Путин предложил открыть в Африке русскоязычные школы

"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой Лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"