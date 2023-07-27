https://ukraina.ru/20230727/1048295442.html

Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее

Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее - 27.07.2023 Украина.ру

Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее

Только новый союз с Россией и Белоруссией может гарантировать Украине светлое будущее, полагает Медведчук

2023-07-27T12:02

2023-07-27T12:02

2023-07-27T12:02

новости

виктор медведчук

украина

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Украина может преодолеть все вызовы современности только объединившись с близкими по духу народами России и Белоруссии. Об этом заявил 27 июля украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в колонке для проекта "Другая Украина".По словам политика, государственность Украины укрепляется, когда страна следует православным и славянским ценностям."История веками доказывала, что как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания...", - заявил Медведчук.Поэтому он считает, что "россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории".Медведчук добавил, что на данный момент такой сценарий кажется маловероятным, но альтернативы ему нет.Как сообщали журналисты Украина.ру, Виктор Медведчук ранее в телеграм-канале "Другая Украина" высказал мнение, что украинская "демократия", которая навязывалась Киеву Вашингтоном, бумерангом возвращается в США, где будет разрушать государственность как явление.

https://ukraina.ru/20230417/1045383221.html

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новости, виктор медведчук, украина