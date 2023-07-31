Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля - 31.07.2023 Украина.ру
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Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля
Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля - 31.07.2023 Украина.ру
Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля
Стала известна дата планируемого разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинские военные наносят удары по регионам России
2023-07-31T13:10
2023-07-31T13:10
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 75 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском 4 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 275 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Александровка, Луганское, Еленовка"Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в т.ч. девочка 2006 года рождения в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Кировском районе Макеевки.На следующие сутки обстрелы продолжились. Как сообщило представительство, к полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 47 снарядов калибром 155 мм и 7 ракет РСЗО, по Калининскому и Никитовскому районам Горловки — 15 снарядом калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 8 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватой — 1 боевприпас с БПЛА, по Александровке — 3 снаряда калибром 155 мм."С самого утра под прицельным огнем украинской артиллерии центр Донецка. В 09.49 на линию "101" поступила информация о пожаре на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе города Донецка. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Оперативно прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено горение автобуса и двух легковых автомобилей. В 10.19 пожар ликвидирован. В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил о гибели от украинских обстрелов в Куйбышевском районе Донецка женщины, а также о ранении мужчины.Спустя некоторое время представительство уточнило данные по пострадавшим."По состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк, Ворошиловский район: по предварительным данным, по улице Челюскинцев, дом 49, погибли два человека. &lt;...&gt; Ранения получили еще десять человек. &lt;...&gt; Куйбышевский район: по улице Терриконной, дом 13, погибла женщина", - отмечалось в сообщении.Ещё один мужчина погиб при обстреле Горловки.Как сообщило агентство "Таврия. Новости Херсонской области", ВСУ выпустили 53 снаряда по населённым пунктам региона."ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 14; Новая Каховка — 9; Великая Лепетиха — 7;️ Кардашинка — 8; Каиры — 7; Песчановка — 8", - отмечалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка.Утром ВСУ снова обстреляли регион. В результате этого обстрела Новой Каховки мирный житель получил ранение."Удар произошёл рядом со зданием кафе "Ромашка". Вся окрестная территория охвачена огнем", — сообщил оперативный штаб Администрации Новокаховского округа.Как сообщил утром 31 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз, ночью ВСУ атаковали Трубчевский район."Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет", — отметил он.Богомаз уточнил, что повреждены окна и кровля, на месте работают оперативные службы.Губернатор другого региона России — Белгородской области — Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по региону за 30 июля."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 9 гранат. &lt;...&gt; В Борисовском районе под минометный обстрел попали окраины сёл Богун-Городок и Лозовая Рудка – зафиксировано 9 и 7 прилетов соответственно", - сообщил он.Во всех случаях обошлось без последствий.Кроме того, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Новопетровка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего произошло возгорание. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна ещё в одном частном жилом доме."В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов &lt;...&gt; В Грайворонском городском округе обстреляли окраину села Дроновка – установлено 8 прилётов.&lt;...&gt; В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Староселье и окраине села Теребрено – 9 артиллерийских снарядов, по территории между селом Колотиловка и посёлком Прилесье – 5 артиллерийских снарядов", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.Также из украинской артиллерии обстрелян посёлок Прилесье – зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи, подача электроэнергии на данный момент восстановлена."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по посёлку Красное – 8 артиллерийских снарядов, по посёлку Ленинский – 8 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных и три артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Разговор Путина и ЭрдоганаТелефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана планируется на среду, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли даты поездки Путина в Турцию в августе.Ранее в субботу в ходе общения с прессой Путин заявил, что телефонный разговор с Эрдоганом состоится в среду. 25 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков допускал, что предметом разговора лидеров станет зерновая сделка."Перспектива (визита Путина в Турцию - Ред.) имеется, и то, что в ходе визита или в ходе предстоящих контактов по телефону - они часто общаются по телефону - будут затронуты вопросы, касающиеся зерновой сделки, то мне кажется, это вполне естественно", - указывал он.До этого президент Турции заявлял, что надеется на встречу со своим российским коллегой в августе.
https://ukraina.ru/20230731/1048363780.html
https://ukraina.ru/20230728/1048343535.html
https://ukraina.ru/20230728/1048330613.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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96
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452
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля

13:10 31.07.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стала известна дата планируемого разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинские военные наносят удары по регионам России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 75 ударов по этому региону России.
"На донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском 4 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 275 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Александровка, Луганское, Еленовка
"Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в т.ч. девочка 2006 года рождения в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Кировском районе Макеевки.
На следующие сутки обстрелы продолжились. Как сообщило представительство, к полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 47 снарядов калибром 155 мм и 7 ракет РСЗО, по Калининскому и Никитовскому районам Горловки — 15 снарядом калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 8 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватой — 1 боевприпас с БПЛА, по Александровке — 3 снаряда калибром 155 мм.
бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
09:45
Встреча в Саудовской Аравии, в ожидании прорыва. Главное на Украине на утро 31 июляГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил встречу в Саудовской Аравии и переговоры с США по гарантиям безопасности. Командующий украинской Нацгвардии Александр Пивненко рассказал о том, стоит ли ожидать прорыва ВСУ на южном направлении
"С самого утра под прицельным огнем украинской артиллерии центр Донецка. В 09.49 на линию "101" поступила информация о пожаре на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе города Донецка. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Оперативно прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено горение автобуса и двух легковых автомобилей. В 10.19 пожар ликвидирован. В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Позже он сообщил о гибели от украинских обстрелов в Куйбышевском районе Донецка женщины, а также о ранении мужчины.
Спустя некоторое время представительство уточнило данные по пострадавшим.
"По состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк, Ворошиловский район: по предварительным данным, по улице Челюскинцев, дом 49, погибли два человека. <...> Ранения получили еще десять человек. <...> Куйбышевский район: по улице Терриконной, дом 13, погибла женщина", - отмечалось в сообщении.
Ещё один мужчина погиб при обстреле Горловки.
Как сообщило агентство "Таврия. Новости Херсонской области", ВСУ выпустили 53 снаряда по населённым пунктам региона.
"ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 14; Новая Каховка — 9; Великая Лепетиха — 7;️ Кардашинка — 8; Каиры — 7; Песчановка — 8", - отмечалось в сообщении.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка.
Утром ВСУ снова обстреляли регион. В результате этого обстрела Новой Каховки мирный житель получил ранение.
28 июля, 18:56
Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июляСилы ПВО сбили ракету над Таганрогом: есть пострадавшие; напряженная ситуация в акватории Чёрного моря; взрыв в Доме профсоюзов в Одессе
"Удар произошёл рядом со зданием кафе "Ромашка". Вся окрестная территория охвачена огнем", — сообщил оперативный штаб Администрации Новокаховского округа.
Как сообщил утром 31 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз, ночью ВСУ атаковали Трубчевский район.
"Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет", — отметил он.
Богомаз уточнил, что повреждены окна и кровля, на месте работают оперативные службы.
Губернатор другого региона России — Белгородской области — Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по региону за 30 июля.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 9 гранат. <...> В Борисовском районе под минометный обстрел попали окраины сёл Богун-Городок и Лозовая Рудка – зафиксировано 9 и 7 прилетов соответственно", - сообщил он.
Во всех случаях обошлось без последствий.
Кроме того, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Новопетровка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего произошло возгорание. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна ещё в одном частном жилом доме.
"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов <...> В Грайворонском городском округе обстреляли окраину села Дроновка – установлено 8 прилётов.<...> В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Староселье и окраине села Теребрено – 9 артиллерийских снарядов, по территории между селом Колотиловка и посёлком Прилесье – 5 артиллерийских снарядов", - указывалось в сводке.
Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.
Также из украинской артиллерии обстрелян посёлок Прилесье – зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи, подача электроэнергии на данный момент восстановлена.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по посёлку Красное – 8 артиллерийских снарядов, по посёлку Ленинский – 8 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных и три артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 14:17
"Колоссальные безвозвратные потери". Главное на Украине на 14:00 28 июля
Разговор Путина и Эрдогана
Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана планируется на среду, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли даты поездки Путина в Турцию в августе.
Ранее в субботу в ходе общения с прессой Путин заявил, что телефонный разговор с Эрдоганом состоится в среду. 25 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков допускал, что предметом разговора лидеров станет зерновая сделка.
"Перспектива (визита Путина в Турцию - Ред.) имеется, и то, что в ходе визита или в ходе предстоящих контактов по телефону - они часто общаются по телефону - будут затронуты вопросы, касающиеся зерновой сделки, то мне кажется, это вполне естественно", - указывал он.
До этого президент Турции заявлял, что надеется на встречу со своим российским коллегой в августе.
 
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Заголовок открываемого материала
13:10Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля
13:07Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией
12:53Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
12:36"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД
12:27The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет
12:26Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
12:24В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа
12:21Украинка поехала в Польшу работать кухаркой, а попала в трудовое рабство
12:10Украинский скульптор настаивает на сохранении советского герба на "Родине-матери" в Киеве
12:09В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин
12:08ОАК вернула Минобороны РФ модернизированные истребители МиГ-31
11:57Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада
10:57В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами
10:55Это провал. Пугачева и Вайкуле в Юрмале
10:37В Харькове в результате ночных обстрелов загорелось здание склада
10:37Запад вновь шантажирует войной. На этот раз по новой формуле к военным присоединятся дипломаты
10:36Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев
10:21Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди
10:05Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское— Пушилин
10:03В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*
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