Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph - 27.07.2023 Украина.ру
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Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph
Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph - 27.07.2023 Украина.ру
Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph
Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона, так как Великобритания и США участвовали в его разработке, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью The Telegraph
2023-07-27T11:36
2023-07-27T11:36
новости
великобритания
сша
украина
россия
зарубежье
контрнаступление
всу
потери всу
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Американские официальные лица, в частности глава генштаба США Марк Милли, заявляют, что контрнаступления Вооруженных сил Украины проходит медленнее, чем ожидалось.Некоторые эксперты, как пишут западные СМИ, возлагают ответственность за провал контрнаступления на страны НАТО, которые не смогли должным образом подготовить Киев к нему.Британский замминистра обороны считает, что Киев якобы проявляет „надлежащую осторожность“, отказываясь отправлять большое количество люде и западной техники на поле боя.Россия, по его словам, никогда не будет слабым противником, несмотря ни на что.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
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новости, великобритания, сша, украина, россия, зарубежье, контрнаступление, всу, потери всу
Новости, Великобритания, США, Украина, Россия, Зарубежье, контрнаступление, ВСУ, потери ВСУ

Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph

11:36 27.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона, так как Великобритания и США участвовали в его разработке, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью The Telegraph
Американские официальные лица, в частности глава генштаба США Марк Милли, заявляют, что контрнаступления Вооруженных сил Украины проходит медленнее, чем ожидалось.
Некоторые эксперты, как пишут западные СМИ, возлагают ответственность за провал контрнаступления на страны НАТО, которые не смогли должным образом подготовить Киев к нему.
"На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы", - сказал Хиппи.
Британский замминистра обороны считает, что Киев якобы проявляет „надлежащую осторожность“, отказываясь отправлять большое количество люде и западной техники на поле боя.
"Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем - в конце всего этого - победа к сентябрю", - добавил Хиппи.
Россия, по его словам, никогда не будет слабым противником, несмотря ни на что.
Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 12:32
Западные аналитики в поисках стратегии победы на УкраинеМинистр обороны Украины Алексей Резников в интервью СNN в очередной раз признал, что темпы украинского наступления оставляют желать лучшего, но оно идёт по плану (т.е., несоответствие темпов плану было запланировано?) Тем не менее, западная публика обеспокоена – ведь Украина получила столько помощи, а результатов нет… Приходится придумывать причины
 
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