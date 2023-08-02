https://ukraina.ru/20230802/1048411335.html
Эксперт рассказал, как умельцы "Южмаша" переделали советскую С-200, чтобы ударить по Таганрогу
Эксперт рассказал, как умельцы "Южмаша" переделали советскую С-200, чтобы ударить по Таганрогу - 02.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как умельцы "Южмаша" переделали советскую С-200, чтобы ударить по Таганрогу
Мобилизационный ресурс на Украине еще достаточный, но ВСУ в огромном количестве теряют технику и оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-02T07:52
2023-08-02T07:52
2023-08-02T07:52
новости
пво
таганрог
удар
резервы
военная техника
вооружение
украина
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Если мобилизационный ресурс на Украине еще нормальный, то техники и оружия они теряют в большом количестве, как мы это видим по событиям на Запорожье. Поэтому ВСУ стараются использовать все советские образцы, которые у них есть, рассказал Алёхин.Если взять для примера ЗРК С-200, то это старая советская, но добротная система. На Украине остались умельцы на "Южмаше", которые переделали их для стрельбы ракетами класса "земля-земля", добавил эксперт.В зоне СВО враг использует все свои резервы. Все боеспособные части ВСУ продолжают сражаться. И просто так в плен российским военным они не сдаются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048342784.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пво, таганрог, удар, резервы, военная техника, вооружение, украина
Новости, ПВО, Таганрог, удар, резервы, военная техника, вооружение, Украина
Эксперт рассказал, как умельцы "Южмаша" переделали советскую С-200, чтобы ударить по Таганрогу
Мобилизационный ресурс на Украине еще достаточный, но ВСУ в огромном количестве теряют технику и оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин