Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Российские войска сковывают Харьковскую группировку противника и вынуждают снимать войска с обороны Харькова и перебрасывать их на юг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
На Луганском направлении Российские ВС заняли железнодорожную станцию Молчаново, которую ВСУ использовала для снабжения между Двуречной и Купянском. В целом на этом направлении наметилось продвижение и ВС РФ смогли вклиниться в оборону противника на несколько километров, рассказал эксперт.
Российские войска сковывают Харьковскую группировку ВСУ и вынуждают снимать войска с обороны Харькова и перебрасывать их на юг. Таким образом ВСУ вынуждены и метаться и действовать "врастопырку", добавил Баранец.
"Они не знают, куда бросать резервы. То ли на бросать их на оборону Купянска, то ли бросать усиливать давление на юг. Это правильная фишка. Но она будет вдвойне правильной только тогда, когда мы ее выполним", - подчеркнул эксперт.
Трудно прогнозировать, как будут разворачиваться события вокруг Харькова. Это дело будущих дней, а пока у ВС РФ много работы на юге. От того, чем закончится схватка с Запорожской группировкой ВСУ, будет зависеть расстановка на фронте в августе, заключил собеседник издания.
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Вчера, 06:00"У них нет резервов". Полковник Баранец о том, где ВСУ собрали силы для решающего удараСамые яростные и ожесточенные бои сегодня идут на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец