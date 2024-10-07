Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия начала идти сверху вниз, чтобы прижать ВСУ к Курахово с севера - 07.10.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия начала идти сверху вниз, чтобы прижать ВСУ к Курахово с севера
Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия начала идти сверху вниз, чтобы прижать ВСУ к Курахово с севера - 07.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия начала идти сверху вниз, чтобы прижать ВСУ к Курахово с севера
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-10-07T17:41
2024-10-07T17:41
эксклюзив
россия
курахово
вооруженные силы украины
спецоперация
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Российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. Так вот сейчас наше продвижение рывком уже произошло. Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово.В чем тут сложности?Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво).В 20х числах сентября нам удалось продвинуться вдоль железной дороги, взять важный населенный пункт Острое и подойти к самому Кураховскому водохранилищу. Но это тупик. Острое с двух сторон окружено речками и находится в низине. Развить наступление оттуда будет тяжело. То есть Курахово все равно находится в тылу.С севера у нас дела идут получше. Курахово находится в низине, а сверху – донецкий кряж. Получается, что наша северная клешня спускается сверху вниз. В частности, мы умело и быстро взяли Украинский, который тоже стоит на возвышенности и больше Угледара. Населенные пункты Горняк, Кураховка и Александрополь тоже находятся на высоте. То есть чтобы подойти к Курахово с севера, нужно пройти эту возвышенность и спуститься к водохранилищу. А это тяжелая застройка, потому что нам приходится идти шесть километров плотно застроенной местности. Тот же Горняк – это поселок, где много панельных двух-, трех- и пятиэтажек.Еще севернее у нас был большой Невельский карман, который образовался из-за того, что там нет плотной застройки. Этот район как раз находится между "Центром" и "Востоком". Там еще было присутствие противника, потому что логистика шла из Желанного Второго, которое мы на днях взяли. Весь этот карман остался без снабжения, и украинцы пешком оттуда ушли. Сообщений о крупных боях там не было. Скоро он заполнится.И чтобы обеспечить такой же результат в отношении следующего кармана (Горняк, Кураховка и Александрополь), ему тоже нужно перерезать логистику. А для этого нужно взять все эти населенные пункты. Это задача очень тяжелая.Теперь насчет нашей машины штурмов. Она прекрасно сработала в Угледаре. И тот же самый подход демонстрирует "Центр" на Покровском направлении. Если не получается взять город сходу, его обкладывают с двух сторон и берут под огневой контроль логистику, пока украинский бастион не превратится в слабое место.Полтора года назад мы пытались использовать эту тактику под Бахмутом, но это вылилось в многомесячные бои. Во-первых, у нас еще не были отработаны штурмовые действия. Во-вторых, у нас еще не было корректируемых авиабомб, более точного использования артиллерии и fpv-дронов. И сейчас эта связка (преимущество в артиллерии/авиации, паритет по дронам и отработанные действия малых штурмовых групп) приводит к тому, что взятие населенных пунктов на 10-15 тысяч человек населения стали системой.К чему я это говорю?Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга.Если мы займем северный берег водохранилища, мы возьмем под огневой контроль сам город и дорогу в него. Плюс, через это водохранилище есть мост. Он функционировал до последнего времени. Только в конце сентября были сообщения, что мост поврежден. Значит, нужно или разрушить этот мост, либо перерезать дорогу, которая ведет от этого моста в Новоселидовку и по северном берегу в тыл. Это долгая работа.
https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html
https://ukraina.ru/20241004/1057875045.html
россия
курахово
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, курахово, вооруженные силы украины, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Курахово, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия начала идти сверху вниз, чтобы прижать ВСУ к Курахово с севера

17:41 07.10.2024
 
© Украина.руСергей Полетаев (СВО)
Сергей Полетаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. Так вот сейчас наше продвижение рывком уже произошло. Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово.
В чем тут сложности?
Сергей Полетаев интервью
2 ноября 2023, 21:10
Сергей Полетаев: кто онИнформационный аналитик, публицист
Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво).
В 20х числах сентября нам удалось продвинуться вдоль железной дороги, взять важный населенный пункт Острое и подойти к самому Кураховскому водохранилищу. Но это тупик. Острое с двух сторон окружено речками и находится в низине. Развить наступление оттуда будет тяжело. То есть Курахово все равно находится в тылу.
С севера у нас дела идут получше. Курахово находится в низине, а сверху – донецкий кряж. Получается, что наша северная клешня спускается сверху вниз. В частности, мы умело и быстро взяли Украинский, который тоже стоит на возвышенности и больше Угледара. Населенные пункты Горняк, Кураховка и Александрополь тоже находятся на высоте. То есть чтобы подойти к Курахово с севера, нужно пройти эту возвышенность и спуститься к водохранилищу. А это тяжелая застройка, потому что нам приходится идти шесть километров плотно застроенной местности. Тот же Горняк – это поселок, где много панельных двух-, трех- и пятиэтажек.
Еще севернее у нас был большой Невельский карман, который образовался из-за того, что там нет плотной застройки. Этот район как раз находится между "Центром" и "Востоком". Там еще было присутствие противника, потому что логистика шла из Желанного Второго, которое мы на днях взяли. Весь этот карман остался без снабжения, и украинцы пешком оттуда ушли. Сообщений о крупных боях там не было. Скоро он заполнится.
И чтобы обеспечить такой же результат в отношении следующего кармана (Горняк, Кураховка и Александрополь), ему тоже нужно перерезать логистику. А для этого нужно взять все эти населенные пункты. Это задача очень тяжелая.
Теперь насчет нашей машины штурмов. Она прекрасно сработала в Угледаре. И тот же самый подход демонстрирует "Центр" на Покровском направлении. Если не получается взять город сходу, его обкладывают с двух сторон и берут под огневой контроль логистику, пока украинский бастион не превратится в слабое место.
Полтора года назад мы пытались использовать эту тактику под Бахмутом, но это вылилось в многомесячные бои. Во-первых, у нас еще не были отработаны штурмовые действия. Во-вторых, у нас еще не было корректируемых авиабомб, более точного использования артиллерии и fpv-дронов. И сейчас эта связка (преимущество в артиллерии/авиации, паритет по дронам и отработанные действия малых штурмовых групп) приводит к тому, что взятие населенных пунктов на 10-15 тысяч человек населения стали системой.
К чему я это говорю?
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга.
Если мы займем северный берег водохранилища, мы возьмем под огневой контроль сам город и дорогу в него. Плюс, через это водохранилище есть мост. Он функционировал до последнего времени. Только в конце сентября были сообщения, что мост поврежден. Значит, нужно или разрушить этот мост, либо перерезать дорогу, которая ведет от этого моста в Новоселидовку и по северном берегу в тыл. Это долгая работа.
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Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
4 октября, 05:18
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовится сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и ЦукуриноЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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