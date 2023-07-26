https://ukraina.ru/20230726/1048265318.html

ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков

ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков - 26.07.2023 Украина.ру

ФСБ пресекла работу украинской нарколаборатории в Московской области и изъяла 57 кг наркотиков

Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории на территории городского округа Шатура Московской области. Изъято 57 кг наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

2023-07-26T12:07

2023-07-26T12:07

2023-07-26T12:07

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Сотрудники ФСБ получили информацию о том, что в Московской области через интернет организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. Администраторами интернет-магазин были граждане Украины.ФСБ установила, что активные участники этой организованной преступной группировки — уроженцы Украины. Сотрудники спецслужбы подтвердили также системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности.Видео задержания распространили в соцсетях.Возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Участники ОПГ взяты под стражу. Проводятся мероприятия по выявлению эпизодов и лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности, а также проверка возможной причастности задержанных к созданию других подпольных нарколабораторий.

https://ukraina.ru/20230726/1048260873.html

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новости, россия, фсб, московская область, наркотики