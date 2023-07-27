Путин предложил открыть в Африке русскоязычные школы
13:21 27.07.2023 (обновлено: 13:22 27.07.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
Президент России Владимир Путин 27 июля в ходе пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нем
По мнению главы государства, это позволит внедрить в процесс обучения высокие российские стандарты образования.
Также президент РФ сообщил о планах открыть в странах Африки филиалы ведущих вузов страны.
24 июля, 10:58"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с АфрикойЛишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"