Координаты гражданских объектов для ударов Киеву передает США - СВР
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0Министерство обороны Украины ракета
Американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре. Такое заявление 7 октября сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане
"По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре", - сказал Нарышкин.
Киев бьет по гражданским объектам РФ во всех прифронтовых регионах. Происходит это почти ежедневно. Также все последние месяцы на Западе активно обсуждается вопрос о том, стоит ли разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. В этом случае число регионов, куда будут "дотягиваться" украинские снаряды кратно возрастет.
В сентябре резидент РФ Владимир Путин заявил, что, даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вступивший в эту должность считанные дни назад, в первом же выступлении заявил, что Киеву нужно дать право бить вглубь РФ. А через два дня в Киеве "передумал": Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России.