Путин предложил открыть в Африке русскоязычные школы - 27.07.2023 Украина.ру
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Путин предложил открыть в Африке русскоязычные школы
Путин предложил открыть в Африке русскоязычные школы - 27.07.2023 Украина.ру
Путин предложил открыть в Африке русскоязычные школы
Президент России Владимир Путин 27 июля в ходе пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нем
2023-07-27T13:21
2023-07-27T13:22
владимир путин
африка
школы
новости
русский
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По мнению главы государства, это позволит внедрить в процесс обучения высокие российские стандарты образования.Также президент РФ сообщил о планах открыть в странах Африки филиалы ведущих вузов страны.
https://ukraina.ru/20230724/1048206237.html
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владимир путин, африка, школы, новости, русский
Владимир Путин, Африка, школы, Новости, русский

Путин предложил открыть в Африке русскоязычные школы

13:21 27.07.2023 (обновлено: 13:22 27.07.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин 27 июля в ходе пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" предложил создать в Африке школы, где будут изучать русский язык и преподавать на нем
По мнению главы государства, это позволит внедрить в процесс обучения высокие российские стандарты образования.
Также президент РФ сообщил о планах открыть в странах Африки филиалы ведущих вузов страны.
Международная парламентская конференция Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 10:58
"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с АфрикойЛишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"
 
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