Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048295282.html
Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла
Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла - 27.07.2023 Украина.ру
Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла
Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий на днях направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому по изменению меры пресечения митрополиту Павлу, который находится в СИЗО. Об этом сообщили на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
2023-07-27T12:01
2023-07-27T12:01
митрополит
новости
киево-печерская лавра
сизо
упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048032730_0:6:721:411_1920x0_80_0_0_79d7ebeb57f66160db95305d0cc83896.png
Евлогий попросил Зеленского принять во внимание неудовлетворительное состояние здоровья и возраст митрополита Павла. Содержание в следственном изоляторе Евлогий предложил заменить другим видом меры пресечения, которое позволяло бы оказывать медицинскую помощь. "Сложные бытовые условия камеры следственного изолятора, которые можно считать временными трудностями, фактически становятся средой постоянного длительного пребывания подозреваемого. Возникает обоснованная обеспокоенность состоянием здоровья пожилого человека, который длительное время не может получать надлежащую медицинскую помощь, отвечающую характеру ее заболеваний", – говорится в обращении. Кременчугская епархия опубликовала обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины с призывом прекратить преследование наместника Киево-Печерской Лавры.Обращаясь к власти, духовенство и верующие Кременчугской епархии отметили, что митрополит Павел является наместником Киево-Печерской Лавры почти 30 лет. За это время в обители была восстановлена монашеская жизнь, отстроен Успенский собор, отреставрированы лаврские храмы. Священнослужители и паства Кременчугской епархии выразили обеспокоенность по поводу заключения владыки Павла в СИЗО и притеснений монахов. Ранее обращение к власти в связи с заключением митрополита Павла направили духовенство и монашество Ровенской епархии. Там было высказано возмущение по поводу безосновательного заключения митрополита Павла. Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно".Духовенство Ровенской епархии отмечало, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
https://ukraina.ru/20230719/1048117820.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048032730_69:0:617:411_1920x0_80_0_0_3cd0da3172ad6a53e03391d2efe0b65c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
митрополит, новости, киево-печерская лавра, сизо, упц
митрополит, Новости, Киево-Печерская лавра, СИЗО, УПЦ

Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла

12:01 27.07.2023
 
© Фото : Союз православных журналистовмитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Читать в
Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий на днях направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому по изменению меры пресечения митрополиту Павлу, который находится в СИЗО. Об этом сообщили на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
Евлогий попросил Зеленского принять во внимание неудовлетворительное состояние здоровья и возраст митрополита Павла. Содержание в следственном изоляторе Евлогий предложил заменить другим видом меры пресечения, которое позволяло бы оказывать медицинскую помощь.
"Сложные бытовые условия камеры следственного изолятора, которые можно считать временными трудностями, фактически становятся средой постоянного длительного пребывания подозреваемого. Возникает обоснованная обеспокоенность состоянием здоровья пожилого человека, который длительное время не может получать надлежащую медицинскую помощь, отвечающую характеру ее заболеваний", – говорится в обращении.
Кременчугская епархия опубликовала обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины с призывом прекратить преследование наместника Киево-Печерской Лавры.
Обращаясь к власти, духовенство и верующие Кременчугской епархии отметили, что митрополит Павел является наместником Киево-Печерской Лавры почти 30 лет. За это время в обители была восстановлена монашеская жизнь, отстроен Успенский собор, отреставрированы лаврские храмы.
Священнослужители и паства Кременчугской епархии выразили обеспокоенность по поводу заключения владыки Павла в СИЗО и притеснений монахов.
Ранее обращение к власти в связи с заключением митрополита Павла направили духовенство и монашество Ровенской епархии. Там было высказано возмущение по поводу безосновательного заключения митрополита Павла.
"Заключение митрополита Павла – это пытки, ведь владыка является инсулинозависимым человеком. Европейские конвенции по правам человека, международные конвенции ООН приравнивают заключение инсулинозависимых людей к пыткам. Поэтому требуем прекратить издевательство над иерархом нашей Церкви, который сделал очень многое для независимого государства Украины, ее народа, для сохранения культурного наследия страны", – отметили в Ровенской епархии.
Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно".
Духовенство Ровенской епархии отмечало, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.
Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 14:24
"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к паствеНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к верующим из места заключения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Лавры 19 июля
 
митрополитНовостиКиево-Печерская лавраСИЗОУПЦ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Украина признала потерю почти пятой части снаряжения НАТО - FT
12:32Дмитрий Выдрин: Этой осенью у наших недругов посыплется всё — от самих Штатов до их воюющих вассалов
12:32Юрист Роман Мельниченко о проблемах обменов гражданскими пленными: Мяч – на нашей стороне
12:20Митрополит Леонид: СВО проводится, чтобы не дать уничтожить людей, осмелившихся сказать нацизму "нет"
12:15"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
12:02Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее
12:01Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла
11:37Воздушные силы ВСУ заявили об ударах "Калибрами" по портам Одессы
11:36Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph
11:35Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
11:35"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
11:35Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки
11:24Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта
11:03Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых
10:37"Единая Россия" учредила оргкомитет движения борьбы против неоколониализма
10:34Украина станет первой жертвой в случае проигрыша Байдена на выборах - полковник разведки ВВС США
10:14В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
10:03Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"
10:02ФСБ выявила судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину
10:01GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
Лента новостейМолния