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Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу

Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу - 27.07.2023 Украина.ру

Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу

Не знаем, действительно ли древние укры выкопали Чёрное море, но на счету современной Украины есть немало разного рода "достижений", большинство из которых не стоило бы повторять. Среди них – счастливо достигнутый статус самой бедной страны Европы и страна, в которой произошла самая страшная катастрофа на авиашоу

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

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су-27

львов

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Скнылов (в русской транслитерации иногда Скнилов) – село во Львовском районе, около которого находился военный, а с 2010 года – гражданский аэродром.27 июля 2002 года на аэродроме проходило авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса (бывшей 14-й Воздушной армии СССР). Это была суббота, шоу привлекло огромное количество людей. Лётное поле, правда, не было оборудовано для проведения массовых мероприятий, ну так это и не было обязательно.Около часа дня произошла катастрофа. Самолёт элитной пилотажной группы "Украинские соколы" Су-27УБ под управлением летчиков-испытателей 1-го класса полковников Владимира Топонаря и Юрия Егорова выполнял не самую сложную фигуру высшего пилотажа "косая петля с поворотом". Самолёту почему-то не хватило мощности, чтобы выйти вверх, он задел дерево, ударился левым крылом о бетон и некоторое время скользил по земле через лётное поле, пилоты катапультировались. Затем самолёт задел стоявший на аэродроме Ил-76МД, начал кувыркаться и, в конце концов взорвался.После первого удара о землю горящий самолёт протащило через толпу зрителей. Погибло 77 человек, включая 28 детей. 543 человека получили травмы и ожоги разной степени тяжести.На втором месте после Скнылова была катастрофа на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ 28 августа 1988 года. Во время выступления итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori три учебно-боевых самолёта Aermacchi MB-339PAN столкнулись в воздухе. Одна машина упала прямо на зрителей. Погибли 70 человек, включая трёх пилотов, около 400 получили ранения.Вся вина была возложена на военных – арестовали не только чудом спасшихся лётчиков, но и командующего ВВС генерал-полковника Виктора Стрельникова, который прямого отношения к произошедшему в общем-то не имел. Министр обороны Владимир Шкидченко подал в отставку, но она принята не была.Комиссия МО Украины свалила всё на лётчиков, которые, якобы, нарушили полётное задание и допустили ошибки в пилотировании.Лётчики объясняли, что действовали в соответствии с полётным заданием. Аварию вызвала перетяжелённость самолёта (слишком много топлива) и то, что тренировки проводились на другой машине и в другом месте. Вопросы были к техническому состоянию одного из двигателей, но экспертиза не подтвердила такую версию. Неправильно были оформлены полётные карты.Заслуженный летчик-испытатель России и почетный президент авиакосмического салона МАКС Магомед Толбоев указал на то, что организаторы нарушили "крайне строгие правила по минимальной высоте пилотирования. Для горизонтального прохода — 100 метров, вертикального — 200 метров. Этого с лихвой хватит, чтобы у летчика был запас времени на случай непредвиденных обстоятельств. Организаторы авиашоу под Львовом о таких правилах не слышали и наступили на все грабли, на какие только смогли".24 июля 2005 года суд вынес приговор:- Топонарь был приговорён к 14 годам лишения свободы и штрафу в 7,2 млн гривен (около $ 1,3 млн по курсу того времени; затем по решению Верховного Суда сумма уменьшена до 150 тыс. гривен - $ 27 тыс.);- Егоров приговорён к 8 годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн гривен (около $ 450 тыс.).По шесть лет получили заместитель командующего 14-м авиакорпусом Анатолий Третьяков и заместитель руководителя полётами Юрий Яцюк. Начальник службы безопасности полётов Анатолий Лукиных получил 4 года условно.Четыре генерала, включая Стельникова, в 2008 году были признаны судом невиновными. Годом ранее на Украине было запрещено проведение авиашоу. Очевидно, воздушный парад на день независимости в 2011 году к категории шоу не относится – самолёты не выполняли фигуры высшего пилотажа.Егоров, который не управлял самолётом в момент катастрофы, вышел на свободу, через 2,5 года (его, как и генерала Третьякова, помиловал президент Ющенко). Судьба Топонаря, кстати – уроженца Торезского района в Донецкой республике России, сложилась хуже. Он отсидел 11 лет, потом некоторое время жил в Киевской области. В середине февраля 2022 года он выехал на лечение по поводу онкологии в Крым, где был зарегистрирован и с 2014 года получал пенсию (позже его обвиняли в том, что он вступил в ВКС Росси, что чушь конечно). Опухоль была признана неоперабельной и 21 января 2023 года он умер.Его сын Иван – вертолётчик, воюет с 2014 года, за убийство своих сограждан награждён орденом Даниила Галицкого. Поразительная несправедливость – сына награждают за то, за что отца посадили…P.S.: Когда украинская зенитная ракета опять попадает в жилой дом, а украинские СМИ во всём обвиняют Россию, вспоминается уничтожение Ту-154 доблестными украинскими зенитчиками 4 октября 2001 года, попадание разгонника от баллистической ракеты в жилой дом 23 апреля 2000 года и, конечно, Скныловская трагедия. Такое впечатление, что они тренировались… Хотя конечно всё было наоборот – именно после таких инцидентов отстранялись (справедливо в общем-то) те военные, которые может быть не стали бы выполнять преступные приказы в 2014 году.

https://ukraina.ru/20200109/1026256172.html

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история, история украины, авиация, авиакатастрофа, су-27, львов