Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы
06:30 01.08.2023 (обновлено: 09:16 01.08.2023)
© AP / Martin Meissner
© AP / Martin Meissner
Подрыв железнодорожного полотна и станций приведет лишь к временным неприятностям и трудностям, но не нарушит поставки вооружения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Взорванные пути заменить намного легче, чем подорванный мост. Поэтому бессмысленно тратить ракеты и рисковать жизнями российских летчиков просто для того, чтобы бить по рельсам, рассказал эксперт.
Украина - это индустриально развитое государство с хорошими дорогами. Поэтому ровнять с землей все крупные железнодорожные станции также нет смысла, ВСУ найдут другие пути объезда, добавил Полищук.
"Я уверен, что эта работа отвлечет усилия наших войск от основной задачи – уничтожения живой силы и техники противника. Она выходит, мы работаем, она уничтожается. Горящие "Леопарды" поднимают моральный дух наших солдат, снижая моральный дух на Украине и на Западе", - подчеркнул историк.
Даже если Россия будет показывать по телевизору разрушенное железнодорожное полотно и какую-то уничтоженную станцию на Украине, это не нанесет врагу такой же моральный ущерб, который наносится сейчас на поле боя, заключил собеседник издания.
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