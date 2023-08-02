https://ukraina.ru/20230802/1048411335.html

Эксперт рассказал, как умельцы "Южмаша" переделали советскую С-200, чтобы ударить по Таганрогу

Эксперт рассказал, как умельцы "Южмаша" переделали советскую С-200, чтобы ударить по Таганрогу - 02.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как умельцы "Южмаша" переделали советскую С-200, чтобы ударить по Таганрогу

Мобилизационный ресурс на Украине еще достаточный, но ВСУ в огромном количестве теряют технику и оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T07:52

2023-08-02T07:52

2023-08-02T07:52

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таганрог

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резервы

военная техника

вооружение

украина

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Если мобилизационный ресурс на Украине еще нормальный, то техники и оружия они теряют в большом количестве, как мы это видим по событиям на Запорожье. Поэтому ВСУ стараются использовать все советские образцы, которые у них есть, рассказал Алёхин.Если взять для примера ЗРК С-200, то это старая советская, но добротная система. На Украине остались умельцы на "Южмаше", которые переделали их для стрельбы ракетами класса "земля-земля", добавил эксперт.В зоне СВО враг использует все свои резервы. Все боеспособные части ВСУ продолжают сражаться. И просто так в плен российским военным они не сдаются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048342784.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пво, таганрог, удар, резервы, военная техника, вооружение, украина