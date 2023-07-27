Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу - 27.07.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230727/1048250648.html
Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу
Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу - 27.07.2023 Украина.ру
Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу
Не знаем, действительно ли древние укры выкопали Чёрное море, но на счету современной Украины есть немало разного рода "достижений", большинство из которых не стоило бы повторять. Среди них – счастливо достигнутый статус самой бедной страны Европы и страна, в которой произошла самая страшная катастрофа на авиашоу
2023-07-27T08:00
2023-07-27T08:00
история
история
история украины
авиация
авиакатастрофа
су-27
львов
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Скнылов (в русской транслитерации иногда Скнилов) – село во Львовском районе, около которого находился военный, а с 2010 года – гражданский аэродром.27 июля 2002 года на аэродроме проходило авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса (бывшей 14-й Воздушной армии СССР). Это была суббота, шоу привлекло огромное количество людей. Лётное поле, правда, не было оборудовано для проведения массовых мероприятий, ну так это и не было обязательно.Около часа дня произошла катастрофа. Самолёт элитной пилотажной группы "Украинские соколы" Су-27УБ под управлением летчиков-испытателей 1-го класса полковников Владимира Топонаря и Юрия Егорова выполнял не самую сложную фигуру высшего пилотажа "косая петля с поворотом". Самолёту почему-то не хватило мощности, чтобы выйти вверх, он задел дерево, ударился левым крылом о бетон и некоторое время скользил по земле через лётное поле, пилоты катапультировались. Затем самолёт задел стоявший на аэродроме Ил-76МД, начал кувыркаться и, в конце концов взорвался.После первого удара о землю горящий самолёт протащило через толпу зрителей. Погибло 77 человек, включая 28 детей. 543 человека получили травмы и ожоги разной степени тяжести.На втором месте после Скнылова была катастрофа на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ 28 августа 1988 года. Во время выступления итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori три учебно-боевых самолёта Aermacchi MB-339PAN столкнулись в воздухе. Одна машина упала прямо на зрителей. Погибли 70 человек, включая трёх пилотов, около 400 получили ранения.Вся вина была возложена на военных – арестовали не только чудом спасшихся лётчиков, но и командующего ВВС генерал-полковника Виктора Стрельникова, который прямого отношения к произошедшему в общем-то не имел. Министр обороны Владимир Шкидченко подал в отставку, но она принята не была.Комиссия МО Украины свалила всё на лётчиков, которые, якобы, нарушили полётное задание и допустили ошибки в пилотировании.Лётчики объясняли, что действовали в соответствии с полётным заданием. Аварию вызвала перетяжелённость самолёта (слишком много топлива) и то, что тренировки проводились на другой машине и в другом месте. Вопросы были к техническому состоянию одного из двигателей, но экспертиза не подтвердила такую версию. Неправильно были оформлены полётные карты.Заслуженный летчик-испытатель России и почетный президент авиакосмического салона МАКС Магомед Толбоев указал на то, что организаторы нарушили "крайне строгие правила по минимальной высоте пилотирования. Для горизонтального прохода — 100 метров, вертикального — 200 метров. Этого с лихвой хватит, чтобы у летчика был запас времени на случай непредвиденных обстоятельств. Организаторы авиашоу под Львовом о таких правилах не слышали и наступили на все грабли, на какие только смогли".24 июля 2005 года суд вынес приговор:- Топонарь был приговорён к 14 годам лишения свободы и штрафу в 7,2 млн гривен (около $ 1,3 млн по курсу того времени; затем по решению Верховного Суда сумма уменьшена до 150 тыс. гривен - $ 27 тыс.);- Егоров приговорён к 8 годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн гривен (около $ 450 тыс.).По шесть лет получили заместитель командующего 14-м авиакорпусом Анатолий Третьяков и заместитель руководителя полётами Юрий Яцюк. Начальник службы безопасности полётов Анатолий Лукиных получил 4 года условно.