https://ukraina.ru/20230802/1048424750.html

Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова

Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова - 02.08.2023 Украина.ру

Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова

Киевский режим инициирует встречи для продвижения "формулы мира" Зеленского с целью создания коалиции против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-08-02T13:42

2023-08-02T13:42

2023-08-02T13:42

новости

украина

россия

владимир зеленский

мария захарова

"формула мира"

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Подобные встречи, по мнению Захаровой, ставят целью монополизировать право киевских властей на выдвижение мирных инициатив с принижением остальных предложений."Псевдомирный план" киевского режима не имеет никакого отношения к миру, а состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к России, отметила дипломат.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины."Формула мира" предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идёт.

https://ukraina.ru/20230801/1048399414.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, "формула мира"