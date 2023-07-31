"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу - 31.07.2023 Украина.ру
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"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу
"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу - 31.07.2023 Украина.ру
"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу
Киевский режим сосредоточился на проведении терактов в городах России на фоне неудачного контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
2023-07-31T14:45
2023-07-31T14:45
новости
россия
сергей шойгу
минобороны рф
киевский режим
контрнаступление
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Министр обороны отметил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, добавил глава военного ведомства.Шойгу отмечал, что стало очевидно, что Западная военная техника не приводит Киев к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.
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новости, россия, сергей шойгу, минобороны рф, киевский режим, контрнаступление
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, киевский режим, контрнаступление

"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу

14:45 31.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСелекторное совещание в Министерстве обороны РФ
Селекторное совещание в Министерстве обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Киевский режим сосредоточился на проведении терактов в городах России на фоне неудачного контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
"На фоне неудачного так называемого "контрнаступления" киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", - заявил Шойгу.
Министр обороны отметил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.
В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, добавил глава военного ведомства.
Шойгу отмечал, что стало очевидно, что Западная военная техника не приводит Киев к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.
Совещание руководящего состава Минобороны РФ
14:14
"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль За прошедший месяц ВСУ потеряли более 20 тысяч человек и более 2200 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
 
НовостиРоссияСергей ШойгуМинобороны РФкиевский режимконтрнаступление
 
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