Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку" - 02.08.2023 Украина.ру
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Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"
Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку" - 02.08.2023 Украина.ру
Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"
Российские войска сковывают Харьковскую группировку противника и вынуждают снимать войска с обороны Харькова и перебрасывать их на юг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-02T04:00
2023-08-02T04:00
новости
всу
запорожье
купянск
харьков
наступление
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На Луганском направлении Российские ВС заняли железнодорожную станцию Молчаново, которую ВСУ использовала для снабжения между Двуречной и Купянском. В целом на этом направлении наметилось продвижение и ВС РФ смогли вклиниться в оборону противника на несколько километров, рассказал эксперт.Российские войска сковывают Харьковскую группировку ВСУ и вынуждают снимать войска с обороны Харькова и перебрасывать их на юг. Таким образом ВСУ вынуждены и метаться и действовать "врастопырку", добавил Баранец.Трудно прогнозировать, как будут разворачиваться события вокруг Харькова. Это дело будущих дней, а пока у ВС РФ много работы на юге. От того, чем закончится схватка с Запорожской группировкой ВСУ, будет зависеть расстановка на фронте в августе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048383580.html
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новости, всу, запорожье, купянск, харьков, наступление
Новости, ВСУ, Запорожье, Купянск, Харьков, наступление

Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"

04:00 02.08.2023
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Российские войска сковывают Харьковскую группировку противника и вынуждают снимать войска с обороны Харькова и перебрасывать их на юг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
На Луганском направлении Российские ВС заняли железнодорожную станцию Молчаново, которую ВСУ использовала для снабжения между Двуречной и Купянском. В целом на этом направлении наметилось продвижение и ВС РФ смогли вклиниться в оборону противника на несколько километров, рассказал эксперт.
Российские войска сковывают Харьковскую группировку ВСУ и вынуждают снимать войска с обороны Харькова и перебрасывать их на юг. Таким образом ВСУ вынуждены и метаться и действовать "врастопырку", добавил Баранец.
"Они не знают, куда бросать резервы. То ли на бросать их на оборону Купянска, то ли бросать усиливать давление на юг. Это правильная фишка. Но она будет вдвойне правильной только тогда, когда мы ее выполним", - подчеркнул эксперт.
Трудно прогнозировать, как будут разворачиваться события вокруг Харькова. Это дело будущих дней, а пока у ВС РФ много работы на юге. От того, чем закончится схватка с Запорожской группировкой ВСУ, будет зависеть расстановка на фронте в августе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ВСУ гаубица Д30 - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Вчера, 06:00
"У них нет резервов". Полковник Баранец о том, где ВСУ собрали силы для решающего удараСамые яростные и ожесточенные бои сегодня идут на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
НовостиВСУЗапорожьеКупянскХарьковнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ
06:15"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков
06:00Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы
05:45Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском
05:15Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове
05:00Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ
04:45Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
04:30Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
04:15"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники"
04:00Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"
19:30Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
19:05Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа
19:00Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы"
18:17Фархад Ибрагимов: Саудовская Аравия взялась за "формулу мира" Зеленского и нарушила правила игры
18:00Как строили памятник русской славы на поле Кагульской битвы
17:47Иван Скориков: России пора стать непредсказуемой для Киева и его союзников на Западе
17:46Украина атакует с моря, "формула Зеленского" в Саудовской Аравии. О чём говорили эксперты 1 августа
17:24В Туле осудили вандала, который пакостил во имя ВСУ
16:45Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео
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