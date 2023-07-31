https://ukraina.ru/20230731/1048363780.html

Встреча в Саудовской Аравии, в ожидании прорыва. Главное на Украине на утро 31 июля

Встреча в Саудовской Аравии, в ожидании прорыва. Главное на Украине на утро 31 июля - 31.07.2023 Украина.ру

Встреча в Саудовской Аравии, в ожидании прорыва. Главное на Украине на утро 31 июля

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил встречу в Саудовской Аравии и переговоры с США по гарантиям безопасности. Командующий украинской Нацгвардии Александр Пивненко рассказал о том, стоит ли ожидать прорыва ВСУ на южном направлении

2023-07-31T09:45

2023-07-31T09:45

2023-07-31T12:46

эксклюзив

хроники

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О том, что в Саудовской Аравии пройдёт посвящённая Украине встреча, ранее сообщали западные СМИ. Так, по данным The Wall Street Journal, мероприятие должно состояться 5 и 6 августа. Туда пригласили чиновников из 30 государств: стран ЕС, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.«Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится в Саудовской Аравии <...> В ходе встречи, над подготовкой которой работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах "формулы мира", внедрение которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», — сообщил Ермак вечером 30 июля в своём телеграм-канале.По его словам, каждый пункт украинской «формулы мира» обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями уже более 50 стран мира практически на еженедельной основе.При этом Ермак настоял, что именно украинский план и должен быть взят за основу.«Для реализации "формулы мира" Владимира Зеленского мы используем трёхфазную структуру. Первая фаза — это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы мира. Вторая фаза — Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана. Третьей фазой согласования "формулы мира" станет учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года», — раскрыл он механизм переговоровКроме того, он подчеркнул, что Украина привлекает «страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга».Позже в этот же день Ермак сообщил о переговорах с США по гарантиям безопасности для Украины.«Украина начнёт переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления в Украину членства в НАТО, что является самой надёжной гарантией безопасности», — отметил Ермак.По его словам, пока на Украине продолжаются боевые действия, страна не может присоединиться к НАТО, но должна заручиться надёжными гарантиями на переходный период.«Итогом работы международной рабочей группы, которую возглавляю вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном, уже стала совместная декларация, принятая руководителями государств "Большой семёрки" и Украины в Вильнюсе. К этой декларации уже присоединилось более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства. С участниками декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности. Сейчас мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнёров», — рассказал Ермак.По его словам, гарантии безопасности для Украины будут представлять собой «конкретные и долговременные обязательства», которые обеспечат способность Украины побеждать и сдерживать Россию в будущем.«Это будут чётко описанные форматы и механизмы поддержки. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях», — подчеркнул Ермак.В то же время, в министерстве иностранных дел России сообщили, что Украина отвергает все идеи посредничества. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.По его словам, Россия ценит «стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса».Как рассказал Полищук, «с такими инициативами уже выступили около 20 государств и объединений, включая, прежде всего, Китай, Бразилию и, конечно же, африканские страны».«Многие выдвинули предложения гуманитарного характера. Мы видим искреннее желание этих стран внести вклад в достижение справедливого и устойчивого мира <...> Хорошо, что наши партнёры хотят разобраться в сути нынешних проблем, понять глубинные причины, которые к ним привели. Причины событий, которые долгие годы подтачивали архитектуру европейской и глобальной безопасности», — отметил Полищук.По его словам, «излишне говорить, что они кроются в безответственном и эгоистичном поведении стран НАТО, их вековой колониальной привычке жить за чужой счет и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других суверенных государств, включая Россию».«В предложениях стран Глобального Юга много рациональных положений, которые мы поддерживаем. В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности "холодной войны", недопустимость односторонних санкций, императив неделимости безопасности <...> Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского», — рассказал Полищук.Он уверен, что украинцы «хотят одурачить своих партнёров и втянуть их в нечистоплотную аферу».«К счастью, в странах Глобального Юга много искушенных политиков, которые не поддаются на такую форму мошенничества международного уровня», — подчеркнул дипломат.Полищук сообщил, что Россия будет продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнёрами.В ожидании прорываОтвечая на вопрос журналистов «Украинской правды» о наступлении Украины, командующий Нацгвардии Александр Пивненко предостерёг от завышенных ожиданий.«Я не понимаю просто, какого результата вы ожидаете? Чтобы мы за один раз дошли до Крыма?» — спросил он журналистов.По его словам, любое продвижение украинских военных, в том числе и бойцов Нацгвардии, уже результат.«Если мы идём вперед, это уже результат.То есть все же вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, да не бывает. Для нас каждый метр — это уже результат. Мы идём, идём. Увидите, придёт время, что мы на каком-то направлении совершим прорыв. И не факт, что это будет там, где кто думает. Мы найдём лазейку и зайдем, и будет нормально. И они лишатся многих наших территорий», — заявил Пивненко.В то же время он признал, что украинским военным приходится непросто.«Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия — большая страна с большими ресурсами», — отметил он.При этом, указал командующий Нацгвардии, у украинских военных нет выхода и они должны дойти до границ 1991 года.«На это нужно время», — подытожил он.Тем временем ВС РФ продолжают отбивать атаки украинских военных. Как сообщил утром 31 июля начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов, подразделения группировки помешали украинским военным закрепиться на севере села Старомайорское в ДНР.«На Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несёт потери, несколько боевиков взяты в плен», — сообщил он.Кроме того, как добавил представитель Минобороны РФ, на Запорожском направлении ВСУ дважды попробовали провести разведку боем в районах Приютного и Работино, но вынуждены были отступить с потерями.

https://ukraina.ru/20230728/1048343535.html

https://ukraina.ru/20230728/1048330613.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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