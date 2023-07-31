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Утро в Кривом Роге началось со взрывов — мэр

Утро в Кривом Роге началось со взрывов — мэр - 31.07.2023 Украина.ру

Утро в Кривом Роге началось со взрывов — мэр

Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил 31 июля мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале

2023-07-31T09:53

2023-07-31T09:53

2023-07-31T09:53

новости

взрыв

кривой рог

мэр

украина

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"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.

https://ukraina.ru/20230728/1048329147.html

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новости, взрыв, кривой рог, мэр, украина