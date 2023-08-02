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Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters

Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters - 02.08.2023 Украина.ру

Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters

Бразилия является противником расширения группы БРИКС, сообщили журналисты издания Reuters со ссылкой на неназванных бразильских чиновников

2023-08-02T10:28

2023-08-02T10:28

2023-08-02T10:28

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Бразилия якобы обеспокоена тем, что группа потеряет авторитет, если в нее будут допущены другие страны, пишет издание. Около 30 стран заявили о своей заинтересованности, и 22 из них официально уже подали заявки на вступление.Издание приводит слова бразильского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.В МИД КНР подтвердили заинтересованность Китая в расширении группы, Китай "поддерживает прогресс в расширении членства и приветствует больше партнеров-единомышленников, желающих присоединиться к "семье БРИКС" в ближайшее время", отмечают авторы.В России заявили, что тема расширения будет занимать важное место в повестке дня предстоящего саммита БРИКС.У Индии есть сомнения по поводу расширения БРИКС, тогда как ЮАР поддерживает включение новых членов в состав группы, пишут авторы статьи.Правительство Бразилии будет настаивать на том, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующие роли за пятью постоянными членами, сообщили изданию источники в Бразилии.Один из бразильских чиновников высказал предложение, что новые члены могли бы быть приняты в качестве стран-партнёров, участвующих в саммитах, но без полноправного членства.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На группу БРИКС приходится 40% мирового населения и 26% мировой экономики.15-й Саммит БРИКС пройдёт в ЮАР 22-24 августа

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новости, бразилия, зарубежье, россия, индия, юар, китай, кнр (китай), брикс, расширение