Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048295442.html
Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее
Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее - 27.07.2023 Украина.ру
Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее
Только новый союз с Россией и Белоруссией может гарантировать Украине светлое будущее, полагает Медведчук
2023-07-27T12:02
2023-07-27T12:02
новости
виктор медведчук
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/44/1032484454_0:230:2814:1813_1920x0_80_0_0_0d5226292b961e417900a40dfd9670d3.jpg
Украина может преодолеть все вызовы современности только объединившись с близкими по духу народами России и Белоруссии. Об этом заявил 27 июля украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в колонке для проекта "Другая Украина".По словам политика, государственность Украины укрепляется, когда страна следует православным и славянским ценностям."История веками доказывала, что как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания...", - заявил Медведчук.Поэтому он считает, что "россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории".Медведчук добавил, что на данный момент такой сценарий кажется маловероятным, но альтернативы ему нет.Как сообщали журналисты Украина.ру, Виктор Медведчук ранее в телеграм-канале "Другая Украина" высказал мнение, что украинская "демократия", которая навязывалась Киеву Вашингтоном, бумерангом возвращается в США, где будет разрушать государственность как явление.
https://ukraina.ru/20230417/1045383221.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/44/1032484454_46:0:2769:2042_1920x0_80_0_0_b289e2aed5bf56154f14dffaaaf6ecea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, виктор медведчук, украина
Новости, Виктор Медведчук, Украина

Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее

12:02 27.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд по делу В. Медведчука в Киеве
Суд по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Только новый союз с Россией и Белоруссией может гарантировать Украине светлое будущее, полагает Медведчук
Украина может преодолеть все вызовы современности только объединившись с близкими по духу народами России и Белоруссии. Об этом заявил 27 июля украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в колонке для проекта "Другая Украина".
По словам политика, государственность Украины укрепляется, когда страна следует православным и славянским ценностям.
"История веками доказывала, что как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания...", - заявил Медведчук.
Поэтому он считает, что "россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории".
Медведчук добавил, что на данный момент такой сценарий кажется маловероятным, но альтернативы ему нет.
Как сообщали журналисты Украина.ру, Виктор Медведчук ранее в телеграм-канале "Другая Украина" высказал мнение, что украинская "демократия", которая навязывалась Киеву Вашингтоном, бумерангом возвращается в США, где будет разрушать государственность как явление.
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
17 апреля, 07:28
Медведчук назвал способ избежать ядерной войныМеждународный суд над режимом президента Украины Владимира Зеленского наподобие Нюрнбергского военного трибунала позволит избежать ядерной войны. Таким мнением поделился 17 апреля украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей статье для aif.ru
 
НовостиВиктор МедведчукУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Украина признала потерю почти пятой части снаряжения НАТО - FT
12:32Дмитрий Выдрин: Этой осенью у наших недругов посыплется всё — от самих Штатов до их воюющих вассалов
12:32Юрист Роман Мельниченко о проблемах обменов гражданскими пленными: Мяч – на нашей стороне
12:20Митрополит Леонид: СВО проводится, чтобы не дать уничтожить людей, осмелившихся сказать нацизму "нет"
12:15"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
12:02Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее
12:01Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла
11:37Воздушные силы ВСУ заявили об ударах "Калибрами" по портам Одессы
11:36Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph
11:35Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
11:35"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
11:35Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки
11:24Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта
11:03Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых
10:37"Единая Россия" учредила оргкомитет движения борьбы против неоколониализма
10:34Украина станет первой жертвой в случае проигрыша Байдена на выборах - полковник разведки ВВС США
10:14В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
10:03Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"
10:02ФСБ выявила судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину
10:01GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
Лента новостейМолния