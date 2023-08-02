Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов - 02.08.2023 Украина.ру
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Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов
Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов - 02.08.2023 Украина.ру
Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов
Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки — АФРОКОМ, бывший сенатор ФС РФ Игорь Морозов в студии Украина.ру... Украина.ру, 02.08.2023
2023-08-02T17:14
2023-08-02T17:14
игорь морозов
видео
россия
украина
сво
африка
египет
мали
юар
санкт-петербург
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Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки — АФРОКОМ, бывший сенатор ФС РФ Игорь Морозов в студии Украина.ру подробно объяснил, с чем связаны недавние события в Нигере, как африканские страны оценили решение России о выходе из зерновой сделки, а также рассказал, к чему приведет перезагрузка российско-африканских отношений: 00:34 – События в Нигере и реакция Мали и Буркина-Фасо: кто поджигает Африку? 03:40 – Есть ли шансы у экс-президента Нигера вернуть власть? 05:50 - Почему люди в Нигере выходят на улицы с российскими флагами? 08:05 – Выход России из зерновой сделки: реакция африканских стран; 11:35 – Главный итог прошедшего саммита Россия-Африка; 16:30 – Насколько реально увеличить товарооборот между Россией и странами Африки?19:40 – Об особенностях ведения бизнеса в Африке; 23:35 – Отказ от доллара и расширение БРИКС; 27:20 – Чем обусловлен интерес ЕС к странам Африки? 32:00 – О реакции Запада на прошедший саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
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игорь морозов, видео, россия, украина, сво, африка, египет, мали, юар, санкт-петербург, владимир путин, товарооборот, экономика, эфиопия, доллар, брикс, индия, сша, алжир, ес, газ, видео
Игорь Морозов, Видео, Россия, Украина, СВО, Африка, Египет, Мали, ЮАР, Санкт-Петербург, Владимир Путин, товарооборот, экономика, Эфиопия, доллар, БРИКС, Индия, США, Алжир, ЕС, газ

Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов

17:14 02.08.2023
 
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Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки — АФРОКОМ, бывший сенатор ФС РФ Игорь Морозов в студии Украина.ру подробно объяснил, с чем связаны недавние события в Нигере, как африканские страны оценили решение России о выходе из зерновой сделки, а также рассказал, к чему приведет перезагрузка российско-африканских отношений:
00:34 – События в Нигере и реакция Мали и Буркина-Фасо: кто поджигает Африку?
03:40 – Есть ли шансы у экс-президента Нигера вернуть власть?
05:50 - Почему люди в Нигере выходят на улицы с российскими флагами?
08:05 – Выход России из зерновой сделки: реакция африканских стран;
11:35 – Главный итог прошедшего саммита Россия-Африка;
16:30 – Насколько реально увеличить товарооборот между Россией и странами Африки?
19:40 – Об особенностях ведения бизнеса в Африке;
23:35 – Отказ от доллара и расширение БРИКС;
27:20 – Чем обусловлен интерес ЕС к странам Африки?
32:00 – О реакции Запада на прошедший саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
 
Игорь МорозовВидеоРоссияУкраинаСВОАфрикаЕгипетМалиЮАРСанкт-ПетербургВладимир ПутинтоварооборотэкономикаЭфиопиядолларБРИКСИндияСШААлжирЕСгаз
 
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