Четыре генерала, включая Стельникова, в 2008 году были признаны судом невиновными. Годом ранее на Украине было запрещено проведение авиашоу. Очевидно, воздушный парад на день независимости в 2011 году к категории шоу не относится – самолёты не выполняли фигуры высшего пилотажа.Егоров, который не управлял самолётом в момент катастрофы, вышел на свободу, через 2,5 года (его, как и генерала Третьякова, помиловал президент Ющенко). Судьба Топонаря, кстати – уроженца Торезского района в Донецкой республике России, сложилась хуже. Он отсидел 11 лет, потом некоторое время жил в Киевской области. В середине февраля 2022 года он выехал на лечение по поводу онкологии в Крым, где был зарегистрирован и с 2014 года получал пенсию (позже его обвиняли в том, что он вступил в ВКС Росси, что чушь конечно). Опухоль была признана неоперабельной и 21 января 2023 года он умер.Его сын Иван – вертолётчик, воюет с 2014 года, за убийство своих сограждан награждён орденом Даниила Галицкого. Поразительная несправедливость – сына награждают за то, за что отца посадили…P.S.: Когда украинская зенитная ракета опять попадает в жилой дом, а украинские СМИ во всём обвиняют Россию, вспоминается уничтожение Ту-154 доблестными украинскими зенитчиками 4 октября 2001 года, попадание разгонника от баллистической ракеты в жилой дом 23 апреля 2000 года и, конечно, Скныловская трагедия. Такое впечатление, что они тренировались… Хотя конечно всё было наоборот – именно после таких инцидентов отстранялись (справедливо в общем-то) те военные, которые может быть не стали бы выполнять преступные приказы в 2014 году.
https://ukraina.ru/20200109/1026256172.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, авиация, авиакатастрофа, су-27, львов
История, История, история Украины, авиация, авиакатастрофа, су-27, Львов

Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу

08:00 27.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Сергей СтаростенкоКатастрофа Су-27 в Скнылове в 2002 году
Катастрофа Су-27 в Скнылове в 2002 году - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© commons.wikimedia.org / Сергей Старостенко
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Не знаем, действительно ли древние укры выкопали Чёрное море, но на счету современной Украины есть немало разного рода "достижений", большинство из которых не стоило бы повторять. Среди них – счастливо достигнутый статус самой бедной страны Европы и страна, в которой произошла самая страшная катастрофа на авиашоу
Скнылов (в русской транслитерации иногда Скнилов) – село во Львовском районе, около которого находился военный, а с 2010 года – гражданский аэродром.
27 июля 2002 года на аэродроме проходило авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса (бывшей 14-й Воздушной армии СССР). Это была суббота, шоу привлекло огромное количество людей. Лётное поле, правда, не было оборудовано для проведения массовых мероприятий, ну так это и не было обязательно.
Около часа дня произошла катастрофа. Самолёт элитной пилотажной группы "Украинские соколы" Су-27УБ под управлением летчиков-испытателей 1-го класса полковников Владимира Топонаря и Юрия Егорова выполнял не самую сложную фигуру высшего пилотажа "косая петля с поворотом". Самолёту почему-то не хватило мощности, чтобы выйти вверх, он задел дерево, ударился левым крылом о бетон и некоторое время скользил по земле через лётное поле, пилоты катапультировались. Затем самолёт задел стоявший на аэродроме Ил-76МД, начал кувыркаться и, в конце концов взорвался.
После первого удара о землю горящий самолёт протащило через толпу зрителей. Погибло 77 человек, включая 28 детей. 543 человека получили травмы и ожоги разной степени тяжести.
На втором месте после Скнылова была катастрофа на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ 28 августа 1988 года. Во время выступления итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori три учебно-боевых самолёта Aermacchi MB-339PAN столкнулись в воздухе. Одна машина упала прямо на зрителей. Погибли 70 человек, включая трёх пилотов, около 400 получили ранения.
Вся вина была возложена на военных – арестовали не только чудом спасшихся лётчиков, но и командующего ВВС генерал-полковника Виктора Стрельникова, который прямого отношения к произошедшему в общем-то не имел. Министр обороны Владимир Шкидченко подал в отставку, но она принята не была.
