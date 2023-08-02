https://ukraina.ru/20230802/1048424750.html
Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова
Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова - 02.08.2023 Украина.ру
Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова
Киевский режим инициирует встречи для продвижения "формулы мира" Зеленского с целью создания коалиции против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-08-02T13:42
2023-08-02T13:42
2023-08-02T13:42
новости
украина
россия
владимир зеленский
мария захарова
"формула мира"
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Подобные встречи, по мнению Захаровой, ставят целью монополизировать право киевских властей на выдвижение мирных инициатив с принижением остальных предложений."Псевдомирный план" киевского режима не имеет никакого отношения к миру, а состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к России, отметила дипломат.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины."Формула мира" предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идёт.
https://ukraina.ru/20230801/1048399414.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, "формула мира"
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, "формула мира"
Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова
Киевский режим инициирует встречи для продвижения "формулы мира" Зеленского с целью создания коалиции против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Встречи, которые инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, – это обман. Это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств с целью сколачивания антироссийской коалиции", – сказала Захарова.
Подобные встречи, по мнению Захаровой, ставят целью монополизировать право киевских властей на выдвижение мирных инициатив с принижением остальных предложений.
"Псевдомирный план" киевского режима не имеет никакого отношения к миру, а состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к России, отметила дипломат.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
"Формула мира" предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идёт.