Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля - 07.10.2024 Украина.ру
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Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля
Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля - 07.10.2024 Украина.ру
Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля
Власти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua
2024-10-07T18:00
2024-10-07T18:00
украина
банковая
кирилл буданов
рустем умеров
валерий залужный
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Журналисты ссылаются на слова журналистки и члена антикоррупционного совета при Минобороны Татьяны Николаенко. Издание отмечает, что по ее информации, для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.Издание также отмечало, что между Будановым* и Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе ОП влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского.По информации "Страны" также в кулуарах обсуждались возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно."Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточняла "Страна", намекая, что и его постигнет участь увольнения.В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита.* - Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20241004/1057891530.html
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украина, банковая, кирилл буданов, рустем умеров, валерий залужный, александр сырский
Украина, Банковая, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Валерий Залужный, Александр Сырский

Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля

18:00 07.10.2024
 
Фото: "Политика страны", Сырский, Умеров, Буданов
Фото: Политика страны, Сырский, Умеров, Буданов
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Власти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua
Журналисты ссылаются на слова журналистки и члена антикоррупционного совета при Минобороны Татьяны Николаенко. Издание отмечает, что по ее информации, для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.
"Кандидат на его место вроде бы есть, но возникает вопрос, какую роль отвести самому Буданову* дальше. В отличие от других чиновников, он вряд ли пойдет тихо, как, например, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назначенный послом в Лондоне. Николаенко отмечает, что Буданов зарекомендовал себя как независимый игрок, в том числе в медийном пространстве. Офис президента долго поддерживал его, особенно для уравновешивания популярности Залужного. Однако, говорит журналистка, Банковая, вероятно, уже не заинтересована в дальнейшей поддержке Буданова. Наибольший вызов для нее теперь состоит в том, как предотвратить его превращение в потенциального оппонента, который может объединить усилия с Залужным", - говорится в публикации.
Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.
Издание также отмечало, что между Будановым* и Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе ОП влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского.
По информации "Страны" также в кулуарах обсуждались возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно.
"Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточняла "Страна", намекая, что и его постигнет участь увольнения.
В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
Коллаж: Умеров, Буданов, Сырский
4 октября, 14:19
"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и СырскогоВласти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Forbes со ссылкой на собственные неназванные источники
Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита.
* - Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
УкраинаБанковаяКирилл БудановРустем УмеровВалерий ЗалужныйАлександр Сырский
 
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18:25Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине
18:00Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля
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