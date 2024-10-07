Координаты гражданских объектов для ударов Киеву передает США - СВР - 07.10.2024 Украина.ру
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Координаты гражданских объектов для ударов Киеву передает США - СВР
Координаты гражданских объектов для ударов Киеву передает США - СВР - 07.10.2024 Украина.ру
Координаты гражданских объектов для ударов Киеву передает США - СВР
Американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре. Такое заявление 7 октября сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане
2024-10-07T15:35
2024-10-07T15:35
новости
россия
киев
запад
сергей нарышкин
рютте
владимир путин
служба внешней разведки
нато
удары
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Киев бьет по гражданским объектам РФ во всех прифронтовых регионах. Происходит это почти ежедневно. Также все последние месяцы на Западе активно обсуждается вопрос о том, стоит ли разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. В этом случае число регионов, куда будут "дотягиваться" украинские снаряды кратно возрастет.В сентябре резидент РФ Владимир Путин заявил, что, даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вступивший в эту должность считанные дни назад, в первом же выступлении заявил, что Киеву нужно дать право бить вглубь РФ. А через два дня в Киеве "передумал": Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России.
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новости, россия, киев, запад, сергей нарышкин, рютте, владимир путин, служба внешней разведки , нато, удары
Новости, Россия, Киев, Запад, Сергей Нарышкин, Рютте, Владимир Путин, Служба внешней разведки , НАТО, удары

Координаты гражданских объектов для ударов Киеву передает США - СВР

15:35 07.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0Министерство обороны Украины ракета
Министерство обороны Украины ракета - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0
Читать в
Американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре. Такое заявление 7 октября сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане
"По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре", - сказал Нарышкин.
Киев бьет по гражданским объектам РФ во всех прифронтовых регионах. Происходит это почти ежедневно. Также все последние месяцы на Западе активно обсуждается вопрос о том, стоит ли разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. В этом случае число регионов, куда будут "дотягиваться" украинские снаряды кратно возрастет.
В сентябре резидент РФ Владимир Путин заявил, что, даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вступивший в эту должность считанные дни назад, в первом же выступлении заявил, что Киеву нужно дать право бить вглубь РФ. А через два дня в Киеве "передумал": Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России.
 
НовостиРоссияКиевЗападСергей НарышкинРюттеВладимир ПутинСлужба внешней разведкиНАТОудары
 
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