшинств был упразднен при прошлом президенте Эгиле Левитсе. Сам Левитс – репатриант из ФРГ еврейско-латышского происхождения, сын бывшего наркома Латвийской ССР.В Латвии уже начались общественные дискуссии по поводу восстановления Консультативного совета при новом президенте. В качестве примера, для чего нужен такой диалог с властью, бывшие члены совета нацменьшинств приводят снос советских памятников, происходящий без учета мнения жителей. Возможно, в целях стабилизации напряженной ситуации в Латвии власти пойдут на определенное повышение уровня контактов с лидерами этнических диаспор, включая русскоговорящих.В своей инаугурационной речи Ринкевичс упомянул и о развитии в Латвии "инклюзивности". Новый президент республики является вторым в мире главой государства – открытым гомосексуалистом. При этом сама Латвийская республика не присоединилась до сих пор к известной "гендерной" Стамбульской конвенции, вероятно – из-за преобладания в обществе национал-консервативных настроений.Президент Латвии по Конституции имеет ограниченные полномочия, но, безусловно, может более серьезно влиять на политику за счет поддерживающей его парламентской коалиции. Но с этим у Ринкевичса – тоже не все просто. При голосовании в Сейме, где в Латвии выбирают президента, ему удалось победить только в третьем туре, с минимальным перевесом в один голос. При этом такие коалиционные партнеры блока Ринкевичса "Новое единство" (образован с участием партии "Единство" и ряда региональных партий), как "Национальное объединение" и "Объединенный список", за него не голосовали. Зато кандидатуру нового президента поддержали ранее находившиеся в парламентской оппозиции партия "Союз зеленых и крестьян" и "Прогрессисты". Таким образом победа Ринкевичса привела его собственную партийную коалицию к кризису. По неофициальным данным, сейчас ведутся переговоры о включении в правительство "зеленых-крестьян" и левоцентристов-"прогрессистов".Но при любых конфигурациях правящей верхушки, будь там перевес у либеральных или консервативных сил, нынешняя приверженность Латвии НАТО, ее политике эскалации и милитаризации, останется неизменной. Лишь при общем изменении политического фона в сторону разрядки у латышских политиков может включиться более прагматичный и взвешенный подход в отношении с РФ и Белоруссией, который в прошлом временами все же демонстрировал и нынешний президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

https://ukraina.ru/20220812/1037575240.html

https://ukraina.ru/20230615/1047236120.html

https://ukraina.ru/20230729/1048331576.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Георгий Василевский

Георгий Василевский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Георгий Василевский

эксклюзив, латвия, президент, русофобия, украина, эдгарс ринкевичс , россия, нато, зарубежье, беларусь