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Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди

Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди - 31.07.2023 Украина.ру

Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 31 июля сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела центра города загорелся маршрутный автобус и легковые машины

2023-07-31T10:21

2023-07-31T10:21

2023-07-31T10:21

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"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин.Ранее мэр сообщил, что в понедельник утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. По его словам, прилеты снарядов были возле Дворца бракосочетаний.

https://ukraina.ru/20230730/1048354366.html

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новости, донецк, новые регионы, автобус, машины, пострадавшие