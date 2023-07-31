https://ukraina.ru/20230731/1048377580.html
"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу
"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу - 31.07.2023 Украина.ру
"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу
Киевский режим сосредоточился на проведении терактов в городах России на фоне неудачного контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
2023-07-31T14:45
2023-07-31T14:45
2023-07-31T14:45
новости
россия
сергей шойгу
минобороны рф
киевский режим
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042502086_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_8a8ba1bdf1f682898fdab7ad9bf1ba93.jpg
Министр обороны отметил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, добавил глава военного ведомства.Шойгу отмечал, что стало очевидно, что Западная военная техника не приводит Киев к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.
https://ukraina.ru/20230731/1048376742.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042502086_0:0:2460:1845_1920x0_80_0_0_b0de2bd2577ba5c744906684ab2b7333.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей шойгу, минобороны рф, киевский режим, контрнаступление
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, киевский режим, контрнаступление
"Киевский режим сосредоточился на проведении терактов на фоне неудачного контрнаступления" – Шойгу
Киевский режим сосредоточился на проведении терактов в городах России на фоне неудачного контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу