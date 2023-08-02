https://ukraina.ru/20230802/1048399707.html
Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ
Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ
Поставки западного оружия на Украину – это одна из стратегических проблем, который до конца не решен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-02T05:00
2023-08-02T05:00
2023-08-02T05:00
новости
поставки
вооружение
граница
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/05/1034060552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49e79805fa0dacfce7b537fcf662f2f6.jpg
Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно Россия научится уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии, рассказал эксперт.России необходимо уничтожать западные караваны с оружием, как только они пересекли польскую границу. Нужно пускать под откос и крошить эшелоны с вооружением. Тогда на Западе поймут, что эти поставки бесполезны, отметил эксперт.Российские подразделения могут сколько угодно уничтожать западную технику на поле боя. СВО так может длиться вечно. Необходимо сделать так, чтобы поставки натовского оружия превратились "в ведро без дна, которое невозможно наполнить водой", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/05/1034060552_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a96a92dd9c44e1f680f69e8f4cb943ef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, поставки, вооружение, граница, всу
Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ
Поставки западного оружия на Украину – это одна из стратегических проблем, который до конца не решен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно Россия научится уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии, рассказал эксперт.
"Поставки западного оружия на Украину – это одна из стратегических проблем, который до конца не решен. Поток железа продолжает идти. Впереди маячит F-16 (поставки американских истребителей F-16. - Ред.)", - предупредил Баранец.
России необходимо уничтожать западные караваны с оружием, как только они пересекли польскую границу. Нужно пускать под откос и крошить эшелоны с вооружением. Тогда на Западе поймут, что эти поставки бесполезны, отметил эксперт.
Российские подразделения могут сколько угодно уничтожать западную технику на поле боя. СВО так может длиться вечно. Необходимо сделать так, чтобы поставки натовского оружия превратились "в ведро без дна, которое невозможно наполнить водой", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь