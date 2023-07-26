ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков
© СИЛОВИКИ телеграм-каналФСБ пресекла на территории городского округа Шатура Московской области работу нарколаборатории
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Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории на территории городского округа Шатура Московской области. Изъято 57 кг наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
Сотрудники ФСБ получили информацию о том, что в Московской области через интернет организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. Администраторами интернет-магазин были граждане Украины.
ФСБ установила, что активные участники этой организованной преступной группировки — уроженцы Украины. Сотрудники спецслужбы подтвердили также системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности.
Видео задержания распространили в соцсетях.
"ФСБ по месту расположения лаборатории изъяла производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ", - уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Участники ОПГ взяты под стражу. Проводятся мероприятия по выявлению эпизодов и лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности, а также проверка возможной причастности задержанных к созданию других подпольных нарколабораторий.
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