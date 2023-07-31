Американский сайт The Grayzone: в теракте на Крымском мосту участвовали британские спецслужбы
13:31 31.07.2023 (обновлено: 13:32 31.07.2023)
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В теракте на Крымском мосту, произошедшем 17 июля, была задействована британская группа, привлеченная для обучения украинских диверсантов. Об этом на днях написал американский сайт The Grayzone, ссылаясь на данные из секретного досье
В публикации утверждается, что речь идет о компании Prevail Partners, плотно работающей с СБУ. Именно ее сотрудники, утверждают журналисты, пообещали предоставить украинцам свой опыт и технологии для подготовки диверсий в Крыму.
"Как стало известно The Grayzone через два дня после взрыва, внештатные сотрудники британской военной разведки подготовили подробный план разрушения Керченского моста несколькими месяцами ранее. Чертежи были составлены по указанию Криса Доннелли, старшего оперативника разведки и бывшего высокопоставленного советника НАТО", - говорится в публикации.
Также в тексте статьи уточняется, что британцы пообещали научить СБУшников еще и "мониторить береговую линию и действия русских" с помощью беспилотников.
Несколько дней назад американский журналист Сеймур Херш заявил, ссылаясь на собственные неназванные источники, что в обеих атаках Киева на Крымский мост участвовала администрация президента США Джо Байдена.
Херш также отметил, что реакция от российского лидера Владимира Путина, как и стоило ожидать, последовала. Москва усилила артиллерийские атаки по военным объектам Украины и разорвала зерновое соглашение, что в итоге больно ударит по "киевскому кошельку".
27 июля, 15:44Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мостРоль администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках Киева на Крымский мост была весомой. На этот раз - 17 июля - конструкцию повредили беспилотники, созданные по американской технологии. Такое заявление 27 июля на своем сайте сделал американский журналист Сеймур Херш
После теракта 17 июля на Крымском мосту, в результате которого погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь попала в больницу, президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на теракт.
Начиная с 17 июля ВС РФ наносили удары по Одессе, Ильичевску и Николаеву. Целью атак была военная и промышленная инфраструктура, которую задействовали для подготовки терактов против России с использованием морских дронов, а также склады вооружения ВСУ и хранилища с топливом.
В пятницу, 28 июля, российская армия, по предварительным данным, нанесла удары ракетами ОТРК "Искандер" по зданию областного управления Службы безопасности Украины в Днепре (Днепропетровске).
В воскресенье, 30 июля, ВС РФ уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Нанесение ударов продолжается, их география расширяется.
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