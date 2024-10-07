Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля
Фото: "Политика страны", Сырский, Умеров, Буданов
Власти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua
Журналисты ссылаются на слова журналистки и члена антикоррупционного совета при Минобороны Татьяны Николаенко. Издание отмечает, что по ее информации, для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.
"Кандидат на его место вроде бы есть, но возникает вопрос, какую роль отвести самому Буданову* дальше. В отличие от других чиновников, он вряд ли пойдет тихо, как, например, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назначенный послом в Лондоне. Николаенко отмечает, что Буданов зарекомендовал себя как независимый игрок, в том числе в медийном пространстве. Офис президента долго поддерживал его, особенно для уравновешивания популярности Залужного. Однако, говорит журналистка, Банковая, вероятно, уже не заинтересована в дальнейшей поддержке Буданова. Наибольший вызов для нее теперь состоит в том, как предотвратить его превращение в потенциального оппонента, который может объединить усилия с Залужным", - говорится в публикации.
Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.
Издание также отмечало, что между Будановым* и Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе ОП влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского.
По информации "Страны" также в кулуарах обсуждались возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно.
"Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточняла "Страна", намекая, что и его постигнет участь увольнения.
В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
4 октября, 14:19"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и СырскогоВласти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Forbes со ссылкой на собственные неназванные источники
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* - Признан в РФ террористом и экстремистом.