https://ukraina.ru/20230731/1048377580.html

"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу

"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу - 31.07.2023 Украина.ру

"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу

Киевский режим сосредоточился на проведении терактов в городах России на фоне неудачного контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

2023-07-31T14:45

2023-07-31T14:45

2023-07-31T14:45

новости

россия

сергей шойгу

минобороны рф

киевский режим

контрнаступление

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Министр обороны отметил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, добавил глава военного ведомства.Шойгу отмечал, что стало очевидно, что Западная военная техника не приводит Киев к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.

https://ukraina.ru/20230731/1048376742.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сергей шойгу, минобороны рф, киевский режим, контрнаступление