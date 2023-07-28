https://ukraina.ru/20230728/1048318056.html

"Бабушка приедет", не сомневайтесь! Почему мэр Львова боится могилы русского разведчика Кузнецова

"Бабушка приедет", не сомневайтесь! Почему мэр Львова боится могилы русского разведчика Кузнецова - 28.07.2023 Украина.ру

"Бабушка приедет", не сомневайтесь! Почему мэр Львова боится могилы русского разведчика Кузнецова

Говорят, что войну можно считать законченной тогда, когда будет похоронен с почестями ее последний солдат. А что говорить про тех, кто восемьдесят лет спустя, наоборот хочет выкопать из могилы прах похороненных и продать его? Или обменять на что-нибудь материальное, с выгодой?

2023-07-28T05:07

2023-07-28T05:07

2023-07-28T05:07

эксклюзив

николай кузнецов

украина

оун-упа

великая отечественная война

садовой

львов

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Мэр Львова торгует могиламиМэр города Львова интеллигентный с виду человек (в очках, с умным лицом явно не дебил) Андрей Садовый, хитро щурясь из-за этих самых очков, отказывается отдавать родственникам прах Героя Советского союза Николая Кузнецова. Несмотря на решение украинского суда!Удивительное дело, что суд на Украине принял решение в пользу родственников Кузнецова. Всё-таки, видимо, есть вещи, которые боятся нарушать даже некоторые судьи украинских судов.Могилу советского разведчика уже неоднократно оскверняли. Недавно кто-то хотел её раскопать и украсть прах. Но сама власть сторожит. Могила Кузнецова - большая ценность для нынешней власти Львова.Садовый решил поторговать могилами? Ну конечно! Разве может "оранжевый патриот" что-то отдать просто так?Вам нужен прах вашего родного человека? А мы вам не отдадим, нет. Что бы потребовать взамен? Размышляет Садовый. Например, "наших пленных хлопцев", говорит он. Но это просто слова, без конкретики. Он ждёт: будет что-то более выгодное для него."Патриотический" мэр просто думает: могила советского разведчика - это что-то очень ценное для России (и это правда). Надо ждать, на что обменять можно будет могилу. Просто так не отдадим, "нэма дурных", как говорят на Украине.Николай Кузнецов – "Рэмбо" Второй мировой войныКто такой Николай Кузнецов - старшему поколению не надо объяснять. Герой Советского Союза, разведчик, неуловимый истребитель как минимум одиннадцати генералов и высших военных чинов Вермахта. Человек невероятной смекалки, способностей, невероятной же смелости и отваги. По эффективности уничтожения высших офицеров противника превзошел всех известных и неизвестных диверсантов мира.В тылу врага успешно играл роль офицера Вермахта, звали его, по легенде, Пауль Зиберт.Николай Кузнецов, парень с Урала, из обычной семьи, был отчаянно смелым и обладал феноменальными способностями к языкам. Он не просто выучил немецкий, а говорил на нескольких диалектах немецкого языка.Выучил он их, работая на "Уралмаше", просто по учебникам того времени.Когда в начале войны его решили протестировать, одели в форму немецкого офицера и посадили к пленным немецким солдатам в Красногорский лагерь для немецких офицеров, те впоследствии не могли поверить, что они разговаривали не с чистокровным немцем. Берлинцем, судя по произношению?Отважные дерзкие операции, совершал Кузнецов в тылу немецких войск. Именно он раздобыл документы о том, что около Винницы строится логово фюрера "Вервольф".Первым он сумел добыть информацию о подготовке операции "Длинный прыжок" - речь шла о покушении на лидеров Большой тройки в Тегеране.Уничтожил не менее одиннадцати крупнейших офицеров и руководителей Вермахта, в том числе шефа правительства дистрикта Галиция Отто Бауэра и начальника его канцелярии Генриха Шнайдера.Блестящая операция Кузнецова, когда под Ровно он захватил и ликвидировал командующего Восточными армиями генерала фон Ильгена легла в основу сценария знаменитого фильма "Подвиг разведчика".А погиб Кузнецов от рук УПА, в 1944 году.Захоронить прах Кузнецова удалось только в 1960 году. Много сил и лет жизни отдал поиску места его гибели Николай Владимирович Струтинский, соратник и друг Кузнецова.