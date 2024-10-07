https://ukraina.ru/20241007/1057943085.html

Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля

Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля - 07.10.2024 Украина.ру

Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля

Власти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua

2024-10-07T18:00

2024-10-07T18:00

2024-10-07T18:00

украина

банковая

кирилл буданов

рустем умеров

валерий залужный

александр сырский

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Журналисты ссылаются на слова журналистки и члена антикоррупционного совета при Минобороны Татьяны Николаенко. Издание отмечает, что по ее информации, для Умерова пока нет замены, а вот с Будановым* ситуация сложнее: на Банковой ожидают, что просто так он не сдастся.Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.Издание также отмечало, что между Будановым* и Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе ОП влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского.По информации "Страны" также в кулуарах обсуждались возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно."Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточняла "Страна", намекая, что и его постигнет участь увольнения.В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита.* - Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20241004/1057891530.html

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украина, банковая, кирилл буданов, рустем умеров, валерий залужный, александр сырский