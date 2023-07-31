Утро в Кривом Роге началось со взрывов — мэр - 31.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230731/1048362190.html
Утро в Кривом Роге началось со взрывов — мэр
Утро в Кривом Роге началось со взрывов — мэр - 31.07.2023 Украина.ру
Утро в Кривом Роге началось со взрывов — мэр
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил 31 июля мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале
2023-07-31T09:53
2023-07-31T09:53
новости
взрыв
кривой рог
мэр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048364336_0:199:2730:1735_1920x0_80_0_0_27bd31dfb2a962e098833af3e4bcb75c.jpg.webp
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.
https://ukraina.ru/20230728/1048329147.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048364336_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7c74fc95b1d665217d73bf965cbcc04e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, взрыв, кривой рог, мэр, украина
Новости, взрыв, Кривой Рог, мэр, Украина

Утро в Кривом Роге началось со взрывов — мэр

09:53 31.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Андрей Храбрый
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© commons.wikimedia.org / Андрей Храбрый
Читать в
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил 31 июля мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 13:17
Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция В Одесском Доме профсоюзов 28 июля произошел взрыв. Об этом сообщила в соцсетях местная полиция
 
НовостивзрывКривой РогмэрУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля
13:07Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией
12:53Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
12:36"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД
12:27The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет
12:26Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
12:24В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа
12:21Украинка поехала в Польшу работать кухаркой, а попала в трудовое рабство
12:10Украинский скульптор настаивает на сохранении советского герба на "Родине-матери" в Киеве
12:09В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин
12:08ОАК вернула Минобороны РФ модернизированные истребители МиГ-31
11:57Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада
10:57В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами
10:55Это провал. Пугачева и Вайкуле в Юрмале
10:37В Харькове в результате ночных обстрелов загорелось здание склада
10:37Запад вновь шантажирует войной. На этот раз по новой формуле к военным присоединятся дипломаты
10:36Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев
10:21Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди
10:05Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское— Пушилин
10:03В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*
Лента новостейМолния