Американский сайт The Grayzone: в теракте на Крымском мосту участвовали британские спецслужбы

Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост

Роль администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках Киева на Крымский мост была весомой. На этот раз - 17 июля - конструкцию повредили беспилотники, созданные по американской технологии. Такое заявление 27 июля на своем сайте сделал американский журналист Сеймур Херш