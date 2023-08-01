Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы - 01.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы
Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы - 01.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы
Подрыв железнодорожного полотна и станций приведет лишь к временным неприятностям и трудностям, но не нарушит поставки вооружения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T06:30
2023-08-01T09:16
новости
железные дороги
станции
логистика
всу
вс рф
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Взорванные пути заменить намного легче, чем подорванный мост. Поэтому бессмысленно тратить ракеты и рисковать жизнями российских летчиков просто для того, чтобы бить по рельсам, рассказал эксперт.Украина - это индустриально развитое государство с хорошими дорогами. Поэтому ровнять с землей все крупные железнодорожные станции также нет смысла, ВСУ найдут другие пути объезда, добавил Полищук.Даже если Россия будет показывать по телевизору разрушенное железнодорожное полотно и какую-то уничтоженную станцию на Украине, это не нанесет врагу такой же моральный ущерб, который наносится сейчас на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230729/1048340247.html
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новости, железные дороги, станции, логистика, всу, вс рф, украина
Новости, железные дороги, станции, логистика, ВСУ, ВС РФ, Украина

Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы

06:30 01.08.2023 (обновлено: 09:16 01.08.2023)
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Подрыв железнодорожного полотна и станций приведет лишь к временным неприятностям и трудностям, но не нарушит поставки вооружения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Взорванные пути заменить намного легче, чем подорванный мост. Поэтому бессмысленно тратить ракеты и рисковать жизнями российских летчиков просто для того, чтобы бить по рельсам, рассказал эксперт.
Украина - это индустриально развитое государство с хорошими дорогами. Поэтому ровнять с землей все крупные железнодорожные станции также нет смысла, ВСУ найдут другие пути объезда, добавил Полищук.
"Я уверен, что эта работа отвлечет усилия наших войск от основной задачи – уничтожения живой силы и техники противника. Она выходит, мы работаем, она уничтожается. Горящие "Леопарды" поднимают моральный дух наших солдат, снижая моральный дух на Украине и на Западе", - подчеркнул историк.
Даже если Россия будет показывать по телевизору разрушенное железнодорожное полотно и какую-то уничтоженную станцию на Украине, это не нанесет врагу такой же моральный ущерб, который наносится сейчас на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
29 июля, 10:22
Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государствоЕдиный русский народ существовал на протяжении тысячи лет — и нас всегда пытались разделить, натравить друг на друга. Этому нужно положить конец, считает политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
 
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