https://ukraina.ru/20230802/1048399707.html

Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ

Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру

Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ

Поставки западного оружия на Украину – это одна из стратегических проблем, который до конца не решен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-02T05:00

2023-08-02T05:00

2023-08-02T05:00

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поставки

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Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно Россия научится уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии, рассказал эксперт.России необходимо уничтожать западные караваны с оружием, как только они пересекли польскую границу. Нужно пускать под откос и крошить эшелоны с вооружением. Тогда на Западе поймут, что эти поставки бесполезны, отметил эксперт.Российские подразделения могут сколько угодно уничтожать западную технику на поле боя. СВО так может длиться вечно. Необходимо сделать так, чтобы поставки натовского оружия превратились "в ведро без дна, которое невозможно наполнить водой", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html

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новости, поставки, вооружение, граница, всу