Украинский пассажирский самолет потерпел крушение в Иране
9 января 2020, 17:35
Крупнейшие авиакатастрофы в истории независимой УкраиныНа Украине проведут внеплановую полную проверку состояния безопасности полетов МАУ и других украинских авиакомпаний, сообщил 9 января президент Украины Владимир Зеленский. Так украинские власти отреагировали на авиакатастрофу, произошедшую 8 января в Иране, в результате которой погибло 176 человек, 11 из которых были гражданами Украины
Комиссия МО Украины свалила всё на лётчиков, которые, якобы, нарушили полётное задание и допустили ошибки в пилотировании.
Лётчики объясняли, что действовали в соответствии с полётным заданием. Аварию вызвала перетяжелённость самолёта (слишком много топлива) и то, что тренировки проводились на другой машине и в другом месте. Вопросы были к техническому состоянию одного из двигателей, но экспертиза не подтвердила такую версию. Неправильно были оформлены полётные карты.
Заслуженный летчик-испытатель России и почетный президент авиакосмического салона МАКС Магомед Толбоев указал на то, что организаторы нарушили "крайне строгие правила по минимальной высоте пилотирования. Для горизонтального прохода — 100 метров, вертикального — 200 метров. Этого с лихвой хватит, чтобы у летчика был запас времени на случай непредвиденных обстоятельств. Организаторы авиашоу под Львовом о таких правилах не слышали и наступили на все грабли, на какие только смогли".
24 июля 2005 года суд вынес приговор:
- Топонарь был приговорён к 14 годам лишения свободы и штрафу в 7,2 млн гривен (около $ 1,3 млн по курсу того времени; затем по решению Верховного Суда сумма уменьшена до 150 тыс. гривен - $ 27 тыс.);
- Егоров приговорён к 8 годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн гривен (около $ 450 тыс.).
По шесть лет получили заместитель командующего 14-м авиакорпусом Анатолий Третьяков и заместитель руководителя полётами Юрий Яцюк. Начальник службы безопасности полётов Анатолий Лукиных получил 4 года условно.
Четыре генерала, включая Стельникова, в 2008 году были признаны судом невиновными. Годом ранее на Украине было запрещено проведение авиашоу. Очевидно, воздушный парад на день независимости в 2011 году к категории шоу не относится – самолёты не выполняли фигуры высшего пилотажа.
Егоров, который не управлял самолётом в момент катастрофы, вышел на свободу, через 2,5 года (его, как и генерала Третьякова, помиловал президент Ющенко). Судьба Топонаря, кстати – уроженца Торезского района в Донецкой республике России, сложилась хуже. Он отсидел 11 лет, потом некоторое время жил в Киевской области. В середине февраля 2022 года он выехал на лечение по поводу онкологии в Крым, где был зарегистрирован и с 2014 года получал пенсию (позже его обвиняли в том, что он вступил в ВКС Росси, что чушь конечно). Опухоль была признана неоперабельной и 21 января 2023 года он умер.
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября 2020, 13:56
Скорбный страшный список. Авиакатастрофы в новейшей истории УкраиныКрушение Ан-26 под Харьковом, в результате которого погибли 26 человек, заставляет вспомнить о других катастрофах, произошедших с украинскими самолётами. В этом отношении 2020 год установил печальный рекорд: речь идёт уже о двух катастрофах
Его сын Иван – вертолётчик, воюет с 2014 года, за убийство своих сограждан награждён орденом Даниила Галицкого. Поразительная несправедливость – сына награждают за то, за что отца посадили…
P.S.: Когда украинская зенитная ракета опять попадает в жилой дом, а украинские СМИ во всём обвиняют Россию, вспоминается уничтожение Ту-154 доблестными украинскими зенитчиками 4 октября 2001 года, попадание разгонника от баллистической ракеты в жилой дом 23 апреля 2000 года и, конечно, Скныловская трагедия. Такое впечатление, что они тренировались… Хотя конечно всё было наоборот – именно после таких инцидентов отстранялись (справедливо в общем-то) те военные, которые может быть не стали бы выполнять преступные приказы в 2014 году.
 
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