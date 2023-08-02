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Немецкий концерн Rheinmetall купил испанскую компанию Expal Systems для расширения производства
Немецкий концерн Rheinmetall купил испанскую компанию Expal Systems для расширения производства - 02.08.2023 Украина.ру
Немецкий концерн Rheinmetall купил испанскую компанию Expal Systems для расширения производства
Немецкий оборонный концерн Rheimetall покупает испанскую компанию Expal Systems, чтобы расширить производство и выполнения растущих заказов, сообщил портал Shephard Media
2023-08-02T13:41
2023-08-02T13:41
2023-08-02T13:41
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Rheinmetall завершила сделку по приобретению Expal Systems. Это поможет немецкому концерну значительно увеличить свои мощности по производству боеприпасов и расширить ассортимент продукции.Expal (аббревиатура от Explosivos Alaveses) - испанская оборонная компания. Expal производит снаряды, взрыватели и авиабомбы различных типов. Противопехотные мины и кассетные бомбы также производились до тех пор, пока не были запрещены в Испании.Сообщается, что сделка обошлась в 1,2 миллиарда евро. Теперь Rheinmetall сможет выполнить заказы на поставку боеприпасов, которые получила на фоне украинского конфликта.Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2. Кроме того, в ближайшее время будет готова к отгрузке первая партия 35-мм боеприпасов для зенитного танка Gepard.Текущий ассортимент продукции Expal Systems включает артиллерийские боеприпасы, минометные снаряды и снаряды среднего калибра, а также взрыватели и ракетные двигательные установки.В середине июля Rheinmetallподписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, испания, зарубежье, украина, всу, rheinmetall ag, leopard-2 (танк)
Новости, Германия, Испания, Зарубежье, Украина, ВСУ, Rheinmetall AG, Leopard-2 (танк)
Немецкий концерн Rheinmetall купил испанскую компанию Expal Systems для расширения производства
Немецкий оборонный концерн Rheimetall покупает испанскую компанию Expal Systems, чтобы расширить производство и выполнения растущих заказов, сообщил портал Shephard Media
Rheinmetall завершила сделку по приобретению Expal Systems. Это поможет немецкому концерну значительно увеличить свои мощности по производству боеприпасов и расширить ассортимент продукции.
Expal (аббревиатура от Explosivos Alaveses) - испанская оборонная компания. Expal производит снаряды, взрыватели и авиабомбы различных типов. Противопехотные мины и кассетные бомбы также производились до тех пор, пока не были запрещены в Испании.
Сообщается, что сделка обошлась в 1,2 миллиарда евро. Теперь Rheinmetall сможет выполнить заказы на поставку боеприпасов, которые получила на фоне украинского конфликта.
Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2. Кроме того, в ближайшее время будет готова к отгрузке первая партия 35-мм боеприпасов для зенитного танка Gepard.
Текущий ассортимент продукции Expal Systems включает артиллерийские боеприпасы, минометные снаряды и снаряды среднего калибра, а также взрыватели и ракетные двигательные установки.
В середине июля Rheinmetallподписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.