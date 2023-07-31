https://ukraina.ru/20230731/1048372314.html

Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля

Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля - 31.07.2023 Украина.ру

Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля

Стала известна дата планируемого разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинские военные наносят удары по регионам России

2023-07-31T13:10

2023-07-31T13:10

2023-07-31T13:10

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 75 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском 4 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 275 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Александровка, Луганское, Еленовка"Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в т.ч. девочка 2006 года рождения в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Кировском районе Макеевки.На следующие сутки обстрелы продолжились. Как сообщило представительство, к полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 47 снарядов калибром 155 мм и 7 ракет РСЗО, по Калининскому и Никитовскому районам Горловки — 15 снарядом калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 8 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватой — 1 боевприпас с БПЛА, по Александровке — 3 снаряда калибром 155 мм."С самого утра под прицельным огнем украинской артиллерии центр Донецка. В 09.49 на линию "101" поступила информация о пожаре на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе города Донецка. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Оперативно прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено горение автобуса и двух легковых автомобилей. В 10.19 пожар ликвидирован. В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил о гибели от украинских обстрелов в Куйбышевском районе Донецка женщины, а также о ранении мужчины.Спустя некоторое время представительство уточнило данные по пострадавшим."По состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк, Ворошиловский район: по предварительным данным, по улице Челюскинцев, дом 49, погибли два человека. <...> Ранения получили еще десять человек. <...> Куйбышевский район: по улице Терриконной, дом 13, погибла женщина", - отмечалось в сообщении.Ещё один мужчина погиб при обстреле Горловки.Как сообщило агентство "Таврия. Новости Херсонской области", ВСУ выпустили 53 снаряда по населённым пунктам региона."ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 14; Новая Каховка — 9; Великая Лепетиха — 7;️ Кардашинка — 8; Каиры — 7; Песчановка — 8", - отмечалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка.Утром ВСУ снова обстреляли регион. В результате этого обстрела Новой Каховки мирный житель получил ранение."Удар произошёл рядом со зданием кафе "Ромашка". Вся окрестная территория охвачена огнем", — сообщил оперативный штаб Администрации Новокаховского округа.Как сообщил утром 31 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз, ночью ВСУ атаковали Трубчевский район."Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет", — отметил он.Богомаз уточнил, что повреждены окна и кровля, на месте работают оперативные службы.Губернатор другого региона России — Белгородской области — Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по региону за 30 июля."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 9 гранат. <...> В Борисовском районе под минометный обстрел попали окраины сёл Богун-Городок и Лозовая Рудка – зафиксировано 9 и 7 прилетов соответственно", - сообщил он.Во всех случаях обошлось без последствий.Кроме того, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Новопетровка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего произошло возгорание. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна ещё в одном частном жилом доме."В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов <...> В Грайворонском городском округе обстреляли окраину села Дроновка – установлено 8 прилётов.<...> В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Староселье и окраине села Теребрено – 9 артиллерийских снарядов, по территории между селом Колотиловка и посёлком Прилесье – 5 артиллерийских снарядов", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.Также из украинской артиллерии обстрелян посёлок Прилесье – зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи, подача электроэнергии на данный момент восстановлена."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по посёлку Красное – 8 артиллерийских снарядов, по посёлку Ленинский – 8 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных и три артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Разговор Путина и ЭрдоганаТелефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана планируется на среду, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли даты поездки Путина в Турцию в августе.Ранее в субботу в ходе общения с прессой Путин заявил, что телефонный разговор с Эрдоганом состоится в среду. 25 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков допускал, что предметом разговора лидеров станет зерновая сделка."Перспектива (визита Путина в Турцию - Ред.) имеется, и то, что в ходе визита или в ходе предстоящих контактов по телефону - они часто общаются по телефону - будут затронуты вопросы, касающиеся зерновой сделки, то мне кажется, это вполне естественно", - указывал он.До этого президент Турции заявлял, что надеется на встречу со своим российским коллегой в августе.

https://ukraina.ru/20230731/1048363780.html

https://ukraina.ru/20230728/1048343535.html

https://ukraina.ru/20230728/1048330613.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив