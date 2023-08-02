Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"

"У них нет резервов". Полковник Баранец о том, где ВСУ собрали силы для решающего удара

Самые яростные и ожесточенные бои сегодня идут на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец