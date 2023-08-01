https://ukraina.ru/20230801/1048373888.html

Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы

Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы - 01.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы

Подрыв железнодорожного полотна и станций приведет лишь к временным неприятностям и трудностям, но не нарушит поставки вооружения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-01T06:30

2023-08-01T06:30

2023-08-01T09:16

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Взорванные пути заменить намного легче, чем подорванный мост. Поэтому бессмысленно тратить ракеты и рисковать жизнями российских летчиков просто для того, чтобы бить по рельсам, рассказал эксперт.Украина - это индустриально развитое государство с хорошими дорогами. Поэтому ровнять с землей все крупные железнодорожные станции также нет смысла, ВСУ найдут другие пути объезда, добавил Полищук.Даже если Россия будет показывать по телевизору разрушенное железнодорожное полотно и какую-то уничтоженную станцию на Украине, это не нанесет врагу такой же моральный ущерб, который наносится сейчас на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230729/1048340247.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, железные дороги, станции, логистика, всу, вс рф, украина