И вот теперь опять - нет покоя Николаю Кузнецову. Те, кто его убил. Те, кто не давал найти место его последнего боя. Те, кто сейчас пытается торговать его могилой. Это все одни и те же люди. По своим идеям - точно так.Что только не происходило с могилой Кузнецова и вообще на Холме Славы во Львове, где находится кладбище советских воинов, за последние 30 лет "независимой Украины". Памятники разрушали, буквы названия уничтожали.Украли бронзовый венок весом 50 килограммов (!) Срезали звезды с ограды вокруг Холма. Короче, издевалиссь над мертвыми солдатами, кортолрым все проиграли, когда те были живы.С могилы Кузнецова украли бронзовый барельеф ещё в 2019 году.На металлолом, наверное. Патриоты майдана, они такие.Мэр мусорной столицы УкраиныА чем знаменит мэр Львова Садовый?Возглавлял фонд имени митрополита Шептицкого. Шептицкий - митрополит греко-католиков, который неоднократно славил непобедимую немецкую армию и верноподданно приветствовал Гитлера на земле Украины.Известен Садовый также небывалым случаем. Премьер-министр Украины (это была на тот момент Юлия Тимошенко) специально прибыла во Львов, чтобы просить о снижении тарифов на тепло для львовян. И мэр отказался! Обычно, как мы хорошо знаем, бывает наоборот. Ещё тогда возникли подозрения в том, что мэру Львова лично выгодны завышенные тарифы для жителей Львова. И это так,Ю поскольку он является через аффилированные структуры совладельцем ряда коммунальных предприятий Львова.Когда его обвиняли во взяточничестве, казнокрадстве, продаже земли Львова "своим", Садовый однажды вышел на балкон и буднично показал толпе протестующих средний палец. Прекрасный контраргумент!Даже депутаты его собственного , "ручного" Львовского горсовета обвиняли Садового в организации бандитских нападений на местных предпринимателей, неугодных мэру.Бандитские разборки - это вообще стиль жизни "бизнес-элиты" Западной Украины.Дом мэра, где он проживает с семьёй, дважды подвергался обстрелу из гранатомёта "Муха" ещё в 2014 году. В 2015 во двор этого же дома бросили гранату.Ещё чем знаменит Садовый - это мусором. Уже 17 лет он - бессменный мэр города, но с мусором справиться не может.Львов так и называют - "мусорная столица Украины".А вот участникам и инвалидам УПА по распоряжению Садового с 2008 года доплачивают ежемесячную добавку к пенсии. Заслужили! Почет и уважение соратникам фашистов.Торговцы могиламиНадо сказать, что дикая история с торговлей могилами - это норма для Украины.Никак не могут "сложить цену" за прах генерала Ватутина. Его тоже, как и Николая Кузнецова, убили украинские националисты, и тоже возле Ровно.Родственникам не отдают. Ещё с 2015 года хотят родственники забрать прах. Нет!Перезахоронить на обычном или военном кладбище - страшно. Могила может стать "местом паломничества антиукраинских элементов".Не знают уже, за сколько продать прах знаменитого хирурга Николая Пирогова, основоположника военной хирургии, главного врача Крымской войны.Его забальзамированное тело сохраняется в усыпальнице под Винницей уже 130 лет. Это был уникальный научный эксперимент, организованный самим Пироговым.Что бы такое ещё придумать, более мерзкое?На Тернопольщине собираются выкопать могилы советских солдат и развеять прах где-то в полях. Многие из этих павших солдат - уроженцы Украины. Но это никого не волнует.Мертвым всё-таки уже всё равно. А вот живым должно быть жутко. Прах мертвых тревожить, ещё и заниматься вандализмом - последнее дело. Реально это может стать последним делом в жизни пока ещё живущих."Бабушка приедет"Но всё-таки, пусть простит нас Николай Кузнецов, хорошо, что он, даже после гибели, сторожит рубежи русской земли. Не даёт расслабиться врагам.Как ни торжествуют сейчас "вояки УПА", как ни радуется мэр, торгуя прахом советского разведчика. Это пройдет.И однажды прозвучат слова: "Бабушка приехала".Они, правда, не из фильма "Подвиг разведчика", а из другого хорошего кино, "В августе 44-го".В центр ушла шифровка, помните? "Бабушка приехала." Что означало - шпионская сеть обезврежена.Бабушка приедет, не сомневайтесь.

https://ukraina.ru/20230727/1048299538.html

https://ukraina.ru/20230724/1048205887.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, николай кузнецов, украина, оун-упа, великая отечественная война, садовой, львов