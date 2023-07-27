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Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph

Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph - 27.07.2023 Украина.ру

Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph

Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона, так как Великобритания и США участвовали в его разработке, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью The Telegraph

2023-07-27T11:36

2023-07-27T11:36

2023-07-27T11:36

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Американские официальные лица, в частности глава генштаба США Марк Милли, заявляют, что контрнаступления Вооруженных сил Украины проходит медленнее, чем ожидалось.Некоторые эксперты, как пишут западные СМИ, возлагают ответственность за провал контрнаступления на страны НАТО, которые не смогли должным образом подготовить Киев к нему.Британский замминистра обороны считает, что Киев якобы проявляет „надлежащую осторожность“, отказываясь отправлять большое количество люде и западной техники на поле боя.Россия, по его словам, никогда не будет слабым противником, несмотря ни на что.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.

https://ukraina.ru/20230725/1048235838.html

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новости, великобритания, сша, украина, россия, зарубежье, контрнаступление, всу, потери всу