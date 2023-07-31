https://ukraina.ru/20230731/1048368311.html

The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет

The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет - 31.07.2023 Украина.ру

The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет

Прорвать такую оборону могут только чрезвычайно опытные войска

2023-07-31T12:27

2023-07-31T12:27

2023-07-31T12:27

новости

контрнаступление

вс рф

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Готовясь к контрнаступлению ВСУ, российская армия выстроила одну из самых "сложных и смертоносных" линий обороны за последние 80 лет. Такое мнение высказал изданию The Economist австралийский генерал в отставке Мик Райан 31 июля."Эта конструкция предназначена для того, чтобы разбить или замедлить работу даже самых компетентных общевойсковых групп и лишить из материально-технической поддержки.По его мнению, в таких условиях невероятно сложно сделать то, что пытаются сделать ВСУ на южном фронте - продвинуться на юг к Мелитополю и порту Бердянск, разделить российские силы на две части и разрушить Крымский мост.Прорыв так хорошо подготовленной линии обороны требует от военных оперативных навыков высочайшего уровня, а это то, чем украинцы пока не обладают, полагает Райан.Как сообщало издание Украина.ру, Киев считает, что поставки современных истребителей F-16 могли бы повернуть ход контрнаступления ВСУ, так как это значило бы для русских потерю преимущества в воздухе. Однако Вашингтон все еще не дал согласие на поставки F-16 на Украину.

https://ukraina.ru/20230728/1048308260.html

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новости, контрнаступление, вс рф