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"Будущая Великая Турция". Как турецкий проект в Средней Азии уживается с ЕАЭС

"Будущая Великая Турция". Как турецкий проект в Средней Азии уживается с ЕАЭС - 07.10.2024 Украина.ру

"Будущая Великая Турция". Как турецкий проект в Средней Азии уживается с ЕАЭС

Организация тюркских государств (ОТГ) 3 октября отметила 15-летие своего существования. Министерство иностранных дел Турции по этому поводу опубликовало на своем официальном сайте сообщение, в котором подчеркивается "твердая воля тюркского мира к сотрудничеству", основанному на общем языке, истории и культурных ценностях.

2024-10-07T16:37

2024-10-07T16:37

2024-10-07T16:37

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Юбилейную дату страны-члены организации отметили целым рядом мероприятий, которые свидетельствуют об их намерениях активно работать над созданием единого тюркского мира, при этом отнюдь не только в сфере культуры.Единая карта на едином алфавитеТак, в Анкаре с 30 сентября по 1 октября впервые состоялось совещание глав картографических учреждений стран ОТГ по созданию "единой карты тюркского мира". Кроме представителей стран организации – Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, на мероприятии присутствовали эксперты голландской компании MipMap Technologies, которая специализируется на электронной 3D-картографии и имеет филиалы в нескольких странах, в том числе в США.В единую карту тюркского мира будет интегрирована полноценная GIS-система, посредством которой можно отслеживать не только рельеф местности, но и места залежей полезных ископаемых, инфраструктуру транспорта и логистики, расположение государственных и военных объектов, а также стратегически важных предприятий, сообщают СМИ.GIS-модели находят применение и в военной сфере, при планировании операций на суше, в воздухе и на море. Они демонстрируют особенности местности – высоту, дороги, растительность, всевозможные объекты, передают пилотам информацию о погодной обстановке и видимости, показывают направление течений, высоту волн, приливы и отливы без использования GPS и ГЛОНАСС.Незадолго до встречи в Анкаре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о создании упрощенного таможенного коридора между государствами – членами ОТГ. В правительстве Казахстана ожидают, что соглашение будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и укреплению взаимной экономической интеграции между странами организации.Тем временем в Бишкеке готовятся к началу очередного саммита лидеров стран-участниц ОТГ, который состоится 24 октября. Одной из тем саммита будет "языковая унификация" тюркских народов или создание единого алфавита на основе латиницы.Это не первая подобная попытка. Еще в 1926 году был разработан вариант такого алфавита под названием "яналиф" или "новый алфавит". В 1940 году письменность всех тюркских народов СССР перешла на кириллицу. После распада СССР, в 1992 году, Азербайджан и Узбекистан перешли на латиницу, с тем, что в Узбекистане все еще параллельно используется кириллица. Сегодня переход на латиницу планирует и Казахстан.Деятельность Организации тюркских государств, в которой главным звеном является Турция, набирает обороты и становится новым фактором в политике Средней Азии и Закавказья. При этом некоторые из членов организации, такие, как Казахстан и Киргизия, являются одновременно членами ЕАЭС, а Узбекистан с 2020 года в ЕАЭС имеет статус наблюдателя.Поэтому напрашивается вопрос, может ли ОТГ стать конкурентом ЕАЭС в регионе, особенно с учетом того, что Турция, в отличие от России, бывшим тюркоязычным республикам СССР может предложить не только экономическое сотрудничество или взаимодействие в сфере безопасности, но и идею "тюркского мира".Так как у России есть тесные исторические и экономические связи с рядом участников ОТГ, есть опасения, что в контексте современных геополитических процессов деятельность Организации способствует снижению ее влияния в регионе.Снятие торговых барьеров для параллельного импортаПо словам автора телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшара Ниязбаева, Организация тюркских государств — это попытка укрепить отношения между странами-участницами на всех уровнях, от экономического, культурного и политического и вплоть до военного.При этом он подчеркнул, что у организации есть понимание, что тема военного сотрудничества может вызвать ряд вопросов у стран, которые граничат с тюркскими государствами региона, таких, как Россия и Китай.В интервью Украина.ру эксперт оценил процедуры по созданию таможенного коридора между странами организации. По его словам, это практические шаги в сторону их экономической интеграции. При этом он напомнил, что у каждой из этих стран есть определенные торговые обязательства перед Россией или перед ЕАЭС, который тоже был создан с целью формирования единого экономического пространства в регионе."Однако с учетом антироссийских санкций Запада мы не можем однозначно ответить на вопрос, противоречит ли это интересами России. Если вы снимаете какие-то торговые ограничения между Казахстаном и Турцией, может быть, они облегчают параллельный импорт", - предположил Ниязбаев.России выгодно смотреть, как Турция готова подавиться собственными амбициямиТем временем руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин полагает, что Организация тюркских государств является очередным инструментом турецкой политики, в первую очередь, в Средней Азии, но и в целом на обширном пространстве евразийского континента."Формально в рамки так называемого тюркского мира входят не только суверенных государства Центральной Азии - Киргизия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан, но и южнокавказский Азербайджан. Не совсем понятно, входит ли туда непризнанная республика Северный Кипр. Венгрия и еще несколько стран имеют статус наблюдателя в организации", - напомнил эксперт в интервью Украина.ру.При этом "тюркский мир", очерченный в рамках великотурецких проектов, еще шире — он включает национальные республики России, часть Китая, северные провинции Афганистана, кусок Ирана, добавил Грозин."Эта организация достаточно молодая, но очень активная. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продвигает свой проект, который, на мой взгляд, уже неправильно назвать пантюркистским. Это скорее неоосманистский проект. Российские и не только российские тюркологи уже давно говорят, что пантюркистские проекты, которые формировались в конце позапрошлого и в начале прошлого века, в том числе с прямым западным участием, сейчас вышли на другой уровень", - отметил эксперт.По его словам, у самого Эрдогана с его амбициями не самые хорошие отношения с ключевыми странами Запада, хотя многие эксперты по инерции считают президента Турции инструментом в руках Британии."На самом деле, это сильно преувеличено, так как Эрдоган является инструментом самого себя. И Организация тюркских государств - это стремление Турции в сегодняшних нестабильных геополитических условиях, когда разваливается однополярный мир, когда формируется новая мировая конфигурация сил, завоевать максимально широкие позиции на мировой арене. Поэтому Эрдоган играет не за англосаксов, он играет за будущую Великую Турцию", - сказал Грозин, подчеркивая, что Турция сегодня находится в НАТО, но никто не может с точностью сказать, что будет лет через десять.Роль ОТГ состоит в том, чтобы в перспективе создать зону государств, которые будут серьезно зависимыми от Анкары, и в этом смысле чрезмерно усилившаяся Турция создаст проблемы тюркским регионам России, подчеркнул он."Сейчас де-факто создается проблема для российских позиций в Центральной Азии через культурную и лингвистическую экспансию, через различные экономические, военно-политические проекты. Поэтому здесь ОТГ, безусловно, конкурент российским проектам. С другой стороны, создание единой новой Евразии предполагает, что конкуренция разнообразных проектов — китайского, российского, турецкого — в конечном итоге перейдет в форму взаимного сосуществования без серьезной конфронтации, такой, какая сейчас наблюдается между уходящим однополярным миром и строящимся новым", - рассказал Грозин.По его мнению для России полезна фрондирующая Турция, которая портит свои отношения с умирающим гегемоном."Оттуда эти сложные отношения, когда мы понимаем, что турецкий проект конечно конкурирующий проект, но мы живем в реальном мире и поэтому выбираем меньшее из зол. А это сегодняшняя Турция, собирающаяся заглотить кусок, которым может даже подавиться", - рассказал эксперт.Он отметил, что экономические возможности Турции не позволяют ей реализовать все амбиции великотюркского проекта, так же, как этого не позволяет и военный и оборонный потенциал Анкары. По мнению Грозина, пока нет возможности создать действительно турецкий экономический и военно-политический зонтик над тюркской Средней Азией и Казахстаном. При этом и сами государства региона не видят для себя возможности перехода под формальную турецкую юрисдикцию, так как им нужны турецкие деньги и возможность проводить дальше свою многовекторную политику, ориентированную на Россию, Китай, США, Турцию и другие страны, подчеркнул эксперт."В экономике стран региона Турция занимает позицию твердого середнячка. Например, на последних казахстанско-турецких переговорах на уровне глав государств Токаев и Эрдоган договорились, что в ближайшие годы стороны доведут товарооборот до 10 млрд долларов в год. России и Казахстан в прошлом году наторговали на 24 млрд долларов, Китай еще больше", - рассказал Грозин, добавив, что он привел пример Казахстана, так как эта страна является экономическим лидером региона.По его словам, у турков нет ресурсов, чтобы купить полностью лояльность стран Средней Азии и Казахстана и все эти страны не хотят впадать в зависимость от Анкары."Поэтому можно сказать, что турецкий проект в регионе является конкурентом российским евразийским инициативам, но точно также он конкурирует и китайскому проекту "Один пояс — один путь" или западному проекту, который постоянно трансформируется, но в целом ориентирован на попытку привести к власти в тюркских государствах региона некие послушные марионетки на подобие Михаила Саакашвили в Грузии", - отметил Грозин.С другой стороны, России выгодно, чтобы Турция становилась более суверенным, самостоятельным государством, добавил эксперт. Он подчеркнул, что в будущем многополярном мире мы будем иметь дело с множеством конкурирующих проектов, и ни один из них не сможет доминировать абсолютно."Поэтому на турецкий проект надо смотреть внимательно, понимать, какие вызовы он может создать российскому влиянию в экономике, в социальной, культурной сфере. Но посыпать голову пеплом и говорить, что все пропало, я бы не советовал", - подытожил Андрей Грозин.Ещё о внешней политике Анкары: "Эрдоган хочет вернуться к Западу": что движет президентом Турции, когда он идет против России

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, турция, казахстан, еаэс, россия, эрдоган, касым-жомарт токаев, андрей грозин, украина.ру