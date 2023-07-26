ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков - 26.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230726/1048265318.html
ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков
ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков - 26.07.2023 Украина.ру
ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков
Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории на территории городского округа Шатура Московской области. Изъято 57 кг наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2023-07-26T12:07
2023-07-26T12:07
новости
россия
фсб
московская область
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048265075_0:50:954:586_1920x0_80_0_0_129dbce0d0daac015f3d8374e635f4af.png
Сотрудники ФСБ получили информацию о том, что в Московской области через интернет организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. Администраторами интернет-магазин были граждане Украины.ФСБ установила, что активные участники этой организованной преступной группировки — уроженцы Украины. Сотрудники спецслужбы подтвердили также системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности.Видео задержания распространили в соцсетях.Возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Участники ОПГ взяты под стражу. Проводятся мероприятия по выявлению эпизодов и лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности, а также проверка возможной причастности задержанных к созданию других подпольных нарколабораторий.
https://ukraina.ru/20230726/1048260873.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048265075_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_dd575846183d10852cfcc1150baa4f65.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, фсб, московская область, наркотики
Новости, Россия, ФСБ, Московская область, наркотики

ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков

12:07 26.07.2023
 
© СИЛОВИКИ телеграм-каналФСБ пресекла на территории городского округа Шатура Московской области работу нарколаборатории
ФСБ пресекла на территории городского округа Шатура Московской области работу нарколаборатории
© СИЛОВИКИ телеграм-канал
Читать в
Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории на территории городского округа Шатура Московской области. Изъято 57 кг наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
Сотрудники ФСБ получили информацию о том, что в Московской области через интернет организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. Администраторами интернет-магазин были граждане Украины.
ФСБ установила, что активные участники этой организованной преступной группировки — уроженцы Украины. Сотрудники спецслужбы подтвердили также системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности.
Видео задержания распространили в соцсетях.
"ФСБ по месту расположения лаборатории изъяла производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ", - уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Участники ОПГ взяты под стражу. Проводятся мероприятия по выявлению эпизодов и лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности, а также проверка возможной причастности задержанных к созданию других подпольных нарколабораторий.
конопля каннабис марихуана
08:43
На Украине планируют выращивать марихуану со штрих-кодом на каждом кустеДля контроля выращивания и сбыта марихуаны нужно обеспечить штрих-кодирование каждого куста, заявила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству „Украинские новости“
 
НовостиРоссияФСБМосковская областьнаркотики
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков
12:05Госбюро расследований взялось за депутата, отдыхавшего на Мальдивах во время СВО
12:05Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО"
12:03Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ
10:58Зеленский прокомментировал "мальдивскую" провинность "Слуги народа" и своего бывшего партнера по бизнесу
10:49Украинская сталь подкачала: трезубец для монумента "Родина-мать" изготовят из западного металла
10:48Западные страны ещё не согласовали план обучения украинских летчиков пилотированию F-16 — Politico
10:38Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео
10:16На Украине ещё думают над перечнем болезней, которые будут лечить каннабисом
09:54Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
09:33Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ
09:28Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд ли
09:02Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен Ын
09:00Спонсирование террористических планов, атаки и провалы ВСУ, хищения. Главное на Украине на утро 26 июля
08:43На Украине планируют выращивать марихуану со штрих-кодом на каждом кусте
08:08Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз
08:00Матрос Железняк
07:36СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
05:23Алексей Фененко об угрозах со стороны Польши и Румынии российским интересам на Украине
05:09Работать некому. Украинцев готовят к 12-часовому рабочему дню
Лента новостейМолния