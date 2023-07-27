https://ukraina.ru/20230727/1048295282.html

Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла

Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла - 27.07.2023 Украина.ру

Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла

Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий на днях направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому по изменению меры пресечения митрополиту Павлу, который находится в СИЗО. Об этом сообщили на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ)

2023-07-27T12:01

2023-07-27T12:01

2023-07-27T12:01

митрополит

новости

киево-печерская лавра

сизо

упц

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Евлогий попросил Зеленского принять во внимание неудовлетворительное состояние здоровья и возраст митрополита Павла. Содержание в следственном изоляторе Евлогий предложил заменить другим видом меры пресечения, которое позволяло бы оказывать медицинскую помощь. "Сложные бытовые условия камеры следственного изолятора, которые можно считать временными трудностями, фактически становятся средой постоянного длительного пребывания подозреваемого. Возникает обоснованная обеспокоенность состоянием здоровья пожилого человека, который длительное время не может получать надлежащую медицинскую помощь, отвечающую характеру ее заболеваний", – говорится в обращении. Кременчугская епархия опубликовала обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины с призывом прекратить преследование наместника Киево-Печерской Лавры.Обращаясь к власти, духовенство и верующие Кременчугской епархии отметили, что митрополит Павел является наместником Киево-Печерской Лавры почти 30 лет. За это время в обители была восстановлена монашеская жизнь, отстроен Успенский собор, отреставрированы лаврские храмы. Священнослужители и паства Кременчугской епархии выразили обеспокоенность по поводу заключения владыки Павла в СИЗО и притеснений монахов. Ранее обращение к власти в связи с заключением митрополита Павла направили духовенство и монашество Ровенской епархии. Там было высказано возмущение по поводу безосновательного заключения митрополита Павла. Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно".Духовенство Ровенской епархии отмечало, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.

https://ukraina.ru/20230719/1048117820.html

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митрополит, новости, киево-печерская лавра, сизо, упц