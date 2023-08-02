https://ukraina.ru/20230802/1048415997.html
Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters
Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters - 02.08.2023 Украина.ру
Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters
Бразилия является противником расширения группы БРИКС, сообщили журналисты издания Reuters со ссылкой на неназванных бразильских чиновников
2023-08-02T10:28
2023-08-02T10:28
2023-08-02T10:28
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Бразилия якобы обеспокоена тем, что группа потеряет авторитет, если в нее будут допущены другие страны, пишет издание. Около 30 стран заявили о своей заинтересованности, и 22 из них официально уже подали заявки на вступление.Издание приводит слова бразильского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.В МИД КНР подтвердили заинтересованность Китая в расширении группы, Китай "поддерживает прогресс в расширении членства и приветствует больше партнеров-единомышленников, желающих присоединиться к "семье БРИКС" в ближайшее время", отмечают авторы.В России заявили, что тема расширения будет занимать важное место в повестке дня предстоящего саммита БРИКС.У Индии есть сомнения по поводу расширения БРИКС, тогда как ЮАР поддерживает включение новых членов в состав группы, пишут авторы статьи.Правительство Бразилии будет настаивать на том, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующие роли за пятью постоянными членами, сообщили изданию источники в Бразилии.Один из бразильских чиновников высказал предложение, что новые члены могли бы быть приняты в качестве стран-партнёров, участвующих в саммитах, но без полноправного членства.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На группу БРИКС приходится 40% мирового населения и 26% мировой экономики.15-й Саммит БРИКС пройдёт в ЮАР 22-24 августа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бразилия, зарубежье, россия, индия, юар, китай, кнр (китай), брикс, расширение
Новости, Бразилия, Зарубежье, Россия, Индия, ЮАР, Китай, КНР (Китай), БРИКС, расширение
Бразилия выступает против расширения БРИКС - Reuters
Бразилия является противником расширения группы БРИКС, сообщили журналисты издания Reuters со ссылкой на неназванных бразильских чиновников
Бразилия якобы обеспокоена тем, что группа потеряет авторитет, если в нее будут допущены другие страны, пишет издание. Около 30 стран заявили о своей заинтересованности, и 22 из них официально уже подали заявки на вступление.
Издание приводит слова бразильского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
"Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана с сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", - сказал чиновник.
В МИД КНР подтвердили заинтересованность Китая в расширении группы, Китай "поддерживает прогресс в расширении членства и приветствует больше партнеров-единомышленников, желающих присоединиться к "семье БРИКС" в ближайшее время", отмечают авторы.
В России заявили, что тема расширения будет занимать важное место в повестке дня предстоящего саммита БРИКС.
У Индии есть сомнения по поводу расширения БРИКС, тогда как ЮАР поддерживает включение новых членов в состав группы, пишут авторы статьи.
Правительство Бразилии будет настаивать на том, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующие роли за пятью постоянными членами, сообщили изданию источники в Бразилии.
Один из бразильских чиновников высказал предложение, что новые члены могли бы быть приняты в качестве стран-партнёров, участвующих в саммитах, но без полноправного членства.
"Бразилии в какой-то момент придется уступить, потому что мы реалисты, и не в нашей природе что-то блокировать. Но это не принесет нам ничего хорошего", - сказал чиновник.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На группу БРИКС приходится 40% мирового населения и 26% мировой экономики.
15-й Саммит БРИКС пройдёт в ЮАР 22-24 августа