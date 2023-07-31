Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди - 31.07.2023 Украина.ру
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Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди
Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди - 31.07.2023 Украина.ру
Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди
Мэр Донецка Алексей Кулемзин 31 июля сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела центра города загорелся маршрутный автобус и легковые машины
2023-07-31T10:21
2023-07-31T10:21
новости
донецк
новые регионы
автобус
машины
пострадавшие
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"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин.Ранее мэр сообщил, что в понедельник утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. По его словам, прилеты снарядов были возле Дворца бракосочетаний.
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новости, донецк, новые регионы, автобус, машины, пострадавшие
Новости, Донецк, Новые регионы, автобус, машины, пострадавшие

Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди

10:21 31.07.2023
 
© Jason Bolonski / flickr
© Jason Bolonski / flickr
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин 31 июля сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела центра города загорелся маршрутный автобус и легковые машины
"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин.
Ранее мэр сообщил, что в понедельник утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. По его словам, прилеты снарядов были возле Дворца бракосочетаний.
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