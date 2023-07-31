The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет - 31.07.2023 Украина.ру
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The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет
The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет - 31.07.2023 Украина.ру
The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет
Прорвать такую оборону могут только чрезвычайно опытные войска
2023-07-31T12:27
2023-07-31T12:27
новости
контрнаступление
вс рф
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Готовясь к контрнаступлению ВСУ, российская армия выстроила одну из самых "сложных и смертоносных" линий обороны за последние 80 лет. Такое мнение высказал изданию The Economist австралийский генерал в отставке Мик Райан 31 июля."Эта конструкция предназначена для того, чтобы разбить или замедлить работу даже самых компетентных общевойсковых групп и лишить из материально-технической поддержки.По его мнению, в таких условиях невероятно сложно сделать то, что пытаются сделать ВСУ на южном фронте - продвинуться на юг к Мелитополю и порту Бердянск, разделить российские силы на две части и разрушить Крымский мост.Прорыв так хорошо подготовленной линии обороны требует от военных оперативных навыков высочайшего уровня, а это то, чем украинцы пока не обладают, полагает Райан.Как сообщало издание Украина.ру, Киев считает, что поставки современных истребителей F-16 могли бы повернуть ход контрнаступления ВСУ, так как это значило бы для русских потерю преимущества в воздухе. Однако Вашингтон все еще не дал согласие на поставки F-16 на Украину.
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новости, контрнаступление, вс рф
Новости, контрнаступление, ВС РФ

The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет

12:27 31.07.2023
 
© РИА Новости . Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВоенно-историческая реконструкция "Сталинград на верхнем Дону"
Военно-историческая реконструкция Сталинград на верхнем Дону - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Ульяна Соловьева
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Прорвать такую оборону могут только чрезвычайно опытные войска
Готовясь к контрнаступлению ВСУ, российская армия выстроила одну из самых "сложных и смертоносных" линий обороны за последние 80 лет. Такое мнение высказал изданию The Economist австралийский генерал в отставке Мик Райан 31 июля.
"Эта конструкция предназначена для того, чтобы разбить или замедлить работу даже самых компетентных общевойсковых групп и лишить из материально-технической поддержки.
По его мнению, в таких условиях невероятно сложно сделать то, что пытаются сделать ВСУ на южном фронте - продвинуться на юг к Мелитополю и порту Бердянск, разделить российские силы на две части и разрушить Крымский мост.
Прорыв так хорошо подготовленной линии обороны требует от военных оперативных навыков высочайшего уровня, а это то, чем украинцы пока не обладают, полагает Райан.
Как сообщало издание Украина.ру, Киев считает, что поставки современных истребителей F-16 могли бы повернуть ход контрнаступления ВСУ, так как это значило бы для русских потерю преимущества в воздухе. Однако Вашингтон все еще не дал согласие на поставки F-16 на Украину.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 06:45
Военкор Медведев: мы пойдём в наступление, когда ВСУ сами убьются о российскую оборонуОсновным направлением удара российских войск будет то, где украинская группировка понесет максимальные потери. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
 
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