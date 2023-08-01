https://ukraina.ru/20230801/1048395722.html

Magyar Nemzet: сила российской армии в том, что она саму себя снабжает оружием

Magyar Nemzet: сила российской армии в том, что она саму себя снабжает оружием - 01.08.2023 Украина.ру

Magyar Nemzet: сила российской армии в том, что она саму себя снабжает оружием

Издание считает, что русские могут добиться значительного превосходств благодаря авиации и перейти в наступление

2023-08-01T11:57

2023-08-01T11:57

2023-08-01T11:57

новости

контрнаступление

вс рф

всу

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Если контратака ВСУ затормозится, российская армия в течение нескольких дней или недель легко может перехватить инициативу. Такое мнение высказал венгерскому изданию Magyar Nemzet советник по политике безопасности Йожеф Хорват.По словам эксперта, украинское наступление началось без поддержки из воздуха, что сделало солдат легкой мишенью для русской армии."Поскольку русские могут обеспечить своей армии как живую силу, так и в военную технику, при чем за счет собственного производства, они могут теперь добиться значительного превосходства. Американские источники уже подтвердили, что русские передислоцировали сотни тысяч военнослужащих и сотни танков к северу от фронта", - отметил Хорват.По его мнению, успех контратаки ВСУ сильно осложняется тем фактом, что российская армия умеет строить профессиональные, многоступенчатые, глубинные системы обороны, к которым не могут приблизиться украинские военные – большая часть войск будет раздавлена уже в буферной зоне."В чем русские лучше разбираются, так это в управлении объединенными силовыми системами. Итак, сухопутные войска, артиллерия, военно-воздушные силы, ПВО, а также в составе военно-воздушных сил контролируют винтокрылые летательные аппараты и ракетные комплексы. Они лучше подходят для комбинированного использования. И здесь у них есть преимущество в использовании унифицированных систем вооружения, а также соответствующий опыт управления ими", - подчеркнул эксперт.Хорват полагает, что самая большая слабость украинской армии заключается именно в том, что, как на базаре, она получает различное оружие из разных стран. Но оно должно скоординировано эксплуатироваться, добавил эксперт.Как сообщало издание Украина.ру, в интервью изданию The Economist австралийский военный эксперт высказал мнение, что российская армия, готовясь к контрнаступлению ВСУ, выстроила одну из самых "сложных и смертоносных" линий обороны за последние 80 лет.

https://ukraina.ru/20230731/1048368311.html

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