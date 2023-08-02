Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters - 02.08.2023 Украина.ру
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Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters
Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters - 02.08.2023 Украина.ру
Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters
Бразилия является противником расширения группы БРИКС, сообщили журналисты издания Reuters со ссылкой на неназванных бразильских чиновников
2023-08-02T10:28
2023-08-02T10:28
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бразилия
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брикс
расширение
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Бразилия якобы обеспокоена тем, что группа потеряет авторитет, если в нее будут допущены другие страны, пишет издание. Около 30 стран заявили о своей заинтересованности, и 22 из них официально уже подали заявки на вступление.Издание приводит слова бразильского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.В МИД КНР подтвердили заинтересованность Китая в расширении группы, Китай "поддерживает прогресс в расширении членства и приветствует больше партнеров-единомышленников, желающих присоединиться к "семье БРИКС" в ближайшее время", отмечают авторы.В России заявили, что тема расширения будет занимать важное место в повестке дня предстоящего саммита БРИКС.У Индии есть сомнения по поводу расширения БРИКС, тогда как ЮАР поддерживает включение новых членов в состав группы, пишут авторы статьи.Правительство Бразилии будет настаивать на том, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующие роли за пятью постоянными членами, сообщили изданию источники в Бразилии.Один из бразильских чиновников высказал предложение, что новые члены могли бы быть приняты в качестве стран-партнёров, участвующих в саммитах, но без полноправного членства.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На группу БРИКС приходится 40% мирового населения и 26% мировой экономики.15-й Саммит БРИКС пройдёт в ЮАР 22-24 августа
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новости, бразилия, зарубежье, россия, индия, юар, китай, кнр (китай), брикс, расширение
Новости, Бразилия, Зарубежье, Россия, Индия, ЮАР, Китай, КНР (Китай), БРИКС, расширение

Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters

10:28 02.08.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Бразилия является противником расширения группы БРИКС, сообщили журналисты издания Reuters со ссылкой на неназванных бразильских чиновников
Бразилия якобы обеспокоена тем, что группа потеряет авторитет, если в нее будут допущены другие страны, пишет издание. Около 30 стран заявили о своей заинтересованности, и 22 из них официально уже подали заявки на вступление.
Издание приводит слова бразильского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

"Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана с сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", - сказал чиновник.

В МИД КНР подтвердили заинтересованность Китая в расширении группы, Китай "поддерживает прогресс в расширении членства и приветствует больше партнеров-единомышленников, желающих присоединиться к "семье БРИКС" в ближайшее время", отмечают авторы.
В России заявили, что тема расширения будет занимать важное место в повестке дня предстоящего саммита БРИКС.
У Индии есть сомнения по поводу расширения БРИКС, тогда как ЮАР поддерживает включение новых членов в состав группы, пишут авторы статьи.
Правительство Бразилии будет настаивать на том, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующие роли за пятью постоянными членами, сообщили изданию источники в Бразилии.
Один из бразильских чиновников высказал предложение, что новые члены могли бы быть приняты в качестве стран-партнёров, участвующих в саммитах, но без полноправного членства.
"Бразилии в какой-то момент придется уступить, потому что мы реалисты, и не в нашей природе что-то блокировать. Но это не принесет нам ничего хорошего", - сказал чиновник.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На группу БРИКС приходится 40% мирового населения и 26% мировой экономики.
15-й Саммит БРИКС пройдёт в ЮАР 22-24 августа
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