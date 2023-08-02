https://ukraina.ru/20230802/1048435847.html

Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов

Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов - 02.08.2023 Украина.ру

Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов

Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки — АФРОКОМ, бывший сенатор ФС РФ Игорь Морозов в студии Украина.ру... Украина.ру, 02.08.2023

2023-08-02T17:14

2023-08-02T17:14

2023-08-02T17:14

игорь морозов

видео

россия

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Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки — АФРОКОМ, бывший сенатор ФС РФ Игорь Морозов в студии Украина.ру подробно объяснил, с чем связаны недавние события в Нигере, как африканские страны оценили решение России о выходе из зерновой сделки, а также рассказал, к чему приведет перезагрузка российско-африканских отношений: 00:34 – События в Нигере и реакция Мали и Буркина-Фасо: кто поджигает Африку? 03:40 – Есть ли шансы у экс-президента Нигера вернуть власть? 05:50 - Почему люди в Нигере выходят на улицы с российскими флагами? 08:05 – Выход России из зерновой сделки: реакция африканских стран; 11:35 – Главный итог прошедшего саммита Россия-Африка; 16:30 – Насколько реально увеличить товарооборот между Россией и странами Африки?19:40 – Об особенностях ведения бизнеса в Африке; 23:35 – Отказ от доллара и расширение БРИКС; 27:20 – Чем обусловлен интерес ЕС к странам Африки? 32:00 – О реакции Запада на прошедший